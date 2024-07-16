Предложением дня Cubot Top Brand становится защищённый смартфон KingKong ACE 3

Прочный корпус. KingKong ACE 3 выполнен из пластика и резины, что позволяет ему выдерживать падения и удары. Подобный аппарат хорошо справляется с работой в суровом окружении.

KingKong ACE 3 выполнен из пластика и резины, что позволяет ему выдерживать падения и удары. Подобный аппарат хорошо справляется с работой в суровом окружении. Высокий уровень скорости. Восьмиядерный процессор G88 и оперативная память объёмом 8 ГБ с возможностью расширить её виртуальной памятью до 32 ГБ способны вести плавную многозадачную работу и обрабатывать современные мобильные игры.

Восьмиядерный процессор G88 и оперативная память объёмом 8 ГБ с возможностью расширить её виртуальной памятью до 32 ГБ способны вести плавную многозадачную работу и обрабатывать современные мобильные игры. Качественные камеры. Вы сможете снимать фотографии с высоким уровнем детализации на основную камеру с разрешением 100 Мп и быстро снимать селфи при помощи заднего сенсорного экрана.

Вы сможете снимать фотографии с высоким уровнем детализации на основную камеру с разрешением 100 Мп и быстро снимать селфи при помощи заднего сенсорного экрана. Высокий уровень автономности. Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч даст возможность оставаться на связи в самых труднодоступных местах.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч даст возможность оставаться на связи в самых труднодоступных местах. Обширные функциональные возможности. Аппарат работает на операционной системе Android 14, поддерживает системы глобального позиционирования GPS, GLONASS, Galileo и BEIDOU, стандарт связи NFC, сканер отпечатков пальцев для обеспечения защиты данных на устройстве.

Не за горами международный дебют защищённого смартфона KingKong ACE 3, который представляет собой очередное инновационное творение компании Cubot. Это устройство для тех, кто любит активный отдых. Защищённый аппарат будет доступен в магазине AliExpress с 22 июля, подняв планку прочности и производительности среди мобильных устройств последнего поколения.Новый аппарат KingKong ACE 3 создан для искателей приключений и любителей активного отдыха на открытом воздухе. Высокий уровень прочности не помешал разработчикам создать устройство с тонким корпусом. Аппарат отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что говорит о его защищённости от пыли, влаги и ударов. С такими характеристиками он способен верно служить в любом окружении.Чтобы отметить поступление KingKong ACE в продажу, производитель с 22 по 24 июля предлагает приобрести его на AliExpress по цене $149,99. Промокод RUKKACE3 позволит вам сэкономить ещё $10, в результате чего первые 100 покупателей станут обладателем смартфона за сумму в $139,99.Кроме начала продаж своего смартфона KingKong ACE 3, Cubot отмечает в магазине AliExpress Top Brand Day. С 22 по 24 июля вы сможете получить многочисленные продукты этого производителя со скидкой до 80%. Это станет лучшей возможностью познакомиться с высококачественными устройствами Cubot по самым низким ценам, которую не стоит упускать.