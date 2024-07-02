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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон KINGKONG X 5G позволит легко отправиться на поиски приключений
Названа дата международного дебюта защищённого смартфона CUBOT KINGKONG X

Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания CUBOT, 23 июля собирается начать международные продажи своего очередного смартфона. Модель KINGKONG X обладает продвинутыми характеристиками и поддержкой сетей 5G, умея работать в самом суровом окружении. Аппарат окажется полезным для исследователей, любителей приключений и всех тех, кому от мобильного нужна устройства прочность и производительность.



Создан для работы на любой местности

Наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H означает, что KINGKONG X способен выживать в крайне тяжёлом окружении. Если вы окажетесь на пляже, лесных тропах или горных вершинах, этот смартфон будет вашим надёжным помощником.

Надёжная связь 5G

KINGKONG X работает на процессоре MTK 7050 5G, который производится на техпроцессе 6 нм и обладает тактовой частотой 2,6 ГГц. Это обеспечивает высокую скорость работы, в том числе при потоковой трансляции видео, в играх и многозадачной работе. Вы будете оставаться на связи, где бы ни находились в данный момент.



Высокий уровень автономности

Ёмкость аккумулятора 10200 мАч означает, что смартфон будет работать на протяжении длительного времени без необходимости подключать его к розетке. В комплект поставки входит адаптер для зарядки мощностью 33 Вт, который позволит быстро восполнить потери энергии и продолжать заниматься своими делами.

Исключительные камеры

Все интересные для вас моменты сохранит основная камера с разрешением 100 Мп и передняя камера 32 Мп. Поддерживаются режимы ночной съёмки, украшения, HDR и видеосъёмка формата 4K. Всё это даёт доступ к кристально чистым изображениям и видео в любом окружении.

Розыгрыш призов



В честь начала продаж CUBOT собирается разыграть пять бесплатных экземпляров смартфона KINGKONG X. Примите участие в розыгрыше прямо сейчас, чтобы получить шанс стать обладателем самого современного защищённого смартфона бесплатно.

Розыгрыш

#cubot
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В продажу поступает защищённый, тонкий и роскошный смартфон KINGKONG ACE 3 от CUBOT
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San Sanich
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