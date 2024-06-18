Перед началом сезона летних распродаж популярный производитель Tronsmart готовится сделать любителям музыки предложение, от которого они не смогут отказаться. Речь идёт о скидках и передовых аудиоустройствах нового поколения, доступных в магазине AliExpress. В этом году продукты Tronsmart смогут превратить любой звук в незабываемый. Давайте узнаем, какие устройства станут доступны по сниженным ценам в рамках летней распродажи 618.
Колонка для вечеринок Tronsmart Bang Max
Колонка Tronsmart Bang Max превратит любое собрание группы людей в настоящую вечеринку. Трёхполосная звуковая система обладает двойными твитерами, мид-твитерами и вуферами, в результате чего мощность достигает 130 Вт. Вы получите насыщенный и детализированный звук, мощные басы, мелодичные средние частоты и чистые высокие. Технологии True Wireless Stereo и TuneConn дают возможность объединять свыше ста колонок Bang Max. При этом происходит синхронизация как звука, так и подсветки, чтобы праздник был ещё веселее. Колонки защищены от влаги стандартом IPX6, поэтому могут не бояться брызг и дождя.
Аккумулятор даёт им возможность работать на протяжении суток, поэтому на ночную вечеринку их точно хватит. Настраивать звук можно посредством приложения Tronsmart. Здесь можно выбирать режимы эквалайзера, варианты светового шоу и управлять TuneConn. Эта колонка станет вашей по сниженной цене во время распродажи на AliExpress.
Купить Tronsmart Bang MaxУниверсальная колонка Tronsmart Bang SE
Другим вариантом для вечеринок с балансом прочности и производительности является колонка Tronsmart Bang SE . Два полнодиапазонных динамика в ней выдают живой и яркий звук. Наличие стандарта IPX6 означает возможность без проблем пережить непогоду. Портативный корпус с ручкой и съёмным ремешком позволит брать с собой эту колонку в дорогу. Продолжительность работы в 24 часа и способность подключать две колонки Bang SE позволят вам наслаждаться стереозвуком на протяжении всего дня. С 17 по 22 июня это предложение на AliExpress будет доступно как никогда дёшево.
Купить Tronsmart Bang SEЛучшая колонка для вечеринок Tronsmart Halo 200
Дальше в нашем списке настоящий король вечеринок, акустическая система Tronsmart Halo 200. Её мощность составляет 120 Вт, а за качество отвечает трёхполосная звуковая система. Можно синхронизировать звук более чем на 100 колонках, получив максимальный эффект. Настройка шаблонов освещения выполняется в приложении и позволяет наслаждаться не только звучанием, но и визуальной красотой. За счёт расширенной функциональности вроде стереопары и входов для микрофонов и гитар вы сможете вывести вечеринку на новый уровень.
Купить Tronsmart Halo 200Колонка для караоке Tronsmart Halo 100
Расширить звуковые возможности ваших мероприятий позволит предназначенная специально для караоке колонка Tronsmart Halo 100. Её мощность составляет 60 Вт, а работает она на основе трёхполосной звуковой системы. Это позволяет передавать глубокие басы и чрезвычайно чистые высокие частоты. Пространство вокруг будет наполнено хорошо сбалансированным звуком. Здесь вы также получите многочисленные световые эффекты в унисон звукам из колонки, продолжительность работы которой достигает 18 часов. Стереопара и персонализация звука в мобильном приложении сделают ваши впечатления от прослушивания уникальными. Колонку Tronsmart Halo 100 можно приобрести по сниженной цене в официальном магазине Tronsmart.
Купить Tronsmart Halo 100Компактная уличная колонка Tronsmart T7
Небольшая колонка Tronsmart T7 для использования на открытом воздухе предлагает баланс портативности и мощи. Используя систему SoundPulse Audio, она выдаёт сильный звук на 360°, равных которому вы не найдёте. Стандарт водонепроницаемости IPX7 позволит без опасений пользоваться этой колонкой около бассейна, на пляже или попав под дождь. Стереопара позволяет подключать две колонки и получать ещё более насыщенный и объёмный звук. Усилят впечатления яркие светодиоды с различными шаблонами работы. Настраивать звук можно при помощи эквалайзера внутри приложения Tronsmart. С этой колонкой ваш активный образ жизни на открытом воздухе со станет ещё более ярким.
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Наушники Tronsmart Sounfii R4
Желающие получить качественную связь могут отдать предпочтение наушникам Tronsmart Sounfii R4. Они обладают шумоподавлением на основе четырёх микрофонов и позволят легко общаться по телефону даже в шумном окружении. Композитный титановый драйвер размером 12 мм выдаёт сбалансированный звук и глубокие басы, в результате чего впечатления от прослушивания у вас будут самые благоприятные. Футуристично-космический дизайн наушников притягивает к ним взгляд. Эргономика и возможность настраивать ушные насадки дадут возможность с комфортом носить эти наушники во время физической активности или долгих путешествий. Аккумулятор ёмкостью 400 мА позволяет пользоваться наушниками на протяжении 28 часов, тогда как с умным управлением можно легко получить доступ к функциональным возможностям. В рамках летней распродажи Tronsmart Sounfii R4 будут доступны как никогда широкому кругу покупателей.