Если вы заботитесь о чистоте своего дома и хотите стать обладателем современного беспроводного пылесоса, в настоящее время для этого настал самый подходящий момент. В магазине Ozon беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 предлагается с внушительной скидкой. Это мощное и удобное в работе устройство для сухой уборки квартиры, включая наиболее труднодоступные места.
Давайте узнаем, какими отличительными чертами обладает Redroad X17:
- Мощность всасывания 25 кПа означает высокий уровень эффективности удаления пыли и частиц мусора.
- Двигатель мощностью 350 Вт обеспечивает максимальную производительность.
- Уровень шума при работе пылесоса не превышает 70 дБ.
- Светодиодная подсветка помогает убираться в тёмных местах или под мебелью.
- Гарантия сроком на 3 года делает покупку максимально безопасной.
- На выбор доступны три режима работы: автоматический, сильный и энергосберегающий, подходящие под разные сценарии применения.
- Поддерживается интеллектуальное определение количества пыли для экономной и при этом эффективной работы устройства.
- Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч позволяет пылесосу работать на протяжении часа.
- Пылесборник объёмом 600 мл можно опустошать после нескольких уборок.
- Наличие фильтра HEPA позволяет собирать мельчайшие частицы и аллергены.
- В комплект поставки входит специальная насадка для твёрдых полов для обеспечения качественной уборки без повреждения поверхности.
Не упустите возможности стать обладателем качественного устройства для уборки вашего дома по максимально выгодной цене.