Ваши мобильные возможности станут шире благодаря аппаратам Cubot X90 и Cubot A10

В магазине Aliexpress в настоящее время доступны для приобретения новые смартфоны Cubot X90 и Cubot A10. Передовые мобильные устройства содержат в себе продвинутые технологические достижения, привлекательный внешний вид, и всё это по весьма невысокой цене. Cubot X90: функциональность верхней категории за $199,99

Cubot X90 станет доступен для приобретения 17 июня по цене всего $199,99. Его возможностей будет достаточно, чтобы поменять ваше представление о современных смартфонах в этой ценовой категории. Аппарат обладает изогнутой по краям панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Этот экран обеспечит вам улучшенные впечатления от просмотра контента в самых ярких цветах. Задняя крышка предлагается на выбор в чёрном (Yadan Black) и зелёном (Yachuan Green) цветовых вариантах. Со своим мраморным узором она придаёт устройству ощущение элегантности и современности.





Работая на процессоре MediaTek Helio G99, аппарат способен предложить самый высокий уровень скорости. В этом ему помогает оперативная память объёмом 16 ГБ, а добавление виртуальной памяти удваивает это значение. Объём хранилища равен 256 ГБ. Подобные характеристики позволяют вести на устройстве многозадачную работу и сохранять множество приложений, фотографий, видео и файлов других типов. Вы сможете сохранить интересные для вас моменты благодаря основной камере с разрешением 100 Мп и снимать селфи на камеру 32 Мп.





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Все обширные возможности аппарата будут доступны вам благодаря аккумулятору ёмкостью 5100 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт, которая быстро восполнит недостаток энергии. X90 работает на последней версии операционной системы Android 14. Здесь есть такая функциональность, как стандарт беспроводной связи NFC, оптический сканер отпечатков пальцев внутри экрана, два микрофона с шумоподавлением для удобства работы в любом окружении. Cubot A10: ценное приобретение всего за $69,99





Также компания Cubot представила новый смартфон Cubot A10. На AliExpress он предлагается по весьма невысокой цене в $69,99. Элегантный дизайн, высокая скорость работы и обширные возможности делают A10 крайне удачной покупкой, особенно с учётом его стоимости.





Привлекательный внешний вид: эргономичный дизайн A10 в чёрном, синем и фиолетовом цветовых вариантах, удобство и стиль.

Высочайшая производительность: 12 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 128 ГБ с возможностью поставить карту памяти до 1 ТБ позволяют без проблем заниматься многозадачной работой.

Превосходные камеры: всё интересное для вас можно сохранить на память благодаря основной камере 48 Мп и передней камере 16 Мп.

Качественный экран с эффектом погружения: дисплей с диагональю 6,56 дюйма формата HD+ плавно показывает изображение благодаря частоте обновления 90 Гц.

Высокоскоростное подключение и высокий уровень автономности: на связи вам позволит оставаться наличие доступа к сетям 5G и Wi-Fi, а работает аппарат от аккумулятора ёмкостью 5100 мАч на протяжении полного дня.

Усиленная безопасность: технология лицевой разблокировки Face ID обеспечивает быстрый доступ к надёжно хранящимся данным.

Не упустите возможность стать обладателем смартфона с самыми современными технологиями по весьма низким ценам. Зайдя в магазин Cubot AliExpress, вы сможете заказать модели Cubot X90 и A10 уже сегодня и лично ознакомиться с инновационными возможностями последних продуктов Cubot.