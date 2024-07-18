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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон Cubot MAX 5 поступает в международную продажу в магазине AliExpress по привлекательной цене
Cubot MAX 5 станет доступен для приобретения 22 июля



Известный производитель современных мобильных устройств, компания Cubot, создала свой очередной шедевр, призванный вывести на новый уровень каждодневное взаимодействие со смартфоном и его игровые возможности. Международный дебют этого устройства состоится в магазине AliExpress 22 июля. Его обладатели получат самые современные технологии по весьма доступной цене, что делает его одним из самых привлекательных игровых смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G.



Отличительные черты Cubot MAX 5
  • Процессор MediaTek Dimensity 8200. С ним вы получите высочайшую скорость и эффективность, что делает устройство пригодным для многозадачной работы и игр.
  • Высококачественный экран размером 6,95 дюйма. Благодаря ему вы сможете ощутить эффект погружения в мультимедийный контент, игры, видео. Частота обновления в 144 Гц означает максимально плавную графику и яркие визуальные эффекты.
  • Великолепные камеры. Основная камера с разрешением 100 Мп позволит сохранить каждую деталь изображения. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Функциональные возможности вроде режима ночной съёмки и автоматического слежения на портретных снимках обеспечат высокий уровень фото и видео.
  • Высокая продолжительность автономной работы. Всегда на связи позволят оставаться аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
  • Обширные звуковые возможности. Два стереодинамика обеспечивают качественный звук, благодаря чему игры и мультимедийный контент станут ещё более впечатляющими.
  • Эффективность охлаждения. Технология LiquidCool позволяет устройству не перегреваться даже при высоких уровнях нагрузки, обеспечивая максимальную скорость работы в длительных играх.
  • Последнее поколение стандартов связи. Получите доступ к максимально быстрым скоростям беспроводного стандарта связи Wi-Fi 6.
Специальная цена в момент начала продаж



В честь дебюта Cubot MAX 5 на международной арене с 22 по 24 июля устройство предлагается в магазине AliExpress по сниженной до $199,99 цене. Промокод KKXMAX5 даст вам дополнительную скидку в размере $15, в результате чего стоимость устройства для первых 500 покупателей станет $184,99. Не упустите шанс получить современное мобильное устройство такого уровня по столь низкой цене.



Воспользуйтесь предложениями в Cubot Top Brand Day

Мероприятие Cubot Top Brand Day на AliExpress также пройдёт с 22 по 24 июля. В эти дни вы сможете стать обладателем богатого перечня продуктов Cubot, скидка на которые может достигать 80%.

Купить Cubot MAX 5 на AliExpress

Brand Day

#cubot
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