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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен смартфон KingKong ACE 3: роскошное и прочное мобильное устройство
Предложением дня Cubot Top Brand становится защищённый смартфон KingKong ACE 3

Не за горами международный дебют защищённого смартфона KingKong ACE 3, который представляет собой очередное инновационное творение компании Cubot. Это устройство для тех, кто любит активный отдых. Защищённый аппарат будет доступен в магазине AliExpress с 22 июля, подняв планку прочности и производительности среди мобильных устройств последнего поколения.



Знакомьтесь со смартфоном KingKong ACE 3

Новый аппарат KingKong ACE 3 создан для искателей приключений и любителей активного отдыха на открытом воздухе. Высокий уровень прочности не помешал разработчикам создать устройство с тонким корпусом. Аппарат отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что говорит о его защищённости от пыли, влаги и ударов. С такими характеристиками он способен верно служить в любом окружении.



Основные характеристики
  • Прочный корпус. KingKong ACE 3 выполнен из пластика и резины, что позволяет ему выдерживать падения и удары. Подобный аппарат хорошо справляется с работой в суровом окружении.
  • Высокий уровень скорости. Восьмиядерный процессор G88 и оперативная память объёмом 8 ГБ с возможностью расширить её виртуальной памятью до 32 ГБ способны вести плавную многозадачную работу и обрабатывать современные мобильные игры.
  • Качественные камеры. Вы сможете снимать фотографии с высоким уровнем детализации на основную камеру с разрешением 100 Мп и быстро снимать селфи при помощи заднего сенсорного экрана.
  • Высокий уровень автономности. Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч даст возможность оставаться на связи в самых труднодоступных местах.
  • Обширные функциональные возможности. Аппарат работает на операционной системе Android 14, поддерживает системы глобального позиционирования GPS, GLONASS, Galileo и BEIDOU, стандарт связи NFC, сканер отпечатков пальцев для обеспечения защиты данных на устройстве.


Эксклюзивное предложение в момент начала продаж

Чтобы отметить поступление KingKong ACE в продажу, производитель с 22 по 24 июля предлагает приобрести его на AliExpress по цене $149,99. Промокод RUKKACE3 позволит вам сэкономить ещё $10, в результате чего первые 100 покупателей станут обладателем смартфона за сумму в $139,99.

Cubot Top Brand Day

Кроме начала продаж своего смартфона KingKong ACE 3, Cubot отмечает в магазине AliExpress Top Brand Day. С 22 по 24 июля вы сможете получить многочисленные продукты этого производителя со скидкой до 80%. Это станет лучшей возможностью познакомиться с высококачественными устройствами Cubot по самым низким ценам, которую не стоит упускать.

Купить KingKong ACE 3 на AliExpress

Brand Day

#cubot #kingkong ace 3
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