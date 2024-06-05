Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
Ознакомьтесь с комплектом поставки самого доступного по цене защищённого аппарата с поддержкой 5G

Любители современных мобильных технологий знают, что включение в состав смартфона тепловизора не является чем-то необычным. И всё же, защищённый смартфон с возможностями тепловизора и инфракрасной камерой ночного зрения по умеренной цене становится исключительным предложением. Речь идёт об устройстве Ulefone Armor 25T Pro, которое покажет вам то, чего не увидит больше никто.



Аппарат был официально представлен несколько недель назад и успел привлечь к себе большое внимание потенциальных покупателей. Благодаря ему бренд Ulefone становится ещё более узнаваемым. В интернете доступно видео с распаковкой этого устройства, где описываются доступные в аппарате функциональные возможности.



В этом видеоролике Ulefone знакомит интересующихся с содержимым комплекта поставки Armor 25T Pro. Как обычно, здесь есть отсек с руководством пользователя, документацией, шнурком, инструментом извлечения SIM-карты, самим смартфоном, зарядным устройством для него, защитным стеклом и кабелем для передачи данных. Помимо демонстрации содержимого коробки, видео рассказывает о ключевых характеристиках Armor 25T Pro.



Элегантный внешний вид и высокий уровень прочности

Несмотря на высокую степень защиты, Armor 25T Pro представляет собой тонкое, лёгкое и стильное устройство. Поскольку это устройство производства Ulefone, оно обладает сертификатами защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает способность пережить погружение в воду на глубину 2 м и падения с такой же высоты.



Сзади располагается металлическая квадратная рамка камер. Здесь находится основная камера с разрешением 50 Мп, тепловизор, камера ночного зрения 64 Мп, два инфракрасных светодиода и две вспышки в стиле футуристичных технологий. Рамка посередине усилена металлической планкой, что обеспечивает повышенное сцепление и прочность. Доступна установка одновременно трёх карт: двух nano-SIM и карты памяти microSD.



Передовые возможности тепловизора

Тепловизор в составе Armor 25T Pro обладает самым современным сенсором ThermoVue, производительность которого выросла втрое по сравнению с вариантом прошлого поколения. За счёт высокого разрешения 160 x 120 пикселей и частоты обновления 25 Гц этот тепловизор позволяет снимать детальные изображения и вести видеозапись. В приложении ThermoVue предлагаются обширные функциональные возможности, способствующие улучшению мобильности и удобства при работе с тепловизором.



Продвинутое инфракрасное ночное зрение

Ulefone не впервые включает в свои смартфоны инфракрасную камеру ночного видения, но впервые вместе с ней есть тепловизор. Камере ночного видения с разрешением 64 Мп в работе помогают два инфракрасных светодиода. Это позволяет получать качественные изображения и видео даже в совершенной темноте. Особенно это актуально при съёмке дикой природы, поиске скрытых камер и в других сценариях применения при слабом освещении.



Отличное соотношение цены и возможностей дополняется выгодными акциями

Ulefone Armor 25T Pro в настоящее время предлагается для приобретения в официальном магазине на AliExpress по цене всего $289,99. В честь выпуска этого устройства Ulefone проводит его розыгрыш на своей странице в социальной сети Facebook. Приняв в нём участие, вы получите шанс стать обладателем данного продвинутого продукта бесплатно.

Купить Armor 25T Pro на AliExpress
Страница с описанием Armor 25T Pro на сайте производителя
Розыгрыш Ulefone на Facebook

#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Ulefone представила лучший по соотношению цены и возможностей смартфон Note 18 Ultra 5G
Ulefone представляет доступный по цене флагманский смартфон Armor 25T Pro с тепловизором и ночным видением
Начинается распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 25T Pro с 5G и тепловизором за $289,99
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
10
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
78
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
12
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
9
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
23

Сейчас обсуждают

VAKT
11:18
Автосохранение, что в Word, что в LibreOffice - каждые 10 минут. Но эта кончита зистакс не может без вранья прожить.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Bamboliny
11:18
Совет неполный. Очевидно, что выключенный комп, хоть и не шумит, но и пользы никакой не приносит. В таком случае, предлагаю его вообще продать - то есть получается, что снижение уровня шума компьютера...
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
VladTag
11:18
Завоняло ЦИПсО-той...
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Такой то
11:10
тогда они опять расползутся как тараканы
Генштаб Израиля заявил о готовности к наступательным действиям в Ливане
VictoR_VK
11:07
Самый ценный и действенный совет. Не работает, значит не шумит!
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Various Artists
11:00
Я вот вспоминаю, когда amd и intel объявили о списке поддерживаемых процессоров для windows 11. ryzen 1000 серии и ryzen 2000 серии. Наличие встроенного ключа безопасности tpm, который вообще никак не...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Колючка
11:00
"не вкладывая значительных средств" пишет нам обезьяна, которая советует менять крутиляторы на биквайты и ноктуа "не вкладывая значительных средств" пишет нам обезьяна, которая советует купить NAS
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Various Artists
10:51
выдержки из статьи: ....у более нового присутствуют 4 энергоэффективных ядра, которые больше подходят для создания красивой упаковки.... ....Значительного прироста быстродействия малые ядра не дают.....
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Дмитрий Мальцев
10:50
Гораздо проще заткнуть уши!
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Шаш Афпаыы
10:48
Процентов 5 максимум
AMD Ryzen 9 9900X в паре с Radeon RX 7900 XTX протестировали в Avatar Frontiers of Pandora
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем