Не за горами международный дебют защищённого смартфона KingKong ACE 3, который представляет собой очередное инновационное творение компании Cubot. Это устройство для тех, кто любит активный отдых. Защищённый аппарат будет доступен в магазине AliExpress с 22 июля, подняв планку прочности и производительности среди мобильных устройств последнего поколения.
Знакомьтесь со смартфоном KingKong ACE 3
Новый аппарат KingKong ACE 3 создан для искателей приключений и любителей активного отдыха на открытом воздухе. Высокий уровень прочности не помешал разработчикам создать устройство с тонким корпусом. Аппарат отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что говорит о его защищённости от пыли, влаги и ударов. С такими характеристиками он способен верно служить в любом окружении.
Основные характеристики
- Прочный корпус. KingKong ACE 3 выполнен из пластика и резины, что позволяет ему выдерживать падения и удары. Подобный аппарат хорошо справляется с работой в суровом окружении.
- Высокий уровень скорости. Восьмиядерный процессор G88 и оперативная память объёмом 8 ГБ с возможностью расширить её виртуальной памятью до 32 ГБ способны вести плавную многозадачную работу и обрабатывать современные мобильные игры.
- Качественные камеры. Вы сможете снимать фотографии с высоким уровнем детализации на основную камеру с разрешением 100 Мп и быстро снимать селфи при помощи заднего сенсорного экрана.
- Высокий уровень автономности. Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч даст возможность оставаться на связи в самых труднодоступных местах.
- Обширные функциональные возможности. Аппарат работает на операционной системе Android 14, поддерживает системы глобального позиционирования GPS, GLONASS, Galileo и BEIDOU, стандарт связи NFC, сканер отпечатков пальцев для обеспечения защиты данных на устройстве.
Эксклюзивное предложение в момент начала продаж
Чтобы отметить поступление KingKong ACE в продажу, производитель с 22 по 24 июля предлагает приобрести его на AliExpress по цене $149,99. Промокод RUKKACE3 позволит вам сэкономить ещё $10, в результате чего первые 100 покупателей станут обладателем смартфона за сумму в $139,99.
Cubot Top Brand Day
Кроме начала продаж своего смартфона KingKong ACE 3, Cubot отмечает в магазине AliExpress Top Brand Day. С 22 по 24 июля вы сможете получить многочисленные продукты этого производителя со скидкой до 80%. Это станет лучшей возможностью познакомиться с высококачественными устройствами Cubot по самым низким ценам, которую не стоит упускать.