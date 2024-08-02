Известный своими защищёнными мобильными устройствами производитель Ulefone, недавно покоривший сердца любителей технологий серией аппаратов Armor 25T, делает новое предложение. Компания представляет модели Armor 27T Pro и Armor 27 Pro. На них ожидается высокий спрос, когда 19 августа на AliExpress стартует первая глобальная распродажа. Эти аппараты способны похвастаться уникальной системой камер, имея высокие стандарты и в других аспектах.
Видеопрезентация Ulefone Armor 27T Pro:
Новый флагман Ulefone Armor 27T Pro оснащён профессиональным тепловизионным датчиком FLIR. Это выводит устройство на новый уровень практичности. Наличие приложения My FLIR Pro, получившего усовершенствованную технологию интенсивности MSX и VividIR, позволяет точно визуализировать горячие точки и проблемы с утечками, с беспрецедентной чёткостью захватывать и анализировать тепловые изображения. Ещё смартфон может похвастаться инфракрасной камерой ночного видения. Это превращает его в незаменимый инструмент для профессионального применения. Комплект завершается основной камерой с разрешением 50 Мп, способной пригодиться в любом сценарии применения.
Модель Armor 27 Pro лишена тепловизора, зато предлагает сверхширокоугольную камеру 50 Мп для съёмки обширных ландшафтов и групповых фотографий. Система камер Armor 27 Pro не менее впечатляющая. Она содержит основную камеру 50 Мп, выдающую чёткие и детальные фотографии, сверхширокоугольный объектив 50 Мп для съёмки максимально широких кадров и инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп для съёмки высокого качества в темноте.
Оба смартфона имеют одинаково прочные корпуса, более прочные по сравнению с серией Armor 25T. Ёмкость аккумуляторов тоже выросла для удовлетворения потребностей любителей активного отдыха и профессионалов из разных сфер деятельности.
В серии смартфонов Armor 27 Pro ставка Ulefone на долговечные мобильные устройства очевидна как никогда. На это указывают рейтинги IP68/IP69K и сертификация MIL-STD-810H, показывающие способность смартфонов работать в экстремальных условиях. Твердотельная батарея сохраняет оптимальную производительность в диапазоне температур от -30℃ до 55℃, надёжно работая в самых суровых условиях.
Аппараты обладают экранами с диагональю 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумуляторов равна 10600 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт и зарядка от док-станции мощностью 33 Вт. Такое сочетание экрана и аккумулятора обеспечивает качественный просмотр и длительную работу без необходимости часто искать розетку.
Смартфоны серии Armor 27 Pro используют процессоры MediaTek Dimensity 6300 5G, до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ с возможностью установки карт памяти вместимостью до 2 ТБ. Благодаря технологиям беспроводной связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 эти устройства обладают высокоскоростным подключением и низкой задержкой.
Armor 27 Pro работают на операционной системе Android 14 с удобным пользовательским интерфейсом и самыми современными функциональными возможностями, а также обновлениями безопасности. Начало продаж этих устройств — это не просто вывод на рынок новых продуктов, но и демонстрация преданности Ulefone инновациям, прочности и высокому качеству.
Цена и наличие в продаже Первая глобальная распродажа Armor 27T Pro и Armor 27 Pro стартует на AliExpress 19 августа. Цены на них ещё не названы, но за счёт передовых возможностей и прочности корпусов Armor 27T Pro и Armor 27 Pro готовы стать устройствами, подходящими для самых требовательных пользователей.
В честь начала распродажи Ulefone проводит розыгрыш призов на своей странице в социальной сети Facebook. Участники имеют шанс получить в подарок Armor 27T Pro и другие умные устройства Ulefone.