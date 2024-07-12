Если у вас есть кошка, то вы знаете, как непросто может быть ухаживать за ней. К счастью, современные технологии могут облегчить такую задачу. Например, умный туалет под названием PAWBBY P1 Ultra обеспечит комфорт вам и вашему четвероногому питомцу. В обычное время его цена превышает 90000 руб, но сейчас он доступен в магазине Ozon с внушительной скидкой и стоит всего 41000 руб.
Давайте узнаем, почему стоит стать обладателем PAWBBY P1 Ultra.
- Автоматический датчик очистки фекалий. Устройство самостоятельно убирает экскременты, сохраняя свежесть и чистоту в любое время суток.
- Мониторинг здоровья кошки. Мобильное приложение даёт возможность следить за состоянием организма вашего четвероного друга в режиме реального времени. У туалета имеется термодатчик, который фиксирует приближение кошки и при необходимости приостанавливает свою работу.
- Датчик веса. Позволяет следить за изменениями веса питомца. Если кошка потеряла вес или набрала, вы сможете обратиться к ветеринару и проверить состояние её здоровья.
- Дистанционное управление с приложения. Туалет можно настраивать для использования четырьмя кошками. Отслеживаются их привычки и устанавливается время уборки в диапазоне от 1 до 30 минут. Ведётся мониторинг состояния туалета в режиме реального времени, есть ночной режим для обеспечения максимального комфорта работы.
- Технология дезодорации Ace. Применение натуральных растений надёжно и безопасно устраняет неприятные запахи.
- Механизм безопасности. PAWBBY P1 Ultra обладает десятиуровневой системой защиты, в состав которой входят биосенсорный датчик, пироэлектрический датчик, инфракрасные трубки и другие инновационные функции. Все они призваны обеспечить безопасность вашего питомца.
- Режим котёнка. Специально созданный режим работы туалета для молодых кошек.
- Отдельный мешок. Обеспечивает простоту и долговечность, облегчает уборку и обслуживание туалета.
- Лёгкий процесс разборки. Туалет легко разбирается и собирается, что даёт возможность без проблем обслуживать его самостоятельно.
- Экран OLED. Интуитивно понятная панель отвечает за простоту управления и отображает информацию о состоянии туалета и вашего питомца.
- Дизайн подходит под домашний интерьер. Современный внешний вид PAWBBY P1 Ultra будет выглядеть уместным в любом доме или квартире.