Oneodio готовится предложить по выгодным ценам многочисленные модели беспроводных наушников

В понедельник стартует распродажа Aliexpress 618 Summer Sale. В рамках этой распродажи на протяжении следующей недели можно будет приобрести многочисленные электронные устройства и гаджеты по сниженным ценам. Для тех, кто любит слушать музыку или подкасты при помощи беспроводных наушников, могут быть интересны предложения от бренда OneOdio.Одним из таких предложений являются беспроводные складные наушники OneOdio SuperEQ V16. Они обладают внушительным по меркам наушников аккумулятором ёмкостью 1100 мАч и поддерживают подключение посредством стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.3. Большой аккумулятор позволяет наушникам работать на протяжении 90 часов. Любители музыки смогут выбирать между двумя режимами воспроизведения: поп-музыка и басы.Кабель здесь является съёмным. OneOdio SuperEQ V16 поддерживают подключение сразу к двум устройствам, микрофон и ассистента Apple Siri.Благодаряприобрести эти наушники можно будет по ценеДругой предлагаемой моделью являются внутриканальные наушники SuperEQ S10. Это беспроводные наушники-вкладыши с активным шумоподавлением. Они выполнены из пластика, относятся к типу закрытых и заряжаются посредством кабеля.В рамках распродажи данная модель предлагаетсяДругим предложением являются пластиковые беспроводные наушники OneOdio A70. Это закрытые наушники со встроенным голосовым помощником. Они поддерживают беспроводное подключение и обладают микрофоном. Продолжительность работы здесь достигает 72 часа.Во время распродажи OneOdio A70 стоятниже обычной цены.Наконец, открытые беспроводные наушники OpenRock S также оснащены поддержкой голосового помощника. У них есть защита от воды, микрофон и поддержка беспроводного подключения.Во время распродажи стоимость OpenRock S