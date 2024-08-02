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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ugreen начинает продажи внешних аккумуляторов PD200W 25000mAh и PD100W 12000mAh
Желающие подзарядить устройства в дороге получают новые выгодные предложения от Ugreen

Компания Ugreen 1 августа начинает продажи новых внешних аккумуляторов, моделей PD200W 25000mAh и PD100W 12000mAh. Эти предложения оснащены высокоэффективными батареями, которые в первом случае поддерживают 800 циклов зарядки, прежде чем ёмкость сократится до 80%, а во втором 500 циклов.



PD200W обладает максимальной выходной мощностью 200 Вт и максимальной мощностью одного порта 140 Вт. Это даёт возможность одновременно осуществлять зарядку ноутбука, планшета и смартфона.



Устройство оснащено экраном TFT, который показывает ёмкость аккумулятора, рабочее напряжение, ток и динамическую мощность каждого порта. Устройство совместимо со стандартами быстрой зарядки PD3.1, PPS, QC, AFC, FCP, SCP и другими. Поддерживаются устройства с низким энергопотреблением, включая умные часы, Bluetooth-наушники и тому подобные. Можно одновременно заряжать внешний аккумулятор и устройства от него.



Имеется защита перегрузки по току, перенапряжения, перезаряда, перегрева и короткого замыкания. Корпус выполнен из огнестойкого материала класса V-0 с высококачественным лакокрасочным покрытием. Были получены международные сертификаты безопасности CE, FCC, UKCA, PSE и CB. В комплект поставки входит кабель с поддержкой стандарта PD3.1 мощностью 140 Вт и бархатный мешочек.

Что касается внешнего аккумулятора PD100W, он оснащен цифровым экраном LCD и поддерживает выходную мощность 100 Вт на один порт. На полную зарядку посредством разъёма USB-C мощностью 65 Вт уходит 40 минут. Здесь есть все те же варианты защиты, что и у старшей модели, международные сертификаты безопасности, стандарты быстрой зарядки.



Подобные внешние аккумуляторы могут пригодиться любому обладателю современных мобильных устройств и аксессуаров, которые хотят иметь возможность заряжать их вдали от розетки.

Если сравнивать предложения Ugreen с продуктами конкурентов, можно отметить меньший размер и вес этих внешних аккумуляторов. Разница в весе составляет примерно 25%. Также рассматриваемые устройства снабжены нескользящей подушечкой, а их форма позволяет удобно использовать устройства вертикально. Главным же достоинством для покупателей может стать более низкая стоимость.

Если говорить о недостатках, это отсутствие высокомощного входа, медленная зарядка пауэрбанка. При этом разница в продолжительности их зарядки может быть не более 5 минут. Имеется лишь один высокомощный порт типа USB-C, способный обеспечить высокомощную зарядку одного компьютера. Наконец, следует отметить отсутствие беспроводной зарядки.



Помимо этого предложения, в период с 19 по 25 августа в рамках мероприятия Ugreen Super Brand Day&Mega Sale можно будет приобрести другие продукты этого производителя с внушительной скидкой.

Купить PD200W 25000mAh на Aliexpress со скидкой в $12 за $89,99


Промокод на покупку PD200W 25000mAh: NEXODEPB25. Предложение действительно с 1 по 18 августа.

Купить PD100W 12000mAh на Aliexpress со скидкой $4 за $38,51


Промокод на покупку PD100W 12000mAh: NEXODEPB12. Предложение действительно с 1 по 31 августа.
#ugreen
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Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
UGREEN готовит продукты к распродаже Summer Sale 17 июня
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