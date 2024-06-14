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Новости Hardware Роман Семёнов
ECOVACS DEEBOT T30 PRO совершенствует процесс уборки простой и удобной функциональностью и универсальной станцией OMNI
Технология мытья полов TruEdge и технология защиты от спутывания волос ZeroTangle устранят беспорядок в вашем доме, модернизированная мини-станция OMNI повысит качество жизни

Компания ECOVACS анонсировала линейку революционных роботов-пылесосов DEEBOT T30, обещающих поднять планку качества автоматической уборки полов. Например, модель DEEBOT T30 PRO OMNI предлагает сразу три важные инновации, которые придутся по вкусу пользователям со всего мира. С этим пылесосом вы получите простую уборку и универсальную станцию OMNI.



Технология адаптивной уборки краёв TruEdge™ в линейке роботов-пылесосов DEEBOT T30

Пылесосы серии DEEBOT T30 могут похвастаться наличием технологии адаптивной протирки краёв TruEdge™, которой нет у конкурирующих предложений. Роботы-пылесосы часто не способны справиться с труднодоступными местами полов, вроде краёв, углов, поверхностей вокруг ножек столов или стульев. Удлинители в других роботах включаются, только обнаруживая легко распознаваемые длинные края вдоль стен. В данном случае полностью выдвигающаяся и втягивающаяся насадка ECOVACS TruEdge™ даёт нужное давление в сложных углах в процессе уборки, обеспечивая близкую к максимальной чистоту этих мест.



Также роботы обладают самыми современными алгоритмами трёхмерного распознавания объектов с полем действия 360° и многочисленными датчиками, дающими возможность вплотную прижиматься к стенам, маневрировать в ограниченном пространстве и избегать препятствий с высокой степенью точности.





Технология защиты от спутывания волос ZeroTangle™ в линейке роботов-пылесосов DEEBOT T30

Роботы серии DEEBOT T30 обладают высоким качеством уборки не в последнюю очередь за счёт технологии защиты от спутывания волос ZeroTangle™. Здесь используется специальная щётка, на которой волосы не спутываются благодаря наличию двойных зубчатых гребней. Обладая эффективностью уборки 99,4%, DEEBOT T30 PRO без проблем устраняет грязь и мусор с пола. Щётка легко скользит по поверхности, не пропуская ни одного участка.





За счёт чего достигается качество уборки пылесосов DEEBOT T30

Линейка роботов-пылесосов DEEBOT T30 открывает новую главу в развитии подобных продуктов. Достигается это благодаря следующим функциональным возможностям:
  • Отсутствие мокрых тряпок. Неэффективность влажной уборки остаётся в прошлом, позволяя забыть про разводы и пятна. В этих пылесосах применяется технология уборки с горячей водой (Active Moisture Mopping). Мытьё происходит водой при температуре 70°C. Насадки постоянно смачиваются, чтобы лучшим образом удалять с полов пятна и обеспечивать их чистоту без необходимости убираться вручную.

  • Высокий уровень чистоты достигается максимально легко. DEEBOT T30 PRO OMNI обладает функцией умной повторной уборки Smart Rework. Если вы стремитесь к совершенству, то сможете избавиться даже от самого стойкого загрязнения и устранить бактерии. Вы получите чистый и гигиеничный дом без лишних усилий.

  • Высокая мощность всасывания. Мусор, грязь или пыль не смогут остаться на ваших полах. Движок в DEEBOT T30 PRO обеспечивает мощность всасывания 11000 Па, благодаря чему на полу не задержится ни одна соринка.

Простота навигации благодаря интеллектуальной функциональности

Качество пылесосов DEEBOT T30 обеспечивают умные технологии. Они отвечают за оптимальное перемещение роботов по помещениям, не оставляя без внимания ни одного закоулка.
  • Точная уборка без препятствий. Робот-пылесос способен обходить мебель и любые другие препятствия. Система TrueDetect 3.0 сканирует окружение в реальном времени и задействует сложные алгоритмы для создания карты помещений и оптимальных маршрутов.

    Препятствия перестанут мешать уборке и полы станут максимально чистыми.

  • Простота построения карт для оптимизации и уборки. Вам не придётся делать ничего вручную благодаря технологии TrueMapping 2.0. Всего за 6 минут она создаёт двухмерные и трёхмерные карты помещений даже при сложной планировке и множестве мебели. DEEBOT запоминает каждый уголок и убирается максимально эффективно.
  • Защита ковров и твёрдых напольных покрытий. Можно больше не опасаться намочить ковры. При их обнаружении и при возвращении на станцию робот поднимает влажные насадки на высоту в 9 мм. Это позволяет избежать загрязнения и сохранять чистоту ковров и твёрдых покрытий.
  • Персонализированная уборка. Роботы способны вести уборку в зависимости от ваших потребностей в режиме «Умная домохозяйка». Привычки пользователя запоминаются и на их основе меняются настройки, вроде частоты, мощности всасывания и объёма воды.

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  • Новый уровень качества голосового управления. Голосовой помощник YIKO обеспечит простоту управления роботом-пылесосом. Встроенный микрофон есть только в модели DEEBOT T30 PRO OMNI.
  • Простота обслуживания. Вам не придётся тратить время и усилия на очистку пылесоса чаще, чем раз в 150 дней. Этому способствует съёмная пластина основания и улучшенные конструкции фильтров в резервуаре для чистки насадок. Модернизированная матрица скребка имеет треугольную форму и повышает частоту очистки, обеспечивая заодно сбалансированное усилие и простоту обслуживания.
  • Удобное управление. Запустить уборку можно нажатием на робота-пылесоса ногой. Имеется блокировка от детей, которая выключает активацию робота ногой.

  • Точечный режим очистки. Если вы что-то пролили или просыпали, кнопка «Точечная уборка» позволит очистить указанную площадь размером 1,5 х 1,5 м вокруг того места, где робот находится в данный момент.
  • Интуитивный интерфейс обеспечивает простоту управления. Управлять пылесосом можно при помощи мобильных устройств с виджетом ECOVACS HOME. На главном экране доступны функция уборки всего дома и возврата на базу. На iPhone есть функция Dynamic Island для демонстрации статуса уборки, постановки робота на паузу, возобновления работы и возврата на станцию. На часах Apple Watch робота можно подключить к приложению ECOVACS HOME.
  • Простая настройка благодаря Bluetooth. Избавляясь от неудобства переключения между Wi-Fi, новые пылесосы позволяют подключаться посредством Bluetooth максимально быстро и просто. Это даст возможность мгновенно приступить к уборке.
Универсальная станция OMNI

В комплект поставки пылесосов входит специальная компактная и при этом мощная универсальная станция OMNI. Она обладает продвинутой системой автоматизации, представляя собой стильный и эффективный продукт. Небольшой размер не мешает станции обладать высоким уровнем производительности. Два варианта дизайна обеспечивают гибкость: здесь используется конструкция с передним обслуживанием и конструкция с открытым резервуаром для воды. Это позволяет убирать дом максимально качественно и не затрачивать на это лишних усилий.



По словам представителя компании, линейка роботов-пылесосов DEEBOT T30 ещё раз доказывает стремление ECOVACS к развитию возможностей технологий автоматизированной уборки. Максимально простые процедуры очистки, высокая производительностm и инновационная функциональность позволяют DEEBOT T30 поддерживает чистоту в доме без усилий и экономить на этом время.

Среди других достоинств этих продуктов горячая мойки швабры с сушкой горячим воздухом. Это позволяет избавиться от бактерий. Насадки сушатся на протяжении двух часов при температуре 45°C, что защищает от неприятных запахов.

Имеется функция автоматической уборки пыли. Объём мешка составляет 3 л, автоматически создаются напоминание о необходимости его замены. Вручную это требуется делать не чаще раза в 90 дней.



Непрерывную влажность насадок обеспечивает 55 мл чистой воды в электронном резервуаре. По одному касанию можно запустить функцию самоочистки робота.

Став обладателем DEEBOT T30, вы поднимите чистоту своего дома на новый уровень. Простота обслуживания позволит вам забыть о тяготах уборки.

Промокод: TPSRS9F2F8E0 дает скидку в 10 000 рублей. Таким образом, конечная цена составляет 79 990 рублей.

Купить DEEBOT T30


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ERID: 2SDnjenpBUu
#ecovacs
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