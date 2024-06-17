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Новости Hardware Роман Семёнов
Звуковые устройства производства Oneodio подешевеют во время распродажи Aliexpress 618 Summer Sale
Oneodio готовится предложить по выгодным ценам многочисленные модели беспроводных наушников

В понедельник стартует распродажа Aliexpress 618 Summer Sale. В рамках этой распродажи на протяжении следующей недели можно будет приобрести многочисленные электронные устройства и гаджеты по сниженным ценам. Для тех, кто любит слушать музыку или подкасты при помощи беспроводных наушников, могут быть интересны предложения от бренда OneOdio.

Одним из таких предложений являются беспроводные складные наушники OneOdio SuperEQ V16. Они обладают внушительным по меркам наушников аккумулятором ёмкостью 1100 мАч и поддерживают подключение посредством стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.3. Большой аккумулятор позволяет наушникам работать на протяжении 90 часов. Любители музыки смогут выбирать между двумя режимами воспроизведения: поп-музыка и басы.



Кабель здесь является съёмным. OneOdio SuperEQ V16 поддерживают подключение сразу к двум устройствам, микрофон и ассистента Apple Siri.

Благодаря скидке в 50% приобрести эти наушники можно будет по цене $24,99.

Купить OneOdio SuperEQ V16


Другой предлагаемой моделью являются внутриканальные наушники SuperEQ S10. Это беспроводные наушники-вкладыши с активным шумоподавлением. Они выполнены из пластика, относятся к типу закрытых и заряжаются посредством кабеля.



В рамках распродажи данная модель предлагается со скидкой в 64% по цене $21,59.

Купить SuperEQ S10


Другим предложением являются пластиковые беспроводные наушники OneOdio A70. Это закрытые наушники со встроенным голосовым помощником. Они поддерживают беспроводное подключение и обладают микрофоном. Продолжительность работы здесь достигает 72 часа.



Во время распродажи OneOdio A70 стоят $28,29, на 42% ниже обычной цены.

Купить OneOdio A70


Наконец, открытые беспроводные наушники OpenRock S также оснащены поддержкой голосового помощника. У них есть защита от воды, микрофон и поддержка беспроводного подключения.



Во время распродажи стоимость OpenRock S уменьшается на 59% до $61,49.

Купить OpenRock S

#aliexpress распродажа #oneodio
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