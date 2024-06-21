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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Подходит к концу летняя распродажа Ulefone со скидками до 69%
Приобрести устройства производства Ulefone можно по самым выгодным ценам



Летняя распродажа продуктов компании Ulefone принесла множество невероятно выгодных предложений. Сейчас она подходит к концу, и у поклонников современных мобильных технологий остаётся мало времени, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями. Скидки на разные устройства достигают 69%. Речь идёт не просто о распродаже, но и о главном рекламном мероприятии Ulefone в течение года. Желающие приобрести новое мобильное устройство не найдут для этого лучшего времени.

Главные предложения летней распродажи Ulefone

В центре внимания на этот раз находятся самые современные и надёжные продукты Ulefone. В их число входят защищённые смартфоны 5G Armor 25T Pro и Armor 26 Ultra с инновационными функциональными возможностями по умеренным ценам. Ещё есть защищённый планшет Armor Pad 3 Pro и смартфон Note 18 Ultra, поднимающие планку возможностей устройств подобного рода на новый уровень.

Ulefone Armor 25T Pro: наиболее доступный по цене защищённый смартфон с поддержкой 5G и тепловизором



Главным предложением распродажи является защищённый смартфон Armor 25T Pro с поддержкой сетей связи 5G, тепловизором и инфракрасным ночным видением.



Аппарат обладает экраном размером 6,78 дюйма Full HD с частотой 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение любой картинки. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, хранилища 256 ГБ. Имеется поддержка карт памяти вместимостью до 2 ТБ. Подобные характеристики делают аппарат подходящим для многозадачной работы, видеоигр и потоковой трансляции видео.

Ёмкость аккумулятора равна 6500 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт. Аппарат работает под управлением Android 14, обладая всеми современными механизмами безопасности и конфиденциальности.



Если же говорить о фотографических возможностях, основная камера получила разрешение 50 Мп и крупный сенсор размером 1/1,31 дюйма. Рядом находится камера ночного видения с разрешением 64 Мп, а разрешение передней камеры 32 Мп означает чёткие селфи и видеозвонки.

Привлекательные цены в рамках распродажи

Armor 25T Pro со скидкой в 40% доступен по цене $289,99 вместо обычной стоимости $499,99. Смартфон Armor 26 Ultra предлагается как в стандартном варианте, так и с поддержкой рации. Здесь скидка также 40%, в результате чего обычный вариант стоит $359,99 вместо привычной цены в $599,98.

Версия с рацией сейчас доступна за $419,99 вместо $699,98.



Желающие получить защищённый планшет с современными характеристиками могут приобрести Armor Pad 3 Pro. На него скидка достигает 50%, в результате чего он стоит $279,99 вместо $599,99.



Что касается смартфона Note 18 Ultra, его цена также уменьшилась в два раза до $149,99 вместо $299,99.



Видео распаковки Note 18 Ultra:





Летняя распродажа будет завершена 23 июня и остаётся два дня на совершение выгодных покупок. Если вы задумывались о приобретении нового мобильного устройства, самое время сделать это сейчас. Дополнительную информацию и описание других предложений смотрите на странице летней распродажи Ulefone.

Летняя распродажа Ulefone

Купить Armor 25T Pro

Купить Armor 26 Ultra

Купить Armor 26 Ultra Walkie-Talkie Version

Купить Armor Pad 3 Pro

Купить Note 18 Ultra

#ulefone
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Стартует летняя распродажа продуктов Ulefone со скидками до 69% на современные флагманы Armor 25T Pro и Armor 26 Ultra
Тестирование смартфона Ulefone Armor 26 Ultra на долговечность: мощный аппарат с поддержкой 5G и прочным корпусом
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