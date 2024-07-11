Пылесос Redroad X17 сейчас можно приобрести как никогда выгодно благодаря скидке до 54%

Мощность всасывания 25 кПа означает высокий уровень эффективности удаления пыли и частиц мусора.

Двигатель мощностью 350 Вт обеспечивает максимальную производительность.

Уровень шума при работе пылесоса не превышает 70 дБ.

Светодиодная подсветка помогает убираться в тёмных местах или под мебелью.

Гарантия сроком на 3 года делает покупку максимально безопасной.

На выбор доступны три режима работы: автоматический, сильный и энергосберегающий, подходящие под разные сценарии применения.

Поддерживается интеллектуальное определение количества пыли для экономной и при этом эффективной работы устройства.

Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч позволяет пылесосу работать на протяжении часа.

Пылесборник объёмом 600 мл можно опустошать после нескольких уборок.

Наличие фильтра HEPA позволяет собирать мельчайшие частицы и аллергены.

В комплект поставки входит специальная насадка для твёрдых полов для обеспечения качественной уборки без повреждения поверхности.

Если вы заботитесь о чистоте своего дома и хотите стать обладателем современного беспроводного пылесоса, в настоящее время для этого настал самый подходящий момент. В магазине Ozon беспроводной вертикальный пылесос Redroad X17 предлагается с внушительной скидкой. Это мощное и удобное в работе устройство для сухой уборки квартиры, включая наиболее труднодоступные места.Давайте узнаем, какими отличительными чертами обладает Redroad X17:Redroad X17 при оплате Ozon Картой в настоящее время стоит всего 10378 руб, скидка достигает 54%.Не упустите возможности стать обладателем качественного устройства для уборки вашего дома по максимально выгодной цене.