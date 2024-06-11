AeroCool, ThunderX3, Streamplify и HAVN готовятся к продажам новых компьютерных корпусов, систем ожлаждения и блоков питания

Мероприятие COMPUTEX 2024 стало отличной возможностью для компании Aerocool Advanced Technologies Corp. продемонстрировать свои последние предложения. Это же относится к связанным с ней брендам ThunderX3, Streamplify и недавно появившемуся HAVN. На основе своих сильных сторон и опыта данные производители предлагают высококачественную экосистему продуктов среди игровых устройств и рабочих станций.Давайте узнаем, какие ключевые продукты были представлены на этот раз.AeroCool является известным производителем компьютерных компонентов. Компания представила новинки в своей флагманской линейке APNX и обновлённые системы жидкостного охлаждения «всё в одном», компьютерные корпуса, вентиляторы и блоки питания.Корпус APNX V1 был создан с нуля и обладает уникальным углом воздухозаборника. Он обеспечивает улучшенный поток воздуха к задней части корпуса, если сравнивать со стандартным углом в 90°. Здесь можно установить два вентилятора по 160 мм, которые будут охлаждать видеокарту.Блоки питания MAX P1 1300/1000 80+ являются модульными и относятся к категории Platinum. Это означает высочайший уровень производительности и надёжности. Они отвечают требованиям стандарта ATX 3.1 и работают на японских конденсаторах высокого уровня. Применяется тихий вентилятор размером 135 мм с оптимизированной конструкцией решётки. Низкая скорость вращения лопастей снижает шум до минимума. На них даётся 15 лет гарантии, чем не могут похвастаться конкуренты.Бренд ThunderX3 появился в 2018 году. За это время производитель игровых и офисных кресел вошёл в первую пятёрку по продажам по всему миру.Флагманским предложением ThunderX3 на этот раз является сетчатое кресло Flex Pro. У него есть саморегулирующиеся пластины спинки и без малого 20 регулировок для максимального комфорта пользователя.Если говорить о компьютерных столах, предлагается стальной стол с электроприводом LAB-X. Он продаётся с модульной столешницей с применением разных материалов, вроде стекла и стали для оптимизации расположения периферийных устройств.Бренд Streamplify предложил вниманию посетителей выставки конденсаторный микрофон второго поколения MIC PRO. Он способен передавать звук высокого разрешения 192 кГц/24 бита. Здесь есть четыре диаграммы направленности, позволяя стримерам вести запись и прямые трансляции максимально удобным для них образом.CAM PRO является первой для данного производителя веб-камерой формата 4K и стоит менее $100. Она предлагает исключительный уровень производительности и съёмку 4K/30 кадров/с или 1080p/60 кадров/с. Доступен пятикратный цифровой зум без потери качества. Можно вести трансляцию с полем обзора 105° по умолчанию и легко обрезать отснятый материал.Бренд HAVN является новичком и предлагает компьютерные компоненты высокого уровня. Компьютерный корпус HS 420 обладает гибридной структурой для увеличения объёма воздушного потока на видеокарту в двухкамерной конструкции. При этом сохраняется привычное соотношение сторон и занимаемая площадь. Сюда уместятся наиболее мощные вентиляторы и радиаторы и здесь предлагаются ряд функциональных возможностей для энтузиастов.