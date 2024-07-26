Новый аппарат Ulefone заодно станет вашим тепловизором

Наступает время продаж долгожданного защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro с тепловизионной камерой FLIR 5G. Это необычное мобильное устройство поднимет требования к аппаратам, которые претендуют на звание прочного и универсального.Баннер и изображения дают возможность узнать, какую функциональность можно рассчитывать получить в составе Armor 27T Pro:Применение ему смогут найти как профессионалы в разных сферах деятельности, так и любители. Входящий в состав смартфона тепловизор компании FLIR даёт возможность видеть тепловые следы, что может пригодиться при проверке промышленного оборудования, водопроводных труб и тому подобных занятий на открытом воздухе и в помещениях.Её наличие в составе Armor 27T Pro позволить получить чёткие фотографии и видеоролики даже в полной темноте за счёт инфракрасной светодиодной подсветки.Armor 27T Pro представляет собой аппарат повышенной прочности, способный работать даже в самом суровом окружении. Прочная конструкция означает долговечность и надёжность в любом сценарии применения.Конкретное значение ёмкости пока названо не было, но дизайн аппарата позволяет надеяться на то, что это значение будет большим. Это даст возможность пользоваться устройством без подзарядки максимально долго, что необходимо подобным смартфонам при применении в полевых условиях.Наличие данного варианта подключения расширяет функциональные возможности устройства. Вы сможете подключать к нему многочисленные аксессуары uSmart от Ulefone, включая эндоскоп и микроскоп.Поступление Ulefone Armor 27T Pro в продажу ожидается в августе, цены должны быть названы в ближайшее время. Если вы предпочитаете мобильные устройства с крупными аккумуляторами, защищённым корпусом и поддержкой 5G, а также тепловизорами и инфракрасной камерой ночного видения, Armor 27T Pro станет для вас лучшим выбором.Следите за новостями и войдите в число первых покупателей этого революционного смартфона.В честь начала продаж Ulefone на своей странице в Facebook проводит эксклюзивный розыгрыш призов. Приняв в нём участие, вы получите возможность стать обладателем Armor 27T Pro и других устройств бесплатно.