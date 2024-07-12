С 8 по 14 июля кошачий туалет PAWBBY P1 Ultra доступен вдвое дешевле обычного

Автоматический датчик очистки фекалий. Устройство самостоятельно убирает экскременты, сохраняя свежесть и чистоту в любое время суток.

Устройство самостоятельно убирает экскременты, сохраняя свежесть и чистоту в любое время суток. Мониторинг здоровья кошки. Мобильное приложение даёт возможность следить за состоянием организма вашего четвероного друга в режиме реального времени. У туалета имеется термодатчик, который фиксирует приближение кошки и при необходимости приостанавливает свою работу.

Мобильное приложение даёт возможность следить за состоянием организма вашего четвероного друга в режиме реального времени. У туалета имеется термодатчик, который фиксирует приближение кошки и при необходимости приостанавливает свою работу. Датчик веса. Позволяет следить за изменениями веса питомца. Если кошка потеряла вес или набрала, вы сможете обратиться к ветеринару и проверить состояние её здоровья.

Позволяет следить за изменениями веса питомца. Если кошка потеряла вес или набрала, вы сможете обратиться к ветеринару и проверить состояние её здоровья. Дистанционное управление с приложения. Туалет можно настраивать для использования четырьмя кошками. Отслеживаются их привычки и устанавливается время уборки в диапазоне от 1 до 30 минут. Ведётся мониторинг состояния туалета в режиме реального времени, есть ночной режим для обеспечения максимального комфорта работы.

Туалет можно настраивать для использования четырьмя кошками. Отслеживаются их привычки и устанавливается время уборки в диапазоне от 1 до 30 минут. Ведётся мониторинг состояния туалета в режиме реального времени, есть ночной режим для обеспечения максимального комфорта работы. Технология дезодорации Ace. Применение натуральных растений надёжно и безопасно устраняет неприятные запахи.

Применение натуральных растений надёжно и безопасно устраняет неприятные запахи. Механизм безопасности. PAWBBY P1 Ultra обладает десятиуровневой системой защиты, в состав которой входят биосенсорный датчик, пироэлектрический датчик, инфракрасные трубки и другие инновационные функции. Все они призваны обеспечить безопасность вашего питомца.

PAWBBY P1 Ultra обладает десятиуровневой системой защиты, в состав которой входят биосенсорный датчик, пироэлектрический датчик, инфракрасные трубки и другие инновационные функции. Все они призваны обеспечить безопасность вашего питомца. Режим котёнка. Специально созданный режим работы туалета для молодых кошек.

Специально созданный режим работы туалета для молодых кошек. Отдельный мешок. Обеспечивает простоту и долговечность, облегчает уборку и обслуживание туалета.

Обеспечивает простоту и долговечность, облегчает уборку и обслуживание туалета. Лёгкий процесс разборки. Туалет легко разбирается и собирается, что даёт возможность без проблем обслуживать его самостоятельно.

Туалет легко разбирается и собирается, что даёт возможность без проблем обслуживать его самостоятельно. Экран OLED. Интуитивно понятная панель отвечает за простоту управления и отображает информацию о состоянии туалета и вашего питомца.

Интуитивно понятная панель отвечает за простоту управления и отображает информацию о состоянии туалета и вашего питомца. Дизайн подходит под домашний интерьер. Современный внешний вид PAWBBY P1 Ultra будет выглядеть уместным в любом доме или квартире.

Если у вас есть кошка, то вы знаете, как непросто может быть ухаживать за ней. К счастью, современные технологии могут облегчить такую задачу. Например, умный туалет под названием PAWBBY P1 Ultra обеспечит комфорт вам и вашему четвероногому питомцу. В обычное время его цена превышает 90000 руб, но сейчас он доступен в магазине Ozon с внушительной скидкой и стоит всего 41000 руб.Давайте узнаем, почему стоит стать обладателем PAWBBY P1 Ultra.Умный туалет для кошек PAWBBY P1 Ultra может стать вашим со скидкой до 56% в магазине Ozon с 8 по 14 июля. Став его обладателем, вы получите высокотехнологичное решение для заботы о вашем четвероногом друге, который будет наслаждаться чистотой и комфортом.