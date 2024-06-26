CUBOT начнёт международные продажи защищённого аппарата KINGKONG ACE 3 22 июля

Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания CUBOT, готовит очередное предложение. Созданный для любителей активности на открытом воздухе, смартфон KINGKONG ACE 3 объединяет в себе изысканные черты, передовые технологии и высочайший уровень прочности.Отличительные черты KINGKONG ACE 3:KINGKONG ACE 3 создан, чтобы перенести самые суровые окружающие условия. На это указывают рейтинги защиты от воды и пыли IP68/IP69K. Также корпус обладает ударопрочностью, поэтому устройство не является незаменимым спутником в походах, в окружении с высокой влажностью, в пустынях или в горах.G88 работает на восьмиядерном процессоре, который обеспечивает плавную многозадачную работу и высокий уровень игровой производительности. 8 ГБ оперативной памяти могут быть увеличены при помощи виртуальной памяти до 32 ГБ. Объём хранилища достигает 256 ГБ, а карты памяти TF могут добавить ещё 1 ТБ. Всё это позволяет справиться с каждодневными задачами без всяких усилий.Все интересные вам моменты будут сохранены благодаря основной камере с разрешением 100 Мп. Вы можете делать захватывающие дух пейзажи или подробные макроснимки. В любом случае чёткость будет на высоте. Задний сенсорный экран позволяет получать идеальные снимки даже при сложных условиях съёмки.Ёмкость батареи этого устройства составляет 5100 мАч, чего хватает на полный день работы. Уйдёте ли вы в многодневный поход или уедете в длительную командировку, KINGKONG ACE 3 будет продолжать работать.Это устройство работает на последней версии операционной системы Android 14. В результате аппарат обладает плавным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом с обширными возможностями. Доступны навигационные системы GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BEIDOU, есть поддержка NFC для выполнения бесконтактных платежей и сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности данных. Всё это позволяет назвать KINGKONG ACE 3 передовым современным устройством.В честь начала продаж смартфона компания CUBOT проводит розыгрыш призов. Три победителя станут обладателями KINGKONG ACE 3, не потратив на него ни копейки. Приняв участие в розыгрыше, вы сможете оказаться одним из них. Следите за дополнительными новостями и не упустите возможность стать владельцем одного из наиболее прочных и качественных защищённых смартфонов среди доступных в настоящее время.