Ulefone Armor 27T Pro покажет то, что не видят другие смартфоны

Известный своими защищёнными мобильными устройствами производитель Ulefone, недавно покоривший сердца любителей технологий серией аппаратов Armor 25T, делает новое предложение. Компания представляет модели Armor 27T Pro и Armor 27 Pro. На них ожидается высокий спрос, когда 19 августа на AliExpress стартует первая глобальная распродажа. Эти аппараты способны похвастаться уникальной системой камер, имея высокие стандарты и в других аспектах.Видеопрезентация Ulefone Armor 27T Pro:Новый флагман Ulefone Armor 27T Pro оснащён профессиональным тепловизионным датчиком FLIR. Это выводит устройство на новый уровень практичности. Наличие приложения My FLIR Pro, получившего усовершенствованную технологию интенсивности MSX и VividIR, позволяет точно визуализировать горячие точки и проблемы с утечками, с беспрецедентной чёткостью захватывать и анализировать тепловые изображения. Ещё смартфон может похвастаться инфракрасной камерой ночного видения. Это превращает его в незаменимый инструмент для профессионального применения. Комплект завершается основной камерой с разрешением 50 Мп, способной пригодиться в любом сценарии применения.Модель Armor 27 Pro лишена тепловизора, зато предлагает сверхширокоугольную камеру 50 Мп для съёмки обширных ландшафтов и групповых фотографий. Система камер Armor 27 Pro не менее впечатляющая. Она содержит основную камеру 50 Мп, выдающую чёткие и детальные фотографии, сверхширокоугольный объектив 50 Мп для съёмки максимально широких кадров и инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп для съёмки высокого качества в темноте.Оба смартфона имеют одинаково прочные корпуса, более прочные по сравнению с серией Armor 25T. Ёмкость аккумуляторов тоже выросла для удовлетворения потребностей любителей активного отдыха и профессионалов из разных сфер деятельности.В серии смартфонов Armor 27 Pro ставка Ulefone на долговечные мобильные устройства очевидна как никогда. На это указывают рейтинги IP68/IP69K и сертификация MIL-STD-810H, показывающие способность смартфонов работать в экстремальных условиях. Твердотельная батарея сохраняет оптимальную производительность в диапазоне температур от -30℃ до 55℃, надёжно работая в самых суровых условиях.Аппараты обладают экранами с диагональю 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумуляторов равна 10600 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт и зарядка от док-станции мощностью 33 Вт. Такое сочетание экрана и аккумулятора обеспечивает качественный просмотр и длительную работу без необходимости часто искать розетку.Смартфоны серии Armor 27 Pro используют процессоры MediaTek Dimensity 6300 5G, до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ с возможностью установки карт памяти вместимостью до 2 ТБ. Благодаря технологиям беспроводной связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 эти устройства обладают высокоскоростным подключением и низкой задержкой.Armor 27 Pro работают на операционной системе Android 14 с удобным пользовательским интерфейсом и самыми современными функциональными возможностями, а также обновлениями безопасности. Начало продаж этих устройств — это не просто вывод на рынок новых продуктов, но и демонстрация преданности Ulefone инновациям, прочности и высокому качеству.Первая глобальная распродажа Armor 27T Pro и Armor 27 Pro стартует на AliExpress 19 августа. Цены на них ещё не названы, но за счёт передовых возможностей и прочности корпусов Armor 27T Pro и Armor 27 Pro готовы стать устройствами, подходящими для самых требовательных пользователей.В честь начала распродажи Ulefone проводит розыгрыш призов на своей странице в социальной сети Facebook. Участники имеют шанс получить в подарок Armor 27T Pro и другие умные устройства Ulefone.