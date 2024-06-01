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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Начинается распродажа защищённого смартфона Ulefone Armor 25T Pro с 5G и тепловизором за $289,99
Неубиваемый смартфон Ulefone с возможностью тепловизора доступен сейчас по сниженной цене



Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone начинает распродажу своего последнего флагманского аппарата с поддержкой 5G. Модель Armor 25T Pro в настоящее время предлагается в магазине AliExpress всего за $289,99. При такой цене аппарат становится наиболее доступным для приобретения защищённым смартфоном с 5G и обширными возможностями тепловизионной съёмки.



Совместно с ThermoVue™ компания Ulefone установила в этом устройстве наиболее современный тепловизионный сенсор, производительность которого по сравнению с прошлыми предложениями выросла втрое. Armor 25T Pro сочетает в себе возможности тепловизионной съёмки и инфракрасное ночное зрение. Это даёт возможность вести съёмку фотографий при любом освещении и в любом окружении.



Как снимает тепловизор Armor 25T Pro:



Воспользуйтесь возможностями тепловидения

Armor 25T Pro обладает самым современным тепловизионным сенсором от ThermoVue™. Он обеспечивает исключительный уровень производительности по крайне скромной цене. Вы сможете снимать на разрешении 160 x 120, получив возможность визуализировать утечки воды, изменения температуры и прочие происшествия. Частота в 25 Гц позволяет снимать плавное видео.



Ключевые характеристики тепловизионного сенсора ThermoVue™:
  • Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.
  • Повышенная производительность при высоком разрешении тепловизора.
  • Персонализированные тепловые изображения в приложении ThermoVue.
  • Обработка информации на графическом процессоре.
Смотрите в темноте благодаря Superior IR Night Vision

Armor 25T Pro поднимает планку мобильной фотографии за счёт камеры ночного зрения с разрешением 64 Мп и инфракрасной подсветки. Продвинутый программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи, выдавая чистые изображения даже в абсолютной темноте.



Прочный корпус не мешает устройству быть стильным

Armor 25T Pro сочетает в себе традиционный дизайн флагманских защищённых смартфонов Ulefone и изящество лёгкого корпуса. Рельефная задняя поверхность из кевлара делает устройство ещё более стильным, обеспечивая при этом высочайший уровень прочности.



Ключевые характеристики Armor 25T Pro:
  • Экран размером 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.
  • Процессор MediaTek Dimensity 6300.
  • Объём оперативной памяти до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.
  • Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт.
  • Тепловизионная камера ThermoVue™
  • Основная камера с разрешением 50 Мп на сенсоре размером 1/1,31 дюйма.
  • Камера ночного зрения 64 Мп.
  • Передняя камера 32 Мп.
  • Операционная система Android 14.
Цена и доступность в продаже

Ulefone Armor 25T Pro в рамках первой распродажи в магазине Aliexpress в настоящее время предлагается по сниженной до $289,99 цене. Любой желающий получает шанс стать обладателем недорогого защищённого смартфона с поддержкой современного стандарта связи 5G и тепловизором.



В честь начала продаж Ulefone на своей странице в социальной сети Facebook проводит розыгрыш бесплатных смартфонов. Приняв в нём участие, вы получите шанс стать обладателем Armor 25T Pro, не заплатив ни копейки.

Купить Armor 25T Pro на AliExpress

Страница с описанием Armor 25T Pro на сайте производителя

Розыгрыш Ulefone на Facebook
#ulefone
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