Защищённый планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro можно подключить к телевизору или монитору

Защищённый планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro в очередной раз показывает возможности этого производителя при создании устройств подобного рода. Высочайший уровень прочности и не менее высокая производительность показывают, каким может быть по-настоящему крепкий планшет. Обладая двумя светодиодными лампами яркостью 1100 люмен, которые регулируются в специальном приложении, планшет может стать портативным прожектором для освещения самых тёмных мест. Он работает от аккумулятора ёмкостью 33280 мАч, с помощью которого можно заряжать и другие устройства.Armor Pad 3 Pro создан, чтобы иметь возможность выдержать экстремальные условия работы, в том числе температуры ниже нуля. Для этого здесь используется передовая технология низкотемпературных твердотельных батарей. Помимо основных функций, планшет может выполнять дополнительные задачи за счёт разнообразных вариантов подключения. Среди них стандартный разъём uSmart и порт HDMI под разные сценарии применения.Видео с описанием порта HDMI на Armor Pad 3 Pro:Компания Ulefone представила видео, которое показывает варианты применения разъёма HDMI. Планшет можно подключить к компьютерному монитору посредством кабеля HDMI и просматривать файлы и любую другую информацию на большом экране. Для графических дизайнеров или видеоредакторов разъём HDMI повышает удобство предварительного просмотра и редактирования контента на высоком разрешении при подключении к соответствующему монитору. Это повышает точность работы и качество результата.При проведении видеоконференций HDMI на этом планшете позволяет быстро подключать его к телевизорам, демонстрируя материалы на большом экране при сохранении простоты управления через интерфейс планшета. Для беспроводных подключений есть поддержка ScreenShare, которая позволяет осуществить быструю интеграцию с разными экранами в офисах и любом другом окружении. Это обеспечивает удобство совместной работы в реальном времени и улучшает визуальную чёткость презентаций. Пользователи смогут делиться изменениями в проектах или сложным анализом данных между собой или с клиентами.Наличие HDMI расширяет варианты применения планшета Armor Pad 3 Pro за пределы офиса. Во время отдыха подключите планшет к телевизору или любому другому экрану, получив возможность смотреть фильмы или видеоролики на высоком разрешении.Armor Pad 3 Pro высоко поднимает планку производительности и инноваций. Работая на современном восьмиядерном процессоре MediaTek MT8788 и обладая объёмом оперативной памяти до 16 ГБ, устройство способно выполнять даже самые тяжёлые вычислительные задачи. Вы получите возможность одновременно запускать множество приложений, транслировать видео высокой чёткости и играть в современные графически насыщенные игры. Во всех случаях у вас будет высокая скорость и отзывчивость. Если же говорить про хранилище, его объём составляет 256 ГБ. Большинству этого будет достаточно для хранения файлов, приложений, игр, видео и всего остального. Если же у нас повышенные требования к объёму хранилища, можно установить карту памяти вместимостью до 2 ТБ. В таком случае у вас никогда не закончится свободное место для хранения нужных вам файлов.Ищите ли вы планшет для повышения производительности труда на работе, являетесь ли энтузиастом мобильных компьютеров или вам нужно устройство для мультимедийных развлечений, Ulefone Armor Pad 3 Pro подходит для всех этих задач. Его производительность, большой объём хранилища и инновационные функциональные возможности удовлетворят потребности любого пользователя.