Быстрый ноутбук N16pro основан на процессоре Intel Core i7-13620H

Быстрый процессор. N16pro основан на современном процессоре Intel Core i7-13620H с высоким уровнем скорости и энергоэффективности для любых вычислительных задач.

Высококачественный экран. За уровень визуальных эффектов отвечает экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2.5K. Плавность отображения картинки обеспечивает частота обновления в 165 Гц.

Полноценный порт USB Type-C. Один разъём способен решить все ваши задачи. Это универсальный и удобный интерфейс, посредством которого можно быстро передавать данные и заряжать ноутбук.

Лицевое распознавание. Для входа в систему достаточно посмотреть в камеру, избавившись от необходимости вводить пароль или пин-код.

Большой объём памяти и хранилища. Повышенную скорость работы ноутбуку обеспечивают 32 ГБ оперативной памяти. Также свой вклад в производительность вносит твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ.

Клавиатура с подсветкой. Даже при слабом окружающем освещении вы сможете работать с ноутбуком без проблем благодаря удобной клавиатуре с подсветкой.

Компактное зарядное устройство. В комплект поставки ноутбука N16pro входит портативный адаптер для зарядки, который не помешает вам в сумке в дороге.

Вниманию тех, кто предпочитает работать с мобильными компьютерами, предлагается обновлённый вариант ноутбука N16pro. Высокий уровень производительности ему обеспечивает процессор 13-го поколения Intel Core i7-13620H. Давайте ознакомимся с перечнем усовершенствований, благодаря которым этот ноутбук становится ещё более привлекательным предложением.Разработчики улучшили разъём USB Type-C, который на этот раз стал полнофункциональным. Через один порт можно как передавать данные на самой высокой скорости, так и осуществлять зарядку ноутбука.Не забыта безопасность пользовательских данных благодаря появлению передовой технологии лицевого распознавания. От вас больше не потребуется вводить пароль для входа в систему, но при этом компьютер будет надёжно защищён.Этим усовершенствования обновлённого ноутбука не ограничились. Зарядное устройство теперь более портативное, что позволяет без проблем брать его с собой в дорогу. Мощность при этом осталась на высоком уровне.Производительность нового варианта N16pro приятно удивит вас. Давайте ознакомимся с его основными характеристиками:Станьте обладателем N16pro и вы получите удобный инструмент для работы за компьютером в пути и дома.