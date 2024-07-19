Немного времени остаётся для выгодной покупки аппарата Ulefone Armor 25T с камерой ночного видения

Вниманию энтузиастов мобильных технологий и защищённых смартфонов предлагается мировая распродажа модели Ulefone Armor 25T в магазине AliExpress, которая завершится в субботу, 20 июля. До тех пор аппарат будет доступен для приобретения по цене $259,99. За эту сумму вы сможете стать обладателем версии Armor 25T Pro с поддержкой сетей связи 4G.Ознакомьтесь с тестами на долговечность Armor 25TArmor 25T привлекает к себе внимание своим тонким и при этом прочным корпусом с момента появления в продаже. Производитель Ulefone сумел создать одновременно прочное и стильное устройство, отвечающее требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H и усиленное структурой Ulefone Defense.Недавно появившиеся на YouTube тесты показали степень прочности Armor 25T. Устройство подверглось ряду испытаний, с которыми бы не справились большинство смартфонов. В данном случае аппарат способен колоть грецкие орехи, применяться как молоток для забивания гвоздей в дерево и выдерживать сильный жар огня без ущерба для работоспособности.По-настоящему прочность устройства проверяется под водой в сценарии, который не выдержали бы большинство других аппаратов. У Armor 25T повреждений также не было, что говорит о высоком уровне водонепроницаемости. При падении с большой высоты в песок Armor 25T показывает степень ударопрочности и защиты от пыли.Помимо прочного корпуса, отличительной чертой Armor 25T является технология двойного видения. Здесь есть тепловизор и инфракрасная камера ночного зрения. Тепловизионный сенсор с высоким разрешением 160 x 120 и частотой кадров 25 Гц превращают устройство в инструмент диагностики, равных которому нет среди защищённых смартфонов. Камера ночного видения на основе сенсора высокого разрешения OMNIVISION OV64B 64 Мп и программного алгоритма Ulefone NightElf Ultra 3.0 позволяет получать чёткие изображения даже в полной темноте.Дизайн устройства соответствует современным тенденциям рынка смартфонов. На задней крышке вы найдёте текстуру из кевлара, в середине металлическую рамку. Устройство работает на основе процессора MediaTek Helio G99, у него до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти. Подобных характеристик хватает для решения сложных задач. Экран размером 6,78 дюйма Full HD+ с частотой 120 Гц отвечает за плавность и качество изображения.Работает всё это благодаря аккумулятору ёмкостью 6500 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная зарядка 30 Вт. Аппарат способен работать на протяжении как минимум полного дня. Установлены последняя версия системы Android 14 со всей своей функциональностью, защищённостью и удобством интерфейса.Наступают последние часы распродажи Ulefone Armor 25T на AliExpress. Не упускайте шанс стать обладателем этого исключительного защищённого смартфона по минимальной стоимости. С ним вы получите лучшее соотношение возможностей и цены, высокую производительность, тепловизор, ночное зрение и все присущие современным смартфонам возможности.