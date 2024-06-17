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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Oukitel анонсировала серию смартфонов на чипах MediaTek Dimensity 5G с высоким уровнем производительности
Стартуют продажи мобильных устройств Oukitel C50, W39 и WP50

Бренд Oukitel на протяжении двух десятков лет завоёвывал репутацию создателя специализированных мобильных устройств с высокой степенью надёжности. Предложения данного производителя отличаются наличием наиболее современных технологий, которые могут удовлетворять потребности самых привередливых пользователей.

В наиболее современных смартфонах Oukitel C50, W39 и WP50 предлагаются последние чипы MediaTek Dimensity 5G. Это обеспечивает максимальную скорость подключения, плавность работы и высокую степень энергоэффективности за скромную цену. Устройства станут доступными для приобретения в магазине AliExpress уже 17 июня.

Oukitel C50: доступ к сетям 5G, внушительный экран и цена не более 10000 руб



Смартфон Oukitel C50 получил корпус толщиной всего 8,9 мм, что даёт возможность легко уместить его в кармане. Это недорогой аппарат с диагональю экрана 6,8 дюйма. Экраны подобного размера намного чаще применяются в более дорогих смартфонах.

Предлагается объём оперативной памяти 8 ГБ и объём хранилища 128 ГБ. При желании можно будет увеличить доступное дисковое пространство на 1 ТБ благодаря карте памяти. Виртуальная оперативная память расширяет её объём до 24 ГБ. Результатом становится высокий уровень производительности и большой объём хранилища для любых повседневных операций. Способствует качественной работе устройства и последняя версия операционной системы Android 14 с защитой пользовательских данных на основе шифрования.

Oukitel WP39: смартфон для корпоративных пользователей с тонким корпусом, 5G и аккумулятором ёмкостью 11000 мАч



Другой новинкой является аппарат Oukitel WP39. Его отличительной чертой становится аккумулятор с внушительной ёмкостью 11000 мАч на высококачественных элементах ATL. Это означает, что в режиме разговора он способен работать 75 часов, а в режиме ожидания до 2 месяцев. Подобные параметры делают его отлично подходящим для деловых людей, которые могут не опасаться невовремя остаться без связи.

При такой ёмкости аккумулятора толщина корпуса 14,99 мм может считаться достаточно скромной. Устройство является портативным и при этом прочным. Ещё более привлекательной эту покупку делает стоимость всего в 16023 руб.

Oukitel WP50: тонкий и прочный спутник в приключениях на открытом воздухе с высоким уровнем автономности



Наконец, смартфон Oukitel WP50 представляет собой элегантный аппарат с толщиной корпуса 12 мм и малым весом. При таких характеристиках пользователям будет удобно держать его в руках. Стоит он 15090 руб, что делает его крайне интересной покупкой. Это же можно сказать про продолжительность работы в режиме телефонных разговоров в 44 часа и в режиме ожидания до 35 суток. Подобный уровень автономности позволяет использовать WP50 не только в привычной каждодневной работе, но и во время отдыха на природе или при работе в сложных условиях.

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Смартфоны Oukitel C50, WP39, WP50 на производительных процессорах MediaTek Dimensity способны предложить высокую скорость работы, надёжную и качественную связь благодаря доступу к сетям 5G, отзывчивый пользовательский интерфейс. Во время мероприятия 618 Festival их стоимость станет ниже обычной на 50%. Благодаря этому вы получите редкую возможность приобрести современное мобильное устройство по очень низкой цене.

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#oukitel
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OUKITEL WP35 официально представлен на AliExpress: самый тонкий в мире защищённый смартфон с ёмкостью аккумулятора 11000 мАч и поддержкой 5G
Oukitel начинает международные продажи защищённых смартфона WP30 Pro и планшета OT5
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