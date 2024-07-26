Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Готовится к релизу флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 27T Pro с тепловизором FLIR 5G
Новый аппарат Ulefone заодно станет вашим тепловизором

Наступает время продаж долгожданного защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro с тепловизионной камерой FLIR 5G. Это необычное мобильное устройство поднимет требования к аппаратам, которые претендуют на звание прочного и универсального.



Что известно к настоящему времени

Баннер и изображения дают возможность узнать, какую функциональность можно рассчитывать получить в составе Armor 27T Pro:



Тепловизионный сенсор FLIR. Применение ему смогут найти как профессионалы в разных сферах деятельности, так и любители. Входящий в состав смартфона тепловизор компании FLIR даёт возможность видеть тепловые следы, что может пригодиться при проверке промышленного оборудования, водопроводных труб и тому подобных занятий на открытом воздухе и в помещениях.

Инфракрасная камера ночного видения. Её наличие в составе Armor 27T Pro позволить получить чёткие фотографии и видеоролики даже в полной темноте за счёт инфракрасной светодиодной подсветки.

Защищённый корпус. Armor 27T Pro представляет собой аппарат повышенной прочности, способный работать даже в самом суровом окружении. Прочная конструкция означает долговечность и надёжность в любом сценарии применения.

Крупный аккумулятор. Конкретное значение ёмкости пока названо не было, но дизайн аппарата позволяет надеяться на то, что это значение будет большим. Это даст возможность пользоваться устройством без подзарядки максимально долго, что необходимо подобным смартфонам при применении в полевых условиях.

Коннектор uSmart. Наличие данного варианта подключения расширяет функциональные возможности устройства. Вы сможете подключать к нему многочисленные аксессуары uSmart от Ulefone, включая эндоскоп и микроскоп.



Доступность в продаже и розыгрыш призов

Поступление Ulefone Armor 27T Pro в продажу ожидается в августе, цены должны быть названы в ближайшее время. Если вы предпочитаете мобильные устройства с крупными аккумуляторами, защищённым корпусом и поддержкой 5G, а также тепловизорами и инфракрасной камерой ночного видения, Armor 27T Pro станет для вас лучшим выбором.



Следите за новостями и войдите в число первых покупателей этого революционного смартфона.



В честь начала продаж Ulefone на своей странице в Facebook проводит эксклюзивный розыгрыш призов. Приняв в нём участие, вы получите возможность стать обладателем Armor 27T Pro и других устройств бесплатно.

Купить Armor 27T Pro на AliExpress

Принять участие в розыгрыше Ulefone на Facebook

Посетить страницу Ulefone на Facebook

#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Самый доступный смартфон с тепловизором Ulefone Armor 25T поступает в продажу на AliExpress за $259,99
Подходит к концу распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 25T с тепловизором за сумму $259,99
Порт HDMI на планшете Ulefone Armor Pad 3 Pro расширит ваши возможности при работе с устройством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
55
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
187
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
16
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
7

Сейчас обсуждают

Gamandril
18:18
Ты придумал критерии нормальности? И как непонимание происходящего связано с допиливанием? Тебе пора бросать тяжелые наркотики. Где ты там нашел допиливание линукса не представляю. Тебе явно нужно вып...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Cowboy Huggies
18:15
Это у всех так, кто сидит весь день в офисе, либо играет.
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Михаил Сухоплюев
18:14
кто подскажет как снять систему охлаждения с видеокарты gigabayte rtx 4090 gaming oc. Все винты открутил с задней крышки, но что-то все равно держит радиатор.
Igor's Lab: NVIDIA экономит на термопасте, что приводит к её быстрому высыханию и перегреву GPU
armadaovs
18:13
я уже два года пытаюсь дочитать "оно". рекостная муть и графомания.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
lelik1974
18:13
ФБКшная ботоферма в комментариях создаёт видимость недовольства, бгг.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
armadaovs
18:12
вот кладбище действительно крепкий хоррор.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
18:11
посмотрел фильм кубрика будучи взрослым дядей с богатым багажом просмотренных фильмов. и не понял его культовости. в фильме было много стандартных хорор приёмов, в не лучшем исполнении, фильм запомнил...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
17:59
а чему удивляться, учитывая что набиулина ставленница рокфеллеров и обязана выполнять их волю, учитывая что центробанк россии является частью всемирной сети федерального резерва.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
armadaovs
17:58
а ты, не мамкин комнатный экономист, скажи, в чём он не прав? в том что 300/наносек ит-спецы получают баснословные деньги не пойми за что, и при этом всё равно рвут когти в релокацию как только получа...
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
Smokingman
17:57
Чимбал, перелогинься. Это только в твоем говнодистрибутиве все через задницу.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем