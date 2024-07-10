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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен защищённый смартфон Ulefone Armor 25T с тепловизором
Ulefone Armor 25T с инфракрасной камерой ночного зрения доступен по сниженной цене



В составе серии защищённых смартфонов Ulefone Armor 25T появился новый представитель. Эта версия Armor 25T Pro с поддержкой сетей 4G не менее мощная и быстрая по сравнению с вариантом 5G. Это современный мобильный аппарат, предлагающий то, чего нет практически ни у одного другого смартфона. В первую очередь это тепловизор, позволяющий обнаруживать различные утечки и прочие неполадки оборудования, коммуникаций и т.д.



Ещё здесь имеется камера инфракрасного ночного видения, способная делать качественные снимки в полной темноте. Здесь вы получите те же обширные функциональные возможности и характеристики, а также доступ к значительно более распространённым сетям связи 4G.



Представляем Armor 25T Series:



Серьёзная производительность благодаря чипу MediaTek Helio G99 6 нм

Используя систему на чипе MediaTek Helio G99, производимую на техпроцессе 6 нм, Armor 25T работает максимально быстро и обеспечивает удобство взаимодействия с пользователем. Аппарат не разочарует вас как в каждодневной работе, так и в мобильных играх и при просмотре мультимедиа. Подключение к сетям 4G делает его подходящим для более широкого круга покупателей, не лишая возможности передавать данные на высокой скорости для удобной работы с современными приложениями. Хотя этот аппарат поддерживает только 4G, в нём нет компромиссов в плане производительности и функциональных возможностей.



Armor 25T имеет такой же дизайн, возможности и конфигурацию памяти, как модель Armor 25T Pro, за исключением поддержки сетей связи 5G.

Тепловизионные изображения

Armor 25T обладает самым передовым тепловизором, который обычно можно встретить в значительно более дорогих мобильных устройствах. Разрешение 160 x 120 означает получение чётких и чистых изображений, а частота в 25 Гц позволяет снимать тепловизионные видео плавно, обнаруживая утечки и неполадки с максимальной точностью. Armor 25T является признанным инструментом для обнаружения утечек в трубах, механического и электрического тепла. Являетесь ли вы профессионалом в этой сфере или просто хотите проверить оборудование в собственном доме, Armor 25T придёт вам на помощь.



Инфракрасное ночное видение

Тепловизор стал не единственным достоинством Armor 25T. Инфракрасная камера ночного видения позволяет обходиться без света. Сенсор OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 обеспечивают качественные изображения даже в темноте.



Остальные важные характеристики

Armor 25T имеет до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ с возможностью установки карты памяти вместимостью до 2 ТБ. Это позволяет без проблем выполнять многозадачную работу и обеспечивает достаточно места для хранения установленных приложений, фотографий, видео и файлов. Armor 25T обладает экраном с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Такая панель способна выдавать плавное и качественное изображение. Благодаря аккумулятору ёмкостью 6500 мАч, поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной зарядке 30 Вт, аппарат позволяет оставаться на связи на протяжении недели.



Самый доступный по цене смартфон с тепловизором

Ulefone Armor 25T приносит отличное соотношение возможностей и цены без потери качества и производительности. Международная премьера состоится в магазине AliExpress 14 июля, когда аппарат поступит в продажу по сниженной до $259,99 цене.

Страница Armor 25T на сайте производителя

Купить Armor 25T на AliExpress

#ulefone #защищённый смартфон
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Ulefone анонсировала защищённый смартфон Armor 25T Pro с поддержкой 5G, тепловизором и камерой ночного видения
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