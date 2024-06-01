Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone начинает распродажу своего последнего флагманского аппарата с поддержкой 5G. Модель Armor 25T Pro в настоящее время предлагается в магазине AliExpress всего за $289,99. При такой цене аппарат становится наиболее доступным для приобретения защищённым смартфоном с 5G и обширными возможностями тепловизионной съёмки.
Совместно с ThermoVue™ компания Ulefone установила в этом устройстве наиболее современный тепловизионный сенсор, производительность которого по сравнению с прошлыми предложениями выросла втрое. Armor 25T Pro сочетает в себе возможности тепловизионной съёмки и инфракрасное ночное зрение. Это даёт возможность вести съёмку фотографий при любом освещении и в любом окружении.
Как снимает тепловизор Armor 25T Pro:
Воспользуйтесь возможностями тепловидения
Armor 25T Pro обладает самым современным тепловизионным сенсором от ThermoVue™. Он обеспечивает исключительный уровень производительности по крайне скромной цене. Вы сможете снимать на разрешении 160 x 120, получив возможность визуализировать утечки воды, изменения температуры и прочие происшествия. Частота в 25 Гц позволяет снимать плавное видео.
Ключевые характеристики тепловизионного сенсора ThermoVue™:
- Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.
- Повышенная производительность при высоком разрешении тепловизора.
- Персонализированные тепловые изображения в приложении ThermoVue.
- Обработка информации на графическом процессоре.
Armor 25T Pro поднимает планку мобильной фотографии за счёт камеры ночного зрения с разрешением 64 Мп и инфракрасной подсветки. Продвинутый программный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи, выдавая чистые изображения даже в абсолютной темноте.
Прочный корпус не мешает устройству быть стильным
Armor 25T Pro сочетает в себе традиционный дизайн флагманских защищённых смартфонов Ulefone и изящество лёгкого корпуса. Рельефная задняя поверхность из кевлара делает устройство ещё более стильным, обеспечивая при этом высочайший уровень прочности.
Ключевые характеристики Armor 25T Pro:
- Экран размером 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.
- Процессор MediaTek Dimensity 6300.
- Объём оперативной памяти до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.
- Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт.
- Тепловизионная камера ThermoVue™
- Основная камера с разрешением 50 Мп на сенсоре размером 1/1,31 дюйма.
- Камера ночного зрения 64 Мп.
- Передняя камера 32 Мп.
- Операционная система Android 14.
Ulefone Armor 25T Pro в рамках первой распродажи в магазине Aliexpress в настоящее время предлагается по сниженной до $289,99 цене. Любой желающий получает шанс стать обладателем недорогого защищённого смартфона с поддержкой современного стандарта связи 5G и тепловизором.
В честь начала продаж Ulefone на своей странице в социальной сети Facebook проводит розыгрыш бесплатных смартфонов. Приняв в нём участие, вы получите шанс стать обладателем Armor 25T Pro, не заплатив ни копейки.
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