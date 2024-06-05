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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
MSI начала выставку Computex-2024 с демонстрации увлекательных новинок в сфере искусственного интеллекта
С 4 по 7 июня MSI проводит в павильоне M0806 интересные презентации

Во вторник началась ежегодная выставка Computex, посетители которой смогут узнать, какие технологические чудеса их ждут в течение следующего года. Компания MSI является всемирно известным именем в сфере игровых устройств, профессиональных, коммерческих и AIoT. Не прошли мимо неё и компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта. ИИ сейчас на подъёме, и MSI показывает его возможности в рамках презентаций AI Artist и Smart City.



По словам вице-президента MSI по маркетингу Сэма Черна, искусственный интеллект преобразует сегмент высоких технологий, указывает новые направления развития и меняет взаимодействие людей с цифровым миром. В рамках Computex-2024 представляет свои многочисленные продукты с поддержкой ИИ, удовлетворяя потребности пользователей и самостоятельно создавая эти потребности. Компания сотрудничает с ведущими разработчиками искусственного интеллекта, расширяя сценарии его применения. Организации и частные лица могут задействовать потенциал ИИ с более развитыми коммуникациями.

Посетители выставочного центра TaiNEX могут заглянуть в павильон M0806 для знакомства с передовыми продуктами MSI из разных категорий. В частности, их вниманию предлагается программное обеспечение AI Artist, новые поколения ноутбуков, видеокарт и персональных компьютеров. Презентация Smart City («Умный город») покажет продукты из мира AIoT. В их число входят станции для зарядки электромобилей, серверы с AIoT и автономные мобильные роботы на чипах Nvidia Jetson AGX Orin. Богатый выбор продуктов MSI с ИИ ещё раз показывает, что компания является одним из ведущих разработчиков ориентированных на будущее предложений.

Видеокарты SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION оснащены гибридными системами охлаждения

Казалось бы, видеокарты являются давно известным и хорошо изученным продуктом, где трудно чем-то удивить. MSI удалось сделать это. Модели SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION отличаются гибридными кулерами, которые обеспечивают низкую температуру карт, простоту установки в системный блок, высокий уровень производительности, в том числе в приложениях ИИ.

SUPRIM FUZION получила приз как «Лучший выбор» Computex-2024. Это флагманская карта GeForce RTX 4090 с эксклюзивным водяным охлаждением. Модель EXPERT FUZION представляет собой карту GeForce RTX 4080 SUPER и сочетает воздушное и водяное охлаждение. Подобные решения делают эти карты подходящими как для видеоигр, так и для использования в приложениях с применением ИИ.



MSI становится составной частью экосистемы Microsoft Dynamic Lighting. Это даёт возможность управлять подсветкой устройств без установки специальных программ. Будущие видеокарты MSI будут поддерживать эту технологию.

Новое поколение материнских плат MSI

Также MSI представила материнские платы нового поколения с поддержкой выходящих во втором полугодии процессоров Intel Arrow Lake. Анонсированы платы на чипсете X870 под сокет AMD AM5 с рядом эксклюзивных возможностей MSI для энтузиастов.



Отличительными чертами новых плат X870 являются радиаторы M.2 Shield Frozr с более прочным безвинтовым креплением и простота извлечения видеокарт из слота PCIe по одному нажатию. Антенна EZ Antenna Wi-Fi так же легко снимается одной рукой. За простоту извлечения SSD из слота M.2 отвечает защёлка EZ M.2 Clip II.

Вместе с Kingston компания MSI анонсирует материнскую плату Z790 PROJECT ZERO PLUS с поддержкой нового формата оперативной памяти CAMM2. Этот формат приходит на смену используемому в ноутбуках SO-DIMM. Новая память работает в двухканальном режиме и не имеет проблем с совместимостью. Объём одного модуля способен составлять 128 ГБ. CAMM2 приносит высокий уровень производительности и разгон.



Интерфейс последнего поколения Thunderbolt 4 для периферийных устройств предлагает высочайший уровень скорости, эффективности и универсальности. Один кабель способен осуществлять передачу данных и энергии сразу на несколько устройств, а также выводить изображение на экраны с высоким разрешением.

На выставке было показано программное обеспечение Thunderbolt Share, которое делает передачу данных ещё более быстрой и эффективной.

Виртуальные аватары в DigiME

При помощи алгоритмов искусственного интеллекта осуществляется захват движения и распознавание голосов, что позволяет вдохнуть жизнь в виртуальные аватары для показа движения и мимики человека в реальном времени.



Эта технология приносит динамическое взаимодействие с виртуальными персонажами. Она может войти в состав таких сервисов, как Twitch, YouTube, Google Meet, Zoom и Teams.

Продвинутая система водяного охлаждения MPG CORELIQUID P

Система водяного охлаждения MPG CORELIQUID P обладает простотой установки без ущерба для функциональности. Унифицированные крепления подходят под разъёмы для процессоров Intel и AMD. Водоблок и вентилятор на радиаторе подключаются одним кабелем.



В серии систем водяного охлаждения D был экран размером 2,4 дюйма, а теперь предлагается панель IPS размером 4,3 дюйма, где умещается больше содержимого. К тому же экран можно поворачивать под удобным для вас углом. Он пригодится в сочетании с корпусами MSI с панорамной боковой панелью с поворотом на 270°.



Показано охлаждение серии MAG CORELIQUID I с унифицированным креплением UNI Bracket. Здесь предустановлены вентиляторы и крышка для кабеля, дающие аккуратный внешний вид и возможность быстро устранять пыль. Площадь медного основания выросла, позволяя полностью закрыть чип и отводить от него тепло.

Также была анонсирована серия систем охлаждения MAG CORELIQUID A с мотоблоком треугольной формы, вентиляторами и универсальным креплением.

Блоки питания для самых мощных ПК

Помимо видеокарт, материнских плат и систем жидкостного охлаждения, MSI является производителем качественных блоков питания. Например, модель MEG Ai1600T PCIE5 создана на основе высококачественных материалов, обладает настраиваемой подсветкой и транзистором SiC-MOSFET в схеме коррекции коэффициента мощности с чередованием. Параметры энергопотребления можно смотреть в программе MSI Center. Два разъёма 12V-2x6 позволяют создавать на основе этого блока питания самые современные компьютеры. Этому же способствует наличие стандарта ATX 3.1 и возможность противостоять кратковременным скачкам напряжения. Блок выдержит скачки до 200% от номинальной мощности и скачки потребления видеокарт до 300% от номинального.



Серия блоков питания MPG GS также приносит поддержку стандарта ATX 3.1 и двух разъёмов 12V-2x6. Доступны версии мощностью 1200 Вт, 1000 Вт и 850 Вт. Они должны поступить в продажу в нынешнем году и работать максимально тихо. Наличие плоских кабелей и жёлтый цвет разъёма сделает процесс подключения проще.

Компьютерные корпуса в стильном дизайне

Известна MSI и своими системными блоками. Модель MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ относится к формату Mid-Tower и поступит на прилавки до конца года в чёрном и белом цветах. Спереди здесь есть два вентилятора размером 160 мм с ШИМ-управлением и настраиваемой подсветкой, сзади вентилятор 120 мм с ШИМ-управлением. Как и в моделях прошлого поколения, здесь используются металлические панели и алюминиевая табличка. Спереди находится ромбовидный вырез для вентиляции.

Конструкция вентилятора размером 160 мм эксклюзивная с двухслойной крыльчаткой. Его внешние лопасти отвечают за непрерывную подачу воздуха, а внутренний за концентрацию воздушного потока. Совместная работа этих лопастей увеличивает расстояние передачи воздуха и позволяет рассеивать тепло даже в крупных корпусах.



MSI предлагает продукты не только для геймеров. Корпуса новой линейки Modern обладают функциональностью и эстетикой для широкого круга покупателей. Передняя рама здесь выполнена из анодированного алюминия и имеет толщину 4 мм. Дизайн в целом минималистичный, блок изготовлен из сочетания разных материалов. Акценты выполнены из клёна, который являются прочным и долговечным, делая корпус пригодным для помещений с дизайном в скандинавском стиле. Для транспортировки на верхней панели находятся две прочные ручки из клёна, выдерживающие вес 50 кг. Наверху есть пространство для добавления декоративных элементов. Внутренние вентиляторы также оснащены деревянными украшениями

Не забыта и функциональность. Передняя монтажная планка даёт возможность поставить вентиляторы размером от 120 до 200 мм. Поддерживаются материнские платы форматов ATX и micro-ATX со скрытыми разъёмами для сборки максимально аккуратно выглядящих систем.

Автономный мобильный робот AMR-AI-Cobot Pro на чипах Nvidia

На выставке был продемонстрирован робот AMR-AI-Cobot Pro на процессоре Nvidia Jetson AGX Orin с функциональным манипулятором. Здесь предлагается поддержка навигации SLAM, трёхмерная планировка маршрутов, быстрое обнаружение объектов и интеграция с приложениями сторонних разработчиков. Это расширяет сценарии его применения, в том числе в полупроводниковой промышленности и электронике, при производстве экранов, на складах, в логистике, биотехнологии, пищевой и текстильной промышленности.



Робот-доставщик AMR-AI-Delivery Robot Pro с применением ИИ умеет распознавать лица и речь, что повышает надёжность и точность доставок. Работая на чипе Nvidia Jetson AGX Orin, он способен справиться с любым окружением, обладает поддержкой навигации SLAM, умеет прокладывать трёхмерные маршруты и быстро обнаруживать объекты. Сторонние программные интерфейсы отвечают за интеграцию в приложения, давая роботу возможность действовать на предприятиях и складах, в медицине и офисах, в торговле и жилых помещениях.

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#msi #computex 2024
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