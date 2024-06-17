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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
UGREEN готовит продукты к распродаже Summer Sale 17 июня
UGREEN предложит SSD, беспроводные наушники, зарядное устройство и другие гаджеты по сниженным ценам



17 июня стартует одна из важнейших распродаж в этом году, мероприятие Summer Sale. Многочисленные производители электроники собираются привлечь внимание покупателей скидками на свои самые ценные предложения. В число таких производителей входит и компания UGREEN. Давайте узнаем, чем она собирается порадовать потенциальных покупателей в ближайшие дни.

UGREEN 40 Гбит/с NVMe SSD



Одним из интересных продуктов UGREEN является кожух для внешнего твердотельного накопителя. Модель UGREEN 40 Гбит/с NVMe SSD размером 1,8 дюйма выполнена из алюминия и содержит накопитель объёмом 4 ТБ. Подключение выполняется через интерфейс USB и SATA. Этот накопитель способен работать на платформах Windows, Linux, macOS.

Купить UGREEN 40 Гбит/с NVMe SSD

Беспроводные Bluetooth-наушники UGREEN Max5c



Наушники UGREEN Max5c могут работать как с беспроводным, так и с проводным подключением. Они относятся к закрытому типу и обладают аккумулятором ёмкостью 600 мАч. Зарядка происходит через разъём USB-C. Поддерживается стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.4.

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Устройство зарядное UGREEN GaN 160W



Зарядное устройство UGREEN GaN 160W может пригодиться как дома, так и в дороге. Максимальная выходная мощность у него составляет 160 Вт. Поддерживаются интерфейсы USB, USB Type-C, 1xUSB-A, 3xUSB-C и умная зарядка. Также есть поддержка протоколов быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge.

Купить UGREEN GaN 160W

Док-станция UGREEN USB0C 13 в 1



Эта док-станция даёт доступ к 13 разъёмам и поддерживает стандарт USB 3.1. Имеется также совместимость с HDMI и RJ45. Выводить изображение можно на три монитора с разрешением 4K одновременно. Всего лишь при помощи одного разъёма USB на компьютере или ноутбуке вы получите доступ к множеству современных интерфейсов ввода-вывода.

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#ugreen
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