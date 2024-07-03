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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Cubot анонсирует лучший игровой смартфон MAX 5 с поддержкой 5G
Cubot готовится сделать подарок любителям мобильных видеоигр

Компания Cubot планирует поднять планку качества в сфере мобильных видеоигр, 22 июля представив смартфон MAX 5. Это передовой аппарат с поддержкой сетей связи 5G, который окажется полезным как для геймеров, так и для энтузиастов мобильных технологий. Здесь вы получите множество продвинутых функциональных возможностей, которые сделают взаимодействие с устройством чрезвычайно приятным и полезным.



MAX 5 работает на производительном процессоре MediaTek Dimensity 8200. Этот чип создан на современном техпроцессе 4 нм, благодаря чему способен обеспечивать быструю скорость работы и высокий уровень эффективности. Аппарат будет функционировать быстро и плавно даже в самых тяжёлых видеоиграх. Частота основного вычислительного ядра достигает 3,1 ГГц, что обеспечивает высочайший уровень мощности и минимальное время отклика, благодаря чему аппарат не будет подтормаживать.

MAX 5 обладает внушительным экраном с диагональю 6,95 дюйма. Частота обновления у него достигает 144 Гц, что также вносит вклад в высокую плавность отображения графики и быстрый отклик. В результате смартфон становится отличным выбором для игр, потоковых трансляций видео и многозадачной работы. Технология защиты глаз уменьшает излучение синего света со стороны экрана, сокращая нагрузку на глаза при длительном использовании устройства.



Любители фотографироваться будут рады узнать, что разрешение основной камеры MAX 5 составляет 100 Мп. Это даёт возможность получать фотографии с высочайшим уровнем детализации. Продвинутый режим ночной съёмки обеспечивает чёткость и яркость снимков даже при слабом освещении. Передняя камера с разрешением 32 Мп имеет функцию автоматического отслеживания при портретной съёмке, поэтому на селфи вы всегда будете в фокусе.

В честь начала продаж своего нового устройства Cubot проводит розыгрыш пяти беспроводных экземпляров MAX 5. Любой желающий может принять участие в этом розыгрыше и рассчитывать стать обладателем MAX 5, раньше других увидев лучший игровой смартфон.



Следите за новостями и не пропустите начала продаж Cubot MAX 5. У вас есть шанс получить революционное устройство Cubot MAX 5 одним из первых и наслаждаться мобильными играми как никогда прежде.

Розыгрыш

#cubot
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erno
13:19
И ты уподобился цитировать чушь той страны , которую ненавидишь .Ты же знаешь пиндосы постоянно врут.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
OgoGoLog
13:19
Да если понадобится как в старину, в отличии от "не рабов". Или переизобретём способы сбора урожая. Не всё же побираться или красть у своих соседей, чем европейские гос-ва несколько веков занимались.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Легенда
13:19
ты лучи никогда не щюпал. на амудне их нет. я тебе даю возможность посмотреть rtx на моих скринах хоть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
AleksK
13:18
Как я могу с тобой спорить тебе же сам Александр Витальевич открыл и почистил третью чакру.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
erno
13:17
Да связываться с дикарями российскими никто не хочет . Поклонялись Ельцину , который в пьяном угаре страной правил, а теперь еще хуже. Зато в сторону других пальцами тычат.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
OgoGoLog
13:16
Ага, градации взяточниества. Так по-украински. 🤦‍♂️
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Enforsen Bsv
13:16
... обычный голливудский фасфуд ... Мы же знаем , что всякие магдональсы , КФС и т.д. - это полное дерьмо а не пища... но иногда все ровно заходим ... так и здесь...
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AleksK
13:16
Все что старше 16xx с вулканом будет боль и страдания.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Александр
13:15
Так это СМИ амерское как раз и писало.))) Искать не буду, обед кончился.((
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Легенда
13:14
смотри какие должны пыть отражения. а у тебя муть какая то
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
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