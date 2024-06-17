Известный на рынке защищённых смартфонов производитель Ulefone начинает летнюю распродажу в магазине AliExpress. Это мероприятие приносит самые большие скидки за весь год, на некоторые модели смартфонов они достигают 69%. Желающие стать обладателями смартфона повышенной прочности не должны упускать подобный шанс.
Летняя распродажа Ulefone открывает дорогу к самым выгодным покупкам
С 17 июня по 23 июня компания Ulefone предлагает свои наиболее современные смартфоны премиального уровня со значительными скидками. В том числе это относится к флагману Armor 25T Pro с поддержкой тепловизора, камеры ночного зрения и стандарта связи 5G. Со скидками предлагаются и другие защищённые смартфоны Ulefone, защищённые планшеты и аппараты серии Note. Данная распродажа является самой крупной для этого бренда в первом полугодии, давая шанс постоянным клиентам и новым покупателям приобрести устройство премиального уровня по крайней низким ценам.
Видеообзор тепловизора Armor 25T Pro:
Звезда распродажи Armor 25T Pro - защищённое устройство с тепловизором и камерой ночного видения
Главным предложением нынешней распродажи является защищённый смартфон Armor 25T Pro. Это флагманский аппарат Ulefone последнего поколения, который предлагает самые передовые среди мобильных устройств возможности тепловедения и ночного видения. Вдобавок к этому аппарат способен работать в сетях 5G. Он может прийтись по вкусу тем, кто хочет получить защищённый, но при этом достаточно тонкий и лёгкий смартфон, но не в ущерб для высокого уровня производительности. Скидка на устройство достигает 40%. Обычно его рекомендованная розничная цена составляет $499,99, но на этой неделе он может стать вашим за сумму в $289,99. Таким образом, экономия составит $210. Это делает аппарат самым доступным по цене защищённым смартфоном с тепловизионной камерой.
Другие новинки Ulefone по сниженным ценам
Armor 26 Ultra. Стандартная версия данного смартфона стоит $359,99 и предлагается со скидкой в 40%. Отличительной чертой устройства является динамик с громкостью 121 дБ, аккумулятор ёмкостью 15600 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт и основной камерой с разрешением 200 Мп для разных сценариев съёмки.
Armor 26 Ultra Walkie-Talkie. Этот смартфон также существует в версии с поддержкой рации. Он может быть полезен сотрудникам экстренных служб, строителям и работникам тому подобных сфер деятельности, где нужна надёжная и быстрая связь. Данная модель предлагается по цене $419,99 со скидкой 40%. Рация увеличивает цену этого устройства на $60.
Armor Pad 3 Pro. Защищённый планшет Ulefone последнего поколения для работы в суровом окружении подешевел вдвое и предлагается за сумму в $279,99.
Note 18 Ultra. Очередной представитель линейки стильных смартфонов Ulefone Note как всегда изящен и эстетичен. Он получил скидку в 50% и доступен сейчас по цене $149,99.
Узнайте больше о летней распродаже
Чтобы получить более подробную информацию относительно летней распродажи Ulefone, посетите сайт производителя. Не упустите редкий шанс стать обладателем высококачественных и прочных мобильных устройств по значительно сниженным ценам. Летняя распродажа 2024 года представляет собой не просто предложение скидок, но и демонстрацию усилий Ulefone по распространению надёжных, защищённых и высококачественных устройств среди широкого круга покупателей.
Демонстрация тепловизора Armor 25T Pro