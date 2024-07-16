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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Портативный компьютер Geekom XT12 Pro i9-12900H 32+1 до конца июля предлагается со скидкой
Желающие стать обладателем компактного компьютера получают интересное предложение от Geekom

Работающие на рынке персональных компьютеров аналитические компании в последнее время всё чаще говорят о том, что пользователи отдают предпочтение компактным устройствам. Производительность современных компьютерных компонентов и их энергоэффективность выросли настолько, что далеко не всем требуются крупные башенные корпуса с внушительными системами охлаждения. Достаточно мощные процессоры и видеокарты способны умещаться в небольших корпусах, позволяя выполнять любые задачи, включая видеоигры.



Одним из популярных производителей портативных компьютеров является компания GEEKOM. Расширяя доступность своих продуктов для потенциальных покупателей, до 31 июля она делает предложение, в рамках которого неттоп Geekom XT12 Pro i9-12900H 32+1 будет доступен с внушительной скидкой.



Это портативное компьютерное устройство основано на процессоре 12-го поколения Intel Core i9-12900H. Это 14-ядерный процессор с поддержкой 20 потоков команд. Здесь предлагается двухканальная оперативная память DDR4 в количестве 32 ГБ. Для хранения данных используется твердотельный накопитель формата M.2 2280 PCIe и имеется слот M.2 2242 для установки ещё одного. Устройство работает под управлением последней версии операционной системы Windows 11 Pro.

Подобные характеристики означают, что вычислительных мощностей компьютера хватит для выполнения любых задач, будь то работа или мультимедийные развлечения. Вы сможете заниматься простым просмотром веб-страниц, редактировать видео формата 4K, практиковаться в трёхмерном моделировании и осваивать современные видеоигры. Дополнительную гибкость обеспечат многочисленные порты ввода-вывода. Для проводного подключения доступен 2,5 Гбит/с Ethernet, а за беспроводное подключение отвечает стандарт Wi-Fi 6E. Выводить изображение можно одновременно на четыре монитора формата 4K.



Среди многочисленных разъёмов можно назвать интерфейс Thunderbolt 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с. Это означает возможность заряжать и передавать данные при подключении внешних устройств. Порт USB4 позволяет подключить внешнюю видеокарту, обеспечивая прирост производительности и качества графики в видеоиграх.

Чтобы компьютер был не только быстрым, но и тихим, используется система охлаждения IceBlast 1.0 с медными трубками и большим вентилятором. Корпус выполнен из алюминия, его объём составляет всего 0,5 л при весе 550 г. При этом он надёжно защищён от пятен и царапин. Наличие крепления VESA даёт возможность спрятать компьютер за монитором.

С настоящего момента и до 31 июля Geekom предлагает стать обладателем XT12 Pro i9-12900H 32+1 со скидкой в 8000 руб. Если в обычное время рекомендованная розничная стоимость этого компьютера составляет 56700 руб, то сейчас его можно приобрести за 48700 руб. Для этого при заказе необходимо ввести промокод OVERXT12. Не упустите свой шанс стать обладателем современного, мощного и тихого компьютера, способного справиться с любыми задачами.

Купить Geekom XT12 Pro i9-12900H 32+1


Промокод на скидку в 8000 руб: OVERXT12

Дата окончания действия промокода: 31 июля.
#geekom
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