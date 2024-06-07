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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Цена Ulefone Armor 25T Pro на распродаже упала до $289,99
Распродажа аппарата Ulefone Armor 25T Pro подходит к концу



Давно ожидавшийся смартфон Ulefone Armor 25T Pro привлёк к себе внимание как энтузиастов технологий, так и любителей мобильных устройств. Представленный 1 июня в официальном магазине бренда Ulefone на AliExpress, этот продвинутый аппарат с поддержкой сетей 5G и защищённым корпусом вызвал большой ажиотаж за счёт стратегически продуманной рекламной кампании и утечек информации. 7 июня завершается распродажа World Premier Sale, в рамках которой это устройство можно приобрести по чрезвычайно привлекательной цене в $289,99.



Встроенный в смартфон тепловизор

Главной инновацией модели Armor 25T Pro является тепловизионный сенсор. Большой модуль можно хорошо разглядеть на попавших в сеть фотографиях и видео. Он располагается посередине корпуса рядом с модулями задних камер. Применяется самый современный датчик ThermoVue с разрешением 160 x 120, обеспечивающий съёмку на частоте 25 Гц. Этот тепловизор даёт возможность обнаружить любой объект с температурой выше абсолютного нуля, то есть более 273 °C. Предустановленное на устройстве приложение ThermoVue обеспечивает мобильность и простоту получения тепловизионных снимков и видео. Данная функциональность станет бесценным инструментом в разных сценариях применения, от промышленных инспекций до путешествий на открытом воздухе.



Самые передовые возможности ночного видения

Обладая инфракрасной камерой ночного видения с разрешением 64 Мп, Armor 25T Pro поднимает возможности ночных съёмок на новую высоту. Два сильных инфракрасных светодиода позволяют камере снимать чёткие и детальные изображения в абсолютной темноте. В режиме ночного видения с высоким уровнем разрешения каждый снимок гарантированно будет получаться резким и ярким, позволяя обходиться без специального устройства ночного видения. Находитесь ли вы на просторах дикой природы, принимаете участие в спасательной операции или ищите скрытые камеры, Armor 25T Pro со своим ночным видением поможет решить стоящие перед вами задачи.



Высокая производительность на основе системы на чипе MediaTek Dimensity 6300 5G

Armor 25T Pro оснащён мобильным процессором MediaTek Dimensity 6300 5G. Этот чип производится на техпроцессе 6 нм и обладает восемью вычислительными ядрами центрального процессора, а также продвинутым графическим процессором Arm Mali-G57 MC2. Это сочетание компонентов обеспечивает плавность при многозадачной работе и возможность без проблем справляться с любыми играми. Надёжность подключения к сетям 5G позволит вам звонить и посещать веб-сайты. Стандарт связи 5G означает высокую скорость входящего и исходящего подключений, чрезвычайно низкие задержки передачи данных и повышенную пропускную способность сети. Armor 25T Pro обеспечивает высокую эффективность передачи данных, широкомасштабное подключение устройств и сервисов безопасности с высокой степенью надёжности. Это позволяет аппарату стать новой вехой в удобстве, интеллекте и эффективности при деловом и персональном использовании.



Удобная быстрая зарядка мощностью 30 Вт

В этом аппарате вас не побеспокоят запутанные кабели и невысокие темпы зарядки. Armor 25T Pro обладает быстрой беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт, обеспечивая не только скорость, но и удобство. Достаточно разместить смартфон на подставке беспроводной зарядки и за несколько минут вы получите достаточно энергии для использования устройства на протяжении многих часов. В результате дома или на работе, аппарат всегда будет в вашем распоряжении.



Воспользуйтесь последним шансом приобрести Armor 25T Pro по сниженной цене в рамках распродажи

Всего один день остаётся до завершения распродажи World Premier Sale и всё меньше времени у желающих стать обладателем Ulefone Armor 25T Pro по выгодной цене в $289,99. В этом устройстве вы получите высокий уровень прочности, современные технологии тепловедения, превосходную камеру ночного видения, скорость стандарта связи 5G и высокоскоростную беспроводную зарядку. Посетите официальный магазин Ulefone на AliExpress и воспользуйтесь выгодным предложением.

Купить Armor 25T Pro на AliExpress

Видеоролик Armor 25T Pro

Страница Armor 25T Pro на сайте производителя
#ulefone
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Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
Ulefone представляет доступный по цене флагманский смартфон Armor 25T Pro с тепловизором и ночным видением
Начинается распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 25T Pro с 5G и тепловизором за $289,99
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