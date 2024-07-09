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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Поступающий в продажу смартфон Cubot KingKong X станет идеальным спутником во всех начинаниях
22 июля начнутся продажи аппарата Cubot KingKong X

Среди многочисленных смартфонов в магазинах не так много таких, которые способны выдержать все приготовленные природой испытания. Скоро подобных аппаратов станет на один больше, поскольку 22 июля в продажу поступает модель Cubot KingKong X. Здесь вы получите как высокий уровень защищённости, так и самые современные мобильные технологии. Появление KingKong X станет настоящим событием в мире смартфонов с поддержкой современного стандарта связи 5G.



Давайте узнаем, почему вам следует стать обладателем KingKong X.

Производительность и высокая скорость сетей 5G

Процессор MTK7050 5G обеспечивает высочайшую скорость каждодневного взаимодействия с аппаратом. Его вычислительной мощности с запасом хватит для потоковой трансляции видео, мобильных игр и многозадачной работы.

Защита в экстремальных условиях работы



Благодаря наличию сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H, KingKong X может предложить защиту от влаги, пыли и ударов. С этим смартфоном вы сможете без проблем работать в самых сложных условиях, на природе или на промышленных предприятиях.

Внушительный объём памяти

Объём оперативной памяти этого устройства достигает 8 ГБ, а виртуальная память увеличивает это значение до 32 ГБ. Объём хранилища составляет 256 ГБ, а при поддержке карт памяти можно увеличить это значение ещё на 1 ТБ. Подобной вместимости хватит для выполнения любой работы.

Работа на протяжении полного дня

Аккумулятор ёмкостью 10200 мАч позволяет смартфону работать без подзарядки на протяжении многих часов. Мощность быстрого зарядного устройства составляет 33 Вт, что позволит быстро восполнить недостаток энергии аккумулятора.

Качественные камеры



При необходимости сохранить интересные для вас моменты на помощь придёт основная камера с разрешением 100 Мп. Если вы любитель селфи, разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Поддерживается режим ночной съёмки, режим красоты, HDR и съёмка видео формата 4K.

Инновационный внешний вид

Приобретя этот смартфон, вы станете обладателем вспомогательного сенсорного экрана размером 1,85 дюйма на задней панели. Благодаря этому вы будете получать быстрый доступ к уведомлениям и элементам управления интерфейсом.

Продвинутые функциональные возможности

Работая на операционной системе Android 14, KingKong X поддерживает системы глобального позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BEIDOU для обеспечения навигации. Стандарт беспроводной связи NFC отвечает за бесконтактные платежи, а безопасностью данных занимается сканер отпечатков.

Разнообразные варианты подключения



Имеется два слота для установки SIM-карт 5G и поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi. В итоге вы получите максимально быстрый доступ во Всемирную паутину. Динамики с двухслойным магнитным экранированием обеспечивают высокую чистоту звука.

Войдите в число первых обладателей смартфона KingKong X

Добавив аппарат KingKong X в свою корзину на AliExpress прямо сейчас, вы сможете приобрести его по сниженной до $199,99 цене в день начала продаж. Для подобного защищённого смартфона с передовыми технологиями это будет весьма выгодная сделка.

Пометьте в календаре 22 июля и не пропустите анонс Cubot KingKong X. Также вы можете принять участие в розыгрыше и стать одним из обладателей этого смартфона бесплатно. Следите за новостями.

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Розыгрыш Cubot KingKong X

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