XPPen предлагает приобрести стилусы и планшеты для рисования по сниженным ценам

В понедельник стартует одна из главных распродаж года в мире потребительской электроники. К мероприятию Aliexpress 618 Summer Sale готовятся многочисленные производители, в том числе и XPPen. Эта компания известна своими продуктами для творческих людей. На этот раз они получат возможность приобрести ряд планшетов для рисования и стилусов по ценам ниже обычного. Давайте узнаем, на какие продукты будет предлагаться скидка.Планшет для рисования с диагональю экрана 12 дюймов обладает разрешением 2160 x 1440 и частотой 60 Гц при яркости 360 нит. Соотношение сторон экрана составляет 3:2, поддерживается 16,7 млн цветов, 77% цветового диапазона NTSC, 109% sRGB, 82% Adobe RGB. Это панель TFT-LCD (IPS) с полем обзора 178°.Устройство работает на восьмиядерном процессоре MT8771 с графикой ARM G57 MC2 под управлением операционной системы Android 12. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти до 512 ГБ. Разрешение задней камеры равно 13 Мп, передней 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч. Имеются два микрофона и четыре динамика.Рисовать на этом планшете можно при помощи стилуса с поддержкой 16384 степеней нажатия. Весит устройство 599 г.Более крупный планшет обладает экраном с диагональю 16 дюймов. Разрешение у него также выше и составляет 2560 x 1600. Поддерживаются углы обзора 178°, коэффициент контрастности 1200:1, цветовые диапазоны 159% sRGB, 118% Adobe RGB, 117% DCI-P3. Экран ламинированный для защиты от бликов и снижения нагрузки на глаза.Этот планшет работает со стилусом X3 Pro Smart Chip Stylus.Устройство обладает складной подставкой и получает в комплекте пульт дистанционного управления ACK05, который повышает удобство работы с ним.Поддерживаются операционные системы от Windows 7 и новее, macOS 10.10 и новее, Android, ChromeOS 88 и новее, Linux.Графический планшет Artist 22 PlusПланшет с диагональю экрана 22 дюйма обладает разрешением 1920 x 1080 и поддерживает 16384 степеней нажатия стилуса. Экран защищён антибликовой пленкой и полностью ламинирован. Контраст у него 1000:1, яркость 250 нит, угол обзора 178°. Поддерживается 99% цветового диапазона sRGB.Устройство работает с операционными системами Windows 7 и новее, macOS 10.10, Chrome OS 88 и новее, Harmony OS, Linux, Android.Графический планшет с диагональю экрана 12 дюймов обладает разрешением 1920 x 1080. Он доступен в розовом, синем, чёрном и зелёном цветовых вариантах. Дисплей поддерживает 8192 степени давления и 90% цветового диапазона NTSC, 127% sRGB, 94% Adobe RGB. Поле обзора составляет 178°, контраст 1000:1. Устройство совместимо с операционными системами Windows 7/8/10, macOS X 10.10 и новее, Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 и новее, Linux.Этот планшет подходит для рисования, создания анимации, географического дизайна, дистанционного обучения и онлайн-встреч. Дополнительное удобство обеспечивают 8 клавиш и высокочувствительный стилус X3.Внушительный планшет с диагональю экрана 24 дюйма поддерживает 8192 степени давления. Разрешение экрана у него 2560 x 1440 при соотношении сторон 16:9. Контраст здесь 1000:1, поле обзора 178°, поддерживаются цветовые диапазоны 88% NTSC sRGB, 90% Adobe RGB. Устройство совместимо с операционными системами от Windows 7 и от macOS X 10.10.Отличительной чертой этого планшета являются 20 настраиваемых кнопок для быстрого доступа с обеих сторон. Это повышает удобство работы как для левшей, так и для правшей. Имеется регулируемая подставка и отсек для хранения стилуса. Стилус PA2 поддерживает наклон до 60° и обходится в работе без аккумулятора.Ещё один планшет для художников и создания анимации обладает экраном размером 15,6 дюйма. Его разрешение 1920 x 1080, поддерживаются цветовые диапазоны 88% NTSC, 120% sRGB и поле обзора 178°. Экран ламинированный и относится к типу IPS. Можно работать со стилусом PA2 с 8192 степенями нажатия.Здесь предлагаются 8 кнопок и циферблат, который можно запрограммировать на изменение масштаба холста, прокрутку в разные стороны и многое другое.Для работы с этим планшетом его нужно подключить к компьютеру на Windows 7 или новее, macOS 10.10 или новее.