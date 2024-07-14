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Новости Hardware Роман Семёнов
Самый доступный смартфон с тепловизором Ulefone Armor 25T поступает в продажу на AliExpress за $259,99
Ulefone готовит новый защищённый смартфон с поддержкой сетей 4G



Известный производитель защищённых смартфонов, компания Ulefone, рада представить очередной аппарат Armor 25T. Это разновидность защищённого смартфона Armor 25T Pro с тепловизором, только в данном случае предлагается поддержка сетей 4G вместо 5G. Международный дебют устройства Armor 25T состоится в магазине AliExpress по сниженной до $259,99 цене. Это отличное предложение по соотношению возможностей и стоимости, которое может привлечь внимание обычных пользователей, энтузиастов мобильных технологий и профессиональных рабочих.



Посмотрите видео с тестом долговечности Armor 25T



Отличаясь от традиционных защищённых смартфонов, Armor 25T является лёгким и изящным, что не мешает ему быть крайне прочным. Несмотря на изящество, усиленная защитная структура этого устройства позволяет ему отвечать требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. В лабораторных условиях аппарат прошёл суровые испытания долговечности, показав возможность работать в самых разнообразных условиях. Этот флагман Ulefone предлагает баланс современных передовых технологий и надёжности, что делает его интересным предложением для любителей активности на открытом воздухе и рабочих разных сфер деятельности, вроде строительства.



Armor 25T способен помочь при работе в условиях с ограниченной видимостью. Для этого у него есть тепловизор и камера ночного видения. Вы сможете найти то, что не могут разглядеть другие, получив возможность работать в темноте, тумане и тому подобных условиях.



Тепловизионная камера

Устройство позиционируется как флагман с двойным видением. Одним из этих двух компонентов является тепловизор. Здесь установлен современный тепловизионный сенсор с разрешением 160 x 120, который приносит трёхкратный рост чёткости и чистоты по сравнению с сенсором прошлого поколения и обеспечивает плавную съёмку тепловизионного видео с частотой 25 Гц. Программное обеспечение даёт простоту использования устройства и богатый выбор инструментов и технологий для повышения качества изображения. Мощный инструмент диагностики открывает возможность искать источники тепла, вроде окон и дверей, труб, обнаруживать технические и механические проблемы.



Инфракрасное ночное видение

Другой способностью Armor 25T является ночное видение благодаря камере с двумя высокопроизводительными инфракрасными осветителями. Это позволяет снимать в кромешной темноте. Использование сенсора OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и запатентованного программного алгоритма Ulefone NightElf Ultra 3.0 означает, что изображения будут высокого качества даже при самом низком освещении. Это полезная возможность для работников разных сфер деятельности, где освещение недостаточное или отсутствует вовсе.



Внешний вид и дизайн устройства

Ulefone Armor 25T отличается изящным и при этом прочным дизайном, сочетая в себе долговечность для экстремальных условий работы и современную элегантность. Задняя крышка покрыта классической кевларовой текстурой, а модуль камеры окружён металлической рамкой. Такой баланс прочности и элегантности привлекает многих.



Производительность и характеристики

Ulefone Armor 25T 4G работает на современном энергоэффективном процессоре MediaTek Helio G99, созданном на техпроцессе 6 нм. Он поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ с возможностью поставить карты памяти вместимостью до 2 ТБ. Аппарат обладает экраном Full HD+ размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, что обеспечивает качественную и плавную картинку. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт. Установлена последняя версия системы Android 14 с богатым набором функциональных возможностей и высоким уровнем скорости.



Начинается первая распродажа Ulefone Armor 25T в магазине AliExpress по цене $259,99. Не упустите шанса стать обладателем самого современного защищённого смартфона с такими передовыми возможностями, как тепловизор и инфракрасная камера ночного видения.

Купить Armor 25T на AliExpress

Страница Armor 25T на сайте производителя

Страница Armor 25T Pro на сайте производителя

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Ulefone анонсировала защищённый смартфон Armor 25T Pro с поддержкой 5G, тепловизором и камерой ночного видения
Представлен защищённый смартфон Ulefone Armor 25T с тепловизором
Подходит к концу летняя распродажа Ulefone со скидками до 69%
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