Технология мытья полов TruEdge и технология защиты от спутывания волос ZeroTangle устранят беспорядок в вашем доме, модернизированная мини-станция OMNI повысит качество жизни

Отсутствие мокрых тряпок. Неэффективность влажной уборки остаётся в прошлом, позволяя забыть про разводы и пятна. В этих пылесосах применяется технология уборки с горячей водой (Active Moisture Mopping). Мытьё происходит водой при температуре 70°C. Насадки постоянно смачиваются, чтобы лучшим образом удалять с полов пятна и обеспечивать их чистоту без необходимости убираться вручную.





Высокий уровень чистоты достигается максимально легко. DEEBOT T30 PRO OMNI обладает функцией умной повторной уборки Smart Rework. Если вы стремитесь к совершенству, то сможете избавиться даже от самого стойкого загрязнения и устранить бактерии. Вы получите чистый и гигиеничный дом без лишних усилий.





Высокая мощность всасывания. Мусор, грязь или пыль не смогут остаться на ваших полах. Движок в DEEBOT T30 PRO обеспечивает мощность всасывания 11000 Па, благодаря чему на полу не задержится ни одна соринка.





Точная уборка без препятствий. Робот-пылесос способен обходить мебель и любые другие препятствия. Система TrueDetect 3.0 сканирует окружение в реальном времени и задействует сложные алгоритмы для создания карты помещений и оптимальных маршрутов.



Препятствия перестанут мешать уборке и полы станут максимально чистыми.





Простота построения карт для оптимизации и уборки. Вам не придётся делать ничего вручную благодаря технологии TrueMapping 2.0. Всего за 6 минут она создаёт двухмерные и трёхмерные карты помещений даже при сложной планировке и множестве мебели. DEEBOT запоминает каждый уголок и убирается максимально эффективно.

Защита ковров и твёрдых напольных покрытий. Можно больше не опасаться намочить ковры. При их обнаружении и при возвращении на станцию робот поднимает влажные насадки на высоту в 9 мм. Это позволяет избежать загрязнения и сохранять чистоту ковров и твёрдых покрытий.

Персонализированная уборка. Роботы способны вести уборку в зависимости от ваших потребностей в режиме «Умная домохозяйка». Привычки пользователя запоминаются и на их основе меняются настройки, вроде частоты, мощности всасывания и объёма воды.





реклама Новый уровень качества голосового управления. Голосовой помощник YIKO обеспечит простоту управления роботом-пылесосом. Встроенный микрофон есть только в модели DEEBOT T30 PRO OMNI.

Простота обслуживания. Вам не придётся тратить время и усилия на очистку пылесоса чаще, чем раз в 150 дней. Этому способствует съёмная пластина основания и улучшенные конструкции фильтров в резервуаре для чистки насадок. Модернизированная матрица скребка имеет треугольную форму и повышает частоту очистки, обеспечивая заодно сбалансированное усилие и простоту обслуживания.

Удобное управление. Запустить уборку можно нажатием на робота-пылесоса ногой. Имеется блокировка от детей, которая выключает активацию робота ногой.





Точечный режим очистки. Если вы что-то пролили или просыпали, кнопка «Точечная уборка» позволит очистить указанную площадь размером 1,5 х 1,5 м вокруг того места, где робот находится в данный момент.

Интуитивный интерфейс обеспечивает простоту управления. Управлять пылесосом можно при помощи мобильных устройств с виджетом ECOVACS HOME. На главном экране доступны функция уборки всего дома и возврата на базу. На iPhone есть функция Dynamic Island для демонстрации статуса уборки, постановки робота на паузу, возобновления работы и возврата на станцию. На часах Apple Watch робота можно подключить к приложению ECOVACS HOME.

Простая настройка благодаря Bluetooth. Избавляясь от неудобства переключения между Wi-Fi, новые пылесосы позволяют подключаться посредством Bluetooth максимально быстро и просто. Это даст возможность мгновенно приступить к уборке.

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Компания ECOVACS анонсировала линейку революционных роботов-пылесосов DEEBOT T30, обещающих поднять планку качества автоматической уборки полов. Например, модель DEEBOT T30 PRO OMNI предлагает сразу три важные инновации, которые придутся по вкусу пользователям со всего мира. С этим пылесосом вы получите простую уборку и универсальную станцию OMNI.Пылесосы серии DEEBOT T30 могут похвастаться наличием технологии адаптивной протирки краёв TruEdge™, которой нет у конкурирующих предложений. Роботы-пылесосы часто не способны справиться с труднодоступными местами полов, вроде краёв, углов, поверхностей вокруг ножек столов или стульев. Удлинители в других роботах включаются, только обнаруживая легко распознаваемые длинные края вдоль стен. В данном случае полностью выдвигающаяся и втягивающаяся насадка ECOVACS TruEdge™ даёт нужное давление в сложных углах в процессе уборки, обеспечивая близкую к максимальной чистоту этих мест.Также роботы обладают самыми современными алгоритмами трёхмерного распознавания объектов с полем действия 360° и многочисленными датчиками, дающими возможность вплотную прижиматься к стенам, маневрировать в ограниченном пространстве и избегать препятствий с высокой степенью точности.Роботы серии DEEBOT T30 обладают высоким качеством уборки не в последнюю очередь за счёт технологии защиты от спутывания волос ZeroTangle™. Здесь используется специальная щётка, на которой волосы не спутываются благодаря наличию двойных зубчатых гребней. Обладая эффективностью уборки 99,4%, DEEBOT T30 PRO без проблем устраняет грязь и мусор с пола. Щётка легко скользит по поверхности, не пропуская ни одного участка.Линейка роботов-пылесосов DEEBOT T30 открывает новую главу в развитии подобных продуктов. Достигается это благодаря следующим функциональным возможностям:Качество пылесосов DEEBOT T30 обеспечивают умные технологии. Они отвечают за оптимальное перемещение роботов по помещениям, не оставляя без внимания ни одного закоулка.В комплект поставки пылесосов входит специальная компактная и при этом мощная универсальная станция OMNI. Она обладает продвинутой системой автоматизации, представляя собой стильный и эффективный продукт. Небольшой размер не мешает станции обладать высоким уровнем производительности. Два варианта дизайна обеспечивают гибкость: здесь используется конструкция с передним обслуживанием и конструкция с открытым резервуаром для воды. Это позволяет убирать дом максимально качественно и не затрачивать на это лишних усилий.По словам представителя компании, линейка роботов-пылесосов DEEBOT T30 ещё раз доказывает стремление ECOVACS к развитию возможностей технологий автоматизированной уборки. Максимально простые процедуры очистки, высокая производительностm и инновационная функциональность позволяют DEEBOT T30 поддерживает чистоту в доме без усилий и экономить на этом время.Среди других достоинств этих продуктов горячая мойки швабры с сушкой горячим воздухом. Это позволяет избавиться от бактерий. Насадки сушатся на протяжении двух часов при температуре 45°C, что защищает от неприятных запахов.Имеется функция автоматической уборки пыли. Объём мешка составляет 3 л, автоматически создаются напоминание о необходимости его замены. Вручную это требуется делать не чаще раза в 90 дней.Непрерывную влажность насадок обеспечивает 55 мл чистой воды в электронном резервуаре. По одному касанию можно запустить функцию самоочистки робота.Став обладателем DEEBOT T30, вы поднимите чистоту своего дома на новый уровень. Простота обслуживания позволит вам забыть о тяготах уборки.Промокод:дает скидку в 10 000 рублей. Таким образом, конечная цена составляет