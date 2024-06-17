Предлагая сочетание современных технологий и высочайшего уровня прочности, компания AGM готовится к началу международных продаж защищённого планшета AGM PAD P2 ACTIVE. Приобрести его можно будет исключительно в магазине AliExpress, начиная с 17 июня. Стоимость составит $199.
Защита высшей категории на трёх уровнях
AGM PAD P2 ACTIVE имеет защиту от воды, пыли и ударов, о чём свидетельствует наличие рейтингов IP68 и IP69K. Если на него случайно попадёт жидкость, если вы будете работать с ним в суровых погодных условиях или если уроните его, планшет должен продолжить работу. Вы сможете сосредоточиться на своих занятиях и отдыхе, не опасаясь за повреждение планшета по причине внешнего воздействия.
Съёмный чехол
AGM PAD P2 ACTIVE нельзя назвать простым планшетом. Повышенный уровень прочности и современная функциональность делают его подходящим не только для каждодневной работы, но и для любителей активного образа жизни на открытом воздухе.
Инновационный дизайн предлагает два режима использования планшета. AGM PAD P2 ACTIVE может быть как обычный планшетом, так и защищённым. Если надет чехол, планшет отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H и сертификатам IP68 и IP69K. Это делает его защищённым перед водой, ударами и пылью, что позволяет без проблем работать с устройством на открытом воздухе. Без чехла планшет сохраняет водонепроницаемость и хорошо справляется с офисными приложениями, позволяет смотреть телепередачи и кино, посещать сайты в интернете. Пыль или дождь не помешают в этом.
Без защитного чехла водонепроницаемость планшета P2 Active сохраняется
Высокий уровень автономности обеспечит длительную работу и развлечения
AGM PAD P2 ACTIVE получил крупный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, благодаря которому он может долго работать без розетки. Технология быстрой зарядки обеспечивает мощность 20 Вт, позволяя быстро восполнить недостаток энергии аккумулятора.
Высокая вычислительная мощь означает плавность работы
AGM PAD P2 ACTIVE работает на процессоре Helio G99, который обладает приличным уровнем вычислительной мощности. Помогают ему 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ. Это даёт возможность быстро запускать любые приложения и вести многозадачную работу, поэтому планшет продолжает функционировать плавно. Работаете ли вы с файлами, посещаете веб-сайты или играете, AGM PAD P2 ACTIVE без проблем справляется с любой поставленной перед ним задачей.
Качественный экран выдаёт высокий уровень изображения
Планшет обладает экраном размером 11 дюймов с разрешением Full HD и частотой 90 Гц. Это позволяет получать чёткую картинку с яркими цветами и высоким уровнем детализации. Спереди располагается камера с разрешением 8 Мп, а задняя камера 50 Мп с автофокусом. В результате планшет умеет сохранять интересные вам воспоминания в виде фотографий и видеороликов. Вы получите возможность снимать селфи, пейзажи, семью и друзей, рабочие моменты.
Любители сервисов потоковой трансляции также найдут этот планшет полезным благодаря сертификации Widevine L1. Вы сможете смотреть контент в формате HD с популярных видеосервисов. Работая на современной операционной системе Android 14, пользователи получат скорость, функциональность и безопасность.
AGM PAD P2 ACTIVE является идеальным выбором для всех, кому нужен современный планшет. Он прочный, быстрый, обладает качественными фотографическими возможностями. Это устройство способно стать вашим спутником для работы и развлечений в любом месте. Занимаетесь ли вы активным отдыхом или являетесь творческим человеком, AGM PAD P2 ACTIVE может дать всё необходимое вам.
Доступность в продаже
AGM PAD P2 ACTIVE с 17 июня будет предлагаться в рамках акции AliExpress World Premiere. В обычное время его розничная стоимость составляет $399,98, но в этот момент он будет доступен по вдвое более низкой цене в $199,99. Посетите магазин AliExpress и станьте обладателем планшета AGM PAD P2 ACTIVE уже сейчас.
Дополнительную информацию вы можете получить в официальном магазине AliExpress AGM.