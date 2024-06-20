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Новости Hardware Роман Семёнов
Тестирование автономности и зарядки защищённого смартфона Ulefone Armor 26 Ultra: сочетание мощи и скорости
Флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra обладает аккумулятором ёмкостью 15600 мАч и мощностью зарядки 120 Вт



Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, опубликовала видеоролик, на котором демонстрируется продолжительность работы её последнего флагманского смартфона Armor 26 Ultra 5G. Это прочное устройство собирается лидировать на рынке, предлагая высокий уровень автономности и высочайшую скорость зарядки. Вдобавок к этому обладатели смартфона получат самые современные камеры, лучшую память и экран. Показывая возможности внушительного аккумулятора ёмкостью 15600 мАч и зарядки мощностью 120 Вт, Armor 26 Ultra позволит вам оставаться на связи и работать с устройством дома, в офисе, на открытом воздухе, в походах или в самом сложном рабочем окружении.



Видео тестирования автономности и зарядки Armor 26 Ultra



Высочайший уровень автономности



Видеозапись тестирования продолжительности работы Armor 26 Ultra показывает обширные возможности этого устройства в плане управления электропитанием. Пользователи получат следующее:

30 минут в играх расходуют только 3% заряда батареи.



30 минут воспроизведения видео расходуют только 2% заряда батареи.
На полную зарядку уходит 1,5 часа благодаря высокой мощности 120 Вт.



За счёт такой высокой эффективности Armor 26 Ultra становится заманчивым предложением для тех, кто работает со своим смартфоном на протяжении всего дня. Особенно это актуально для сотрудников профессиональных сфер деятельности, любителей бывать на открытом воздухе и тех, кому при решении повседневных задач требуется надёжный помощник.

Две версии смартфона: стандартный и с рацией



Ulefone старается предугадать потребности максимально широкого круга пользователей. Результатом этого стало появление двух разновидностей смартфона Armor 26 Ultra. Есть как стандартный вариант устройства, так и версия Walkie-Talkie. Базовые характеристики у них одинаковые, но они рассчитаны на разные варианты применения.

Самые современные характеристики



Armor 26 Ultra обладает передовыми спецификациями, которые позволяют ему выделиться среди огромного числа доступных в продаже конкурентов. Он может противостоять не только другим защищённым смартфонам, но и традиционным аппаратам:
  • Аккумулятор с огромной ёмкостью 15600 мАч позволяет работать максимально долго без необходимости искать розетку.
  • Зарядка Lightning Flash мощностью 120 Вт позволяет зарядить устройство от 0 до 100% за 1,5 часа.
Система из четырёх камер содержит основную с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную, инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп и телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом.

  • Передняя камера с разрешением 50 Мп позволяет получать качественные селфи с высочайшим уровнем детализации.
  • Массивные хранилище и оперативная память: объём памяти достигает 24 ГБ, встроенного хранилища 512 ГБ. Поддерживаются карты памяти объёмом до 2 ТБ.
  • Экран FHD+ размером 6,78 дюйма обладает частотой обновления 120 Гц и выдаёт плавное изображение.
Версия смартфона с рацией обеспечивает мгновенную связь



Armor 26 Ultra Walkie-Talkie обладает дополнительной функциональной возможностью. Наличие рации позволяет общаться в цифровых и аналоговых режимах, на полосах частот UHF и VHF. Есть также двухслотовый DMR, в результате чего аппарат превращается в идеальный инструмент при работы в разных условиях, когда необходима максимально надёжная связь.

Летняя распродажа Ulefone 2024 Summer Sale приносит крупные скидки



Сейчас наступило самое выгодное время для приобретения Armor 26 Ultra. С 17 по 23 июня в магазине Ulefone на AliExpress проходит распродажа с большими скидками на самые современные устройства. На этой неделе стандартный вариант Armor 26 Ultra предлагается по цене $359,99 при стоимости в обычное время $599,98. Версия Walkie-Talkie подешевела до уровня $419,99 с $699,98. Скидка в обоих случаях составляет 40%.

Видео тестирования автономности и зарядки Armor 26 Ultra

Купить Armor 26 Ultra

Купить Armor 26 Ultra Walkie-Talkie

Летняя распродажа Ulefone

#ulefone
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Стартует летняя распродажа продуктов Ulefone со скидками до 69% на современные флагманы Armor 25T Pro и Armor 26 Ultra
Тестирование смартфона Ulefone Armor 26 Ultra на долговечность: мощный аппарат с поддержкой 5G и прочным корпусом
Цена Ulefone Armor 25T Pro на распродаже упала до $289,99
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