Ознакомьтесь с комплектом поставки самого доступного по цене защищённого аппарата с поддержкой 5G

Любители современных мобильных технологий знают, что включение в состав смартфона тепловизора не является чем-то необычным. И всё же, защищённый смартфон с возможностями тепловизора и инфракрасной камерой ночного зрения по умеренной цене становится исключительным предложением. Речь идёт об устройстве Ulefone Armor 25T Pro, которое покажет вам то, чего не увидит больше никто.Аппарат был официально представлен несколько недель назад и успел привлечь к себе большое внимание потенциальных покупателей. Благодаря ему бренд Ulefone становится ещё более узнаваемым. В интернете доступно видео с распаковкой этого устройства, где описываются доступные в аппарате функциональные возможности.В этом видеоролике Ulefone знакомит интересующихся с содержимым комплекта поставки Armor 25T Pro. Как обычно, здесь есть отсек с руководством пользователя, документацией, шнурком, инструментом извлечения SIM-карты, самим смартфоном, зарядным устройством для него, защитным стеклом и кабелем для передачи данных. Помимо демонстрации содержимого коробки, видео рассказывает о ключевых характеристиках Armor 25T Pro.Несмотря на высокую степень защиты, Armor 25T Pro представляет собой тонкое, лёгкое и стильное устройство. Поскольку это устройство производства Ulefone, оно обладает сертификатами защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает способность пережить погружение в воду на глубину 2 м и падения с такой же высоты.Сзади располагается металлическая квадратная рамка камер. Здесь находится основная камера с разрешением 50 Мп, тепловизор, камера ночного зрения 64 Мп, два инфракрасных светодиода и две вспышки в стиле футуристичных технологий. Рамка посередине усилена металлической планкой, что обеспечивает повышенное сцепление и прочность. Доступна установка одновременно трёх карт: двух nano-SIM и карты памяти microSD.Тепловизор в составе Armor 25T Pro обладает самым современным сенсором ThermoVue, производительность которого выросла втрое по сравнению с вариантом прошлого поколения. За счёт высокого разрешения 160 x 120 пикселей и частоты обновления 25 Гц этот тепловизор позволяет снимать детальные изображения и вести видеозапись. В приложении ThermoVue предлагаются обширные функциональные возможности, способствующие улучшению мобильности и удобства при работе с тепловизором.Ulefone не впервые включает в свои смартфоны инфракрасную камеру ночного видения, но впервые вместе с ней есть тепловизор. Камере ночного видения с разрешением 64 Мп в работе помогают два инфракрасных светодиода. Это позволяет получать качественные изображения и видео даже в совершенной темноте. Особенно это актуально при съёмке дикой природы, поиске скрытых камер и в других сценариях применения при слабом освещении.Ulefone Armor 25T Pro в настоящее время предлагается для приобретения в официальном магазине на AliExpress по цене всего $289,99. В честь выпуска этого устройства Ulefone проводит его розыгрыш на своей странице в социальной сети Facebook. Приняв в нём участие, вы получите шанс стать обладателем данного продвинутого продукта бесплатно.