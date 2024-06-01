Неубиваемый смартфон Ulefone с возможностью тепловизора доступен сейчас по сниженной цене

Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.

Повышенная производительность при высоком разрешении тепловизора.

Персонализированные тепловые изображения в приложении ThermoVue.

Обработка информации на графическом процессоре.

Экран размером 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.

Процессор MediaTek Dimensity 6300.

Объём оперативной памяти до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт.

Тепловизионная камера ThermoVue™

Основная камера с разрешением 50 Мп на сенсоре размером 1/1,31 дюйма.

Камера ночного зрения 64 Мп.

Передняя камера 32 Мп.

Операционная система Android 14.

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone начинает распродажу своего последнего флагманского аппарата с поддержкой 5G. Модель Armor 25T Pro в настоящее время предлагается в магазине AliExpress всего за $289,99. При такой цене аппарат становится наиболее доступным для приобретения защищённым смартфоном с 5G и обширными возможностями тепловизионной съёмки.Совместно с ThermoVue™ компания Ulefone установила в этом устройстве наиболее современный тепловизионный сенсор, производительность которого по сравнению с прошлыми предложениями выросла втрое. Armor 25T Pro сочетает в себе возможности тепловизионной съёмки и инфракрасное ночное зрение. Это даёт возможность вести съёмку фотографий при любом освещении и в любом окружении.Как снимает тепловизор Armor 25T Pro:Armor 25T Pro обладает самым современным тепловизионным сенсором от ThermoVue™. Он обеспечивает исключительный уровень производительности по крайне скромной цене. Вы сможете снимать на разрешении 160 x 120, получив возможность визуализировать утечки воды, изменения температуры и прочие происшествия. Частота в 25 Гц позволяет снимать плавное видео.Ключевые характеристики тепловизионного сенсора ThermoVue™:Armor 25T Pro поднимает планку мобильной фотографии за счёт камеры ночного зрения с разрешением 64 Мп и инфракрасной подсветки. Продвинутый программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи, выдавая чистые изображения даже в абсолютной темноте.Armor 25T Pro сочетает в себе традиционный дизайн флагманских защищённых смартфонов Ulefone и изящество лёгкого корпуса. Рельефная задняя поверхность из кевлара делает устройство ещё более стильным, обеспечивая при этом высочайший уровень прочности.Ключевые характеристики Armor 25T Pro:Ulefone Armor 25T Pro в рамках первой распродажи в магазине Aliexpress в настоящее время предлагается по сниженной до $289,99 цене. Любой желающий получает шанс стать обладателем недорогого защищённого смартфона с поддержкой современного стандарта связи 5G и тепловизором.В честь начала продаж Ulefone на своей странице в социальной сети Facebook проводит розыгрыш бесплатных смартфонов. Приняв в нём участие, вы получите шанс стать обладателем Armor 25T Pro, не заплатив ни копейки.