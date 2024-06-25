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Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone анонсировала защищённый смартфон Armor 25T Pro с поддержкой 5G, тепловизором и камерой ночного видения
Ulefone предлагает приобрести наиболее доступный по цене защищённый смартфон с 5G и возможностями тепловидения

Познакомьтесь с аппаратом Armor 25T Pro:



Один из ведущих игроков рынка защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, анонсировала свой очередной смартфон Armor 25T Pro. Он одновременно тонкий, лёгкий и производительный, поддерживая современный стандарт связи 5G. В его состав входят тепловизор и инфракрасная камера ночного зрения. Подобный аппарат может прийтись по душе любителям бывать на открытом воздухе, сотрудникам различных служб и желающим получить надёжное и универсальное устройство. Armor 25T Pro сочетает в себе обширные функциональные возможности и высокий уровень производительности, что не мешает ему быть доступным по цене.



Отличительные черты Armor 25T Pro
  • Лучшие в этой сфере возможности тепловидения. Armor 25T Pro оборудован тепловизионным сенсором последнего поколения ThermoVue™. Его разрешение достигает 160 x 120, что позволяет получать тепловое изображение высокой чёткости. Частота кадров в 25 Гц означает плавную съёмку тепловизионного видео. Это открывает перед устройством многочисленные сценарии применения, позволяя искать домашних животных, осматривать помещения, выявлять механические проблемы и находить утечки различных веществ. Удобный пользовательский интерфейс предлагает многочисленные настройки и режимы работы.

  • Улучшенная система ночного зрения. Камера ночного видения с разрешением 64 Мп и продвинутые алгоритмы обработки изображений позволяют Armor 25T Pro вести качественную съёмку при слабом освещении. В результате он выдает чёткие изображения даже в темноте.
  • Прочность и стиль в одном флаконе. Поскольку Armor 25T изначально проектировался для функционирования в самых экстремальных условиях, у него есть сертификаты IP68/IP69K и соответствие требованиям стандартов MIL-STD-810H. Это означает высокий уровень защиты от пыли, влаги и ударов. Корпус при этом по меркам защищённых смартфонов тонкий и лёгкий, стильный и прочный.
  • Высокий уровень производительности. Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, у него 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Такие характеристики делают возможной качественную многозадачную работу и открывают доступ к современным видеоиграм.
  • Продолжительность работы. Аккумулятор с повышенной по современным меркам ёмкостью 6500 мАч и поддержка зарядки мощностью 33 Вт при беспроводной зарядке 30 Вт позволяют устройству работать долго и быстро восполнять потери энергии.
  • Экран с эффектом погружения и последняя версия операционной системы. Аппарат оснащён экраном размером 6,78 дюймов с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Установлена последняя к настоящему моменту версия системы Android 14. Самые современные программные возможности расширяют спектр применения устройства и позволяют ему дольше сохранять актуальность.


Дополнительная информация доступна на странице Armor 25T Pro на сайте производителя.
#ulefone
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