Cubot готовится сделать подарок любителям мобильных видеоигр

Компания Cubot планирует поднять планку качества в сфере мобильных видеоигр, 22 июля представив смартфон MAX 5. Это передовой аппарат с поддержкой сетей связи 5G, который окажется полезным как для геймеров, так и для энтузиастов мобильных технологий. Здесь вы получите множество продвинутых функциональных возможностей, которые сделают взаимодействие с устройством чрезвычайно приятным и полезным.MAX 5 работает на производительном процессоре MediaTek Dimensity 8200. Этот чип создан на современном техпроцессе 4 нм, благодаря чему способен обеспечивать быструю скорость работы и высокий уровень эффективности. Аппарат будет функционировать быстро и плавно даже в самых тяжёлых видеоиграх. Частота основного вычислительного ядра достигает 3,1 ГГц, что обеспечивает высочайший уровень мощности и минимальное время отклика, благодаря чему аппарат не будет подтормаживать.MAX 5 обладает внушительным экраном с диагональю 6,95 дюйма. Частота обновления у него достигает 144 Гц, что также вносит вклад в высокую плавность отображения графики и быстрый отклик. В результате смартфон становится отличным выбором для игр, потоковых трансляций видео и многозадачной работы. Технология защиты глаз уменьшает излучение синего света со стороны экрана, сокращая нагрузку на глаза при длительном использовании устройства.Любители фотографироваться будут рады узнать, что разрешение основной камеры MAX 5 составляет 100 Мп. Это даёт возможность получать фотографии с высочайшим уровнем детализации. Продвинутый режим ночной съёмки обеспечивает чёткость и яркость снимков даже при слабом освещении. Передняя камера с разрешением 32 Мп имеет функцию автоматического отслеживания при портретной съёмке, поэтому на селфи вы всегда будете в фокусе.В честь начала продаж своего нового устройства Cubot проводит розыгрыш пяти беспроводных экземпляров MAX 5. Любой желающий может принять участие в этом розыгрыше и рассчитывать стать обладателем MAX 5, раньше других увидев лучший игровой смартфон.Следите за новостями и не пропустите начала продаж Cubot MAX 5. У вас есть шанс получить революционное устройство Cubot MAX 5 одним из первых и наслаждаться мобильными играми как никогда прежде.