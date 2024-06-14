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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Тестирование смартфона Ulefone Armor 26 Ultra на долговечность: мощный аппарат с поддержкой 5G и прочным корпусом
Ulefone Armor 26 Ultra является одной из наиболее привлекательных покупок для любителей защищённых смартфонов

В мире динамично развивающихся мобильных технологий группа преданных поклонников есть и у защищённых смартфонов. Ими можно пользоваться там, где традиционные аппараты могут не справиться. Известный своими долговечными и инновационными продуктами бренд Ulefone снова поднимает планку качества, предлагая флагманскую модель Armor 26 Ultra 5G. Этот смартфон есть как в стандартной версии, так и с поддержкой рации. Armor 26 Ultra сочетает в себе высокий уровень производительности и не менее высокий уровень прочности. Его конфигурация многократно подробно описывалась, но по-настоящему убедиться в защищённости этого устройства можно благодаря недавному появлению видеоролика. На нём показаны серьёзные испытания на долговечность.



Тестирование Armor 26 Ultra на долговечность:



Наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H



Armor 26 Ultra имеет целый ряд сертификатов, в число которых входят IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Заслужил он эти сертификаты за счёт своей структуры Ulefone Defender. Это означает, что аппарат способен продолжать работать даже в самом суровом окружении. Сертификат IP68/IP69K указывает на наличие защиты от жидкостей и пыли. Это позволяет ему пережить погружение в воду на глубину 2 м на полчаса. Сертификат MIL-STD-810H указывает на защиту военного уровня, что означает способность выдержать падение с высоты до 1,8 м.



Тест на долговечность

Одной из сильных сторон аппарата Armor 26 Ultra является экран с защитой стеклом Corning® Gorilla® Glass 5. Эта современная защитная технология обеспечивает сохранность дисплея и увеличенную вдвое устойчивость перед царапинами. Убедиться в достоинствах этого устройства можно благодаря видеоролику. Экран подвергается серии серьёзных испытаний. В том числе на нём бьют грецкие орехи, забивают гвозди в дерево, бьют ножом, сверлят и подвергают воздействию огня. Всё это не приводит к повреждению экрана, позволяя назвать Armor 26 Ultra передовым защищённым смартфоном.



Такая прочность достигается не в ущерб производительности и функциональности. Аппарат получил четыре камеры с основной с разрешением 200 Мп, крупный аккумулятор ёмкостью 15600 мАч при мощности зарядки 120 Вт, систему на чипе MediaTek Dimensity 8020 5G. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, хранилище 512 ГБ. Подобный перечень характеристик позволяет аппарату справляться с самыми тяжёлыми задачами, в результате чего он будет востребован среди любителей приключений на природе и при работе на открытом воздухе. Версия Walkie-Talkie делает устройство ещё более полезным, обеспечивая связь между пользователями там, где может не быть сотовой связи.



Наступает время летней распродажи Ulefone



Лето уже в разгаре, и Ulefone готовится проводить главную распродажу года. 17 июня стартует мероприятие Summer Sale, в рамках которого флагманские предложения Ulefone, включая аппараты Armor 26 Ultra и Armor 25T Pro с тепловизором, будут доступны по сниженным ценам. Скидки могут составлять 69%, в результате чего сейчас наиболее удачное время для покупки современного мобильного устройства с 5G, высокой скоростью и невероятным уровнем прочности.

Летняя распродажа Ulefone

Страница Armor 26 Ultra на сайте производителя

Страница Armor 26 Ultra Walkie-Talkie на сайте производителя

Купить Armor 26 Ultra

Купить Armor 26 Ultra Walkie-Talkie

Купить Armor 25T Pro

#ulefone
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Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
Цена Ulefone Armor 25T Pro на распродаже упала до $289,99
Начинается распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 25T Pro с 5G и тепловизором за $289,99
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