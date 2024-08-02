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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлены высокопроизводительные планшеты серии Ulefone Tab A11 с изящным внешним видом
19 августа начнётся распродажа планшетного компьютера Ulefone Tab A11 Pro

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone на этот раз анонсировала планшет под названием Tab A11 Pro. В этом устройстве она предлагает одновременно портативность и высокий уровень производительности. Элегантный планшет обладает экраном размером 11 дюймов и корпусом толщиной всего 7,6 мм. Желающие смогут купить этот планшет с 19 августа в магазине AliExpress по сниженной цене.



Видеознакомство с Ulefone Tab A11



Крупный экран и тонкий дизайн

11-дюймовый экран планшета обладает разрешением 1920 x 1200 и выдаёт плавную картинку благодаря частоте обновления 90 Гц. В результате любое изображение и видео будут максимально чёткими и плавными. Имеется программная функция защиты глаз от синего света, чтобы свести к минимуму вред от излучения. Сертификация Widevine L1 даёт возможность получить максимально качественную потоковую трансляцию видео высокой чёткости на платформах вроде YouTube, Hulu и Netflix, наслаждаясь насыщенным визуальным контентом.



Четыре динамика обеспечат захватывающее звучание

Качество мультимедийных развлечений достигнет нового уровня благодаря четырём динамикам в составе Tab A11 Pro, обеспечивающим максимально захватывающий звук. Смотрите вы кино, играете или слушаете музыку, мощный звук принесёт дополнительное удовольствие.



Высокая производительность на основе процессора MediaTek Helio G99

Планшет Ulefone Tab A11 Pro работает на процессоре MediaTek Helio G99. Этот чип производится на современном техпроцессе 6 нм и предлагает тактовую частоту до 2,2 ГГц, обеспечивая высокое качество многозадачной работы. Чем бы вы ни занимались, включая интенсивные игры, вы получите производительность флагманского уровня. Результат тестирования в бенчмарке AnTuTu составляет 416194 баллов, показывая высокую скорость работы устройства.



Вместительное хранилище объёмом до 256 ГБ с возможностью расширения

На выбор предлагаются конфигурации планшета с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ. Если этого недостаточно, можно установить карту памяти microSD объёмом до 1 ТБ. Вместе с оперативной памятью в количестве 16 ГБ вы сможете хранить и быстро загружать многочисленные приложения, игры и прочий мультимедийный контент без потери скорости.



Работа на протяжении полного дня

Планшет Tab A11 Pro получил аккумулятор ёмкостью 8800 мАч и поддержку зарядки мощностью 18 Вт. Это позволяет устройству работать на протяжении полного дня даже при высоких нагрузках вроде игр и длительных сеансов потоковой трансляции видео.



Экосистема многочисленных аксессуаров

Функциональность Tab A11 Pro расширят ряд доступных для планшета аксессуаров. TPU Back Case и Smart Book Cover защитят ваше устройство. Клавиатура Smart Keyboard подключается при помощи коннектора Pogo-pin и позволяет комфортнее набирать текст, обладая тонким дизайном. В отличие от Bluetooth-клавиатур, здесь можно набирать текст на протяжении неограниченного времени и за счёт этого повысить эффективность работы. Новый аксессуар Ulefone Armor Mount Max представляет собой прочный держатель планшета на любой неровной дороге. С его помощью можно сделать из устройства интеллектуальную систему GPS в транспорте, вроде автомобилей и грузовиков. Это избавит от необходимости покупать ещё одно устройство и позволит сэкономить.



Многочисленные возможности для всех пользователей

Чтобы привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей, Ulefone представляет планшет Tab A11. Данная модель основана на процессоре Unisoc T620 и предлагается в версиях с объёмами памяти 10/128 ГБ и 12/256 ГБ. Таким образом, устройство доступно как желающим сэкономить, так и получить расширенную производительность и функциональность.



Доступность в продаже и розыгрыш призов

Первая распродажа Tab A11 Pro начнётся в магазине AliExpress 19 августа. Его стоимость с этого дня названа пока не была, но привычно для Ulefone она должна оказаться достаточно низкой. Также в честь запуска новых продуктов компания проводит розыгрыш призов на своей странице в социальной сети Facebook. Вы сможете бесплатно получить флагманский защищённый смартфон Armor 27T Pro с тепловизором, планшет Tab A11 Pro и другие умные устройства Ulefone.

Купить Tab A11 Pro на AliExpress

Посетить страницу Tab A11 Pro на сайте производителя

Посетить страницу Tab A11 на сайте производителя

Посетить страницу Ulefone на Facebook

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