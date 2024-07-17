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Новости Hardware Роман Семёнов
В продажу на AliExpress поступает защищённый смартфон Cubot KingKong X с поддержкой сетей 5G
Cubot KingKong X станет самым доступным по цене защищённым мобильным устройством с доступом к современным сетям связи

Известный производитель защищённых смартфонов, компания CUBOT, рада объявить о начале международных продаж своего аппарата KingKong X. Он станет доступен для приобретения 22 июля. Это передовое защищённое устройство с поддержкой сетей связи 5G отличается от конкурентов самыми современными технологиями, чрезвычайно высокой прочностью и долговечностью, а также доступной ценой.



Давайте узнаем, почему аппарат KingKong X можно считать обязательным для приобретения:
  • Самый современный уровень поддержки 5G. Благодаря процессору MTK7050 5G, KingKong X обеспечивает молниеносные скорости и непревзойдённую производительность, позволяя вам оставаться на связи и работать в любом месте и в любое время.
  • Чрезвычайно высокий уровень прочности. Наличие стандартов защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H позволяет аппарату KingKong X функционировать в самых экстремальных условиях. Пойдёте ли вы в поход, займётесь сёрфингом или будете находиться на пересеченной местности, устройство выдержит любое окружение.
  • Повышенная автономность. Аккумулятор с внушительной ёмкостью 10200 мАч позволяет устройству работать чрезвычайно долго, оставаясь на открытом воздухе вдали от розеток. Когда розетка всё же будет рядом, быстрое зарядное устройство PD33W позволит восполнить недостаток энергии в сжатые сроки.
  • Качественные камеры. Вы сможете снимать отличные фотографии и видео благодаря основной камере с разрешением 100 Мп и передней камере 32 Мп. Расширенные функциональные возможности, такие как режим ночной съёмки, режим красоты, HDR, поддержка видео формата 4K позволят сохранить ценные для вас моменты в максимальном качестве.
  • Инновационный задний экран. Вспомогательный сенсорный экран с диагональю 1,85 дюйма позволяет быстро просматривать уведомления и получать доступ к элементам управления. В результате можно работать со смартфоном быстрее и эффективнее.
  • Непревзойдённое соотношение возможностей и стоимости. Несмотря на продвинутую функциональность и защищённый корпус, KingKong X стоит недорого и является одним из наиболее доступных по цене защищённых смартфонов с поддержкой сети 5G.
Специальное предложение в честь начала продаж



Чтобы отметить начало продаж KingKong X, производитель предлагает этот аппарат по сниженной цене в $199,99. Столько он будет стоить в магазине AliExpress с 22 по 24 июля. Промокод KKXMAX5 даст дополнительную скидку на сумму $15, в результате чего смартфон станет вашим за $184,99, если вы успеете попасть в число первых 500 покупателей. Не упустите шанса стать обладателем самого технологической передового и доступного по цене защищённого смартфона с поддержкой сетей 5G.



Примите участие в праздновании Cubot Top Brand Day

Наряду с релизом смартфона KingKong X, с 22 по 24 июля в магазине AliExpress компания Cubot отмечает Top Brand Day. В это время лучшие продукты производителя будут доступны со скидками до 80%. Вы сможете стать обладателем самых качественных современных устройств по чрезвычайно низким ценам.

Купить KingKong X на AliExpress

Brand Day

#cubot
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Поступающий в продажу смартфон Cubot KingKong X станет идеальным спутником во всех начинаниях
Представлен смартфон KingKong ACE 3: роскошное и прочное мобильное устройство
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