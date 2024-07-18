Cubot MAX 5 станет доступен для приобретения 22 июля

Процессор MediaTek Dimensity 8200. С ним вы получите высочайшую скорость и эффективность, что делает устройство пригодным для многозадачной работы и игр.

С ним вы получите высочайшую скорость и эффективность, что делает устройство пригодным для многозадачной работы и игр. Высококачественный экран размером 6,95 дюйма. Благодаря ему вы сможете ощутить эффект погружения в мультимедийный контент, игры, видео. Частота обновления в 144 Гц означает максимально плавную графику и яркие визуальные эффекты.

Благодаря ему вы сможете ощутить эффект погружения в мультимедийный контент, игры, видео. Частота обновления в 144 Гц означает максимально плавную графику и яркие визуальные эффекты. Великолепные камеры. Основная камера с разрешением 100 Мп позволит сохранить каждую деталь изображения. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Функциональные возможности вроде режима ночной съёмки и автоматического слежения на портретных снимках обеспечат высокий уровень фото и видео.

Основная камера с разрешением 100 Мп позволит сохранить каждую деталь изображения. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Функциональные возможности вроде режима ночной съёмки и автоматического слежения на портретных снимках обеспечат высокий уровень фото и видео. Высокая продолжительность автономной работы. Всегда на связи позволят оставаться аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Всегда на связи позволят оставаться аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Обширные звуковые возможности. Два стереодинамика обеспечивают качественный звук, благодаря чему игры и мультимедийный контент станут ещё более впечатляющими.

Два стереодинамика обеспечивают качественный звук, благодаря чему игры и мультимедийный контент станут ещё более впечатляющими. Эффективность охлаждения. Технология LiquidCool позволяет устройству не перегреваться даже при высоких уровнях нагрузки, обеспечивая максимальную скорость работы в длительных играх.

Технология LiquidCool позволяет устройству не перегреваться даже при высоких уровнях нагрузки, обеспечивая максимальную скорость работы в длительных играх. Последнее поколение стандартов связи. Получите доступ к максимально быстрым скоростям беспроводного стандарта связи Wi-Fi 6.

Известный производитель современных мобильных устройств, компания Cubot, создала свой очередной шедевр, призванный вывести на новый уровень каждодневное взаимодействие со смартфоном и его игровые возможности. Международный дебют этого устройства состоится в магазине AliExpress 22 июля. Его обладатели получат самые современные технологии по весьма доступной цене, что делает его одним из самых привлекательных игровых смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G.В честь дебюта Cubot MAX 5 на международной арене с 22 по 24 июля устройство предлагается в магазине AliExpress по сниженной до $199,99 цене. Промокод KKXMAX5 даст вам дополнительную скидку в размере $15, в результате чего стоимость устройства для первых 500 покупателей станет $184,99. Не упустите шанс получить современное мобильное устройство такого уровня по столь низкой цене.Мероприятие Cubot Top Brand Day на AliExpress также пройдёт с 22 по 24 июля. В эти дни вы сможете стать обладателем богатого перечня продуктов Cubot, скидка на которые может достигать 80%.