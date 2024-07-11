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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 доступен в магазине Ozon по сниженной цене
Пылесос Redroad X17 сейчас можно приобрести как никогда выгодно благодаря скидке до 54%

Если вы заботитесь о чистоте своего дома и хотите стать обладателем современного беспроводного пылесоса, в настоящее время для этого настал самый подходящий момент. В магазине Ozon беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 предлагается с внушительной скидкой. Это мощное и удобное в работе устройство для сухой уборки квартиры, включая наиболее труднодоступные места.



Давайте узнаем, какими отличительными чертами обладает Redroad X17:
  • Мощность всасывания 25 кПа означает высокий уровень эффективности удаления пыли и частиц мусора.
  • Двигатель мощностью 350 Вт обеспечивает максимальную производительность.
  • Уровень шума при работе пылесоса не превышает 70 дБ.
  • Светодиодная подсветка помогает убираться в тёмных местах или под мебелью.
  • Гарантия сроком на 3 года делает покупку максимально безопасной.
  • На выбор доступны три режима работы: автоматический, сильный и энергосберегающий, подходящие под разные сценарии применения.
  • Поддерживается интеллектуальное определение количества пыли для экономной и при этом эффективной работы устройства.
  • Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч позволяет пылесосу работать на протяжении часа.
  • Пылесборник объёмом 600 мл можно опустошать после нескольких уборок.
  • Наличие фильтра HEPA позволяет собирать мельчайшие частицы и аллергены.
  • В комплект поставки входит специальная насадка для твёрдых полов для обеспечения качественной уборки без повреждения поверхности.
Redroad X17 при оплате Ozon Картой в настоящее время стоит всего 10378 руб, скидка достигает 54%.



Не упустите возможности стать обладателем качественного устройства для уборки вашего дома по максимально выгодной цене.

Купить Redroad X17 на Ozon

#mu chen #redroad x17
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В магазине Ozon продолжается распродажа робота-пылесоса Roidmi Eve Max
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