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Новости Hardware Роман Семёнов
Примите участие в летнем карнавале на AliExpress: новые продукты Blackview и OSCAL доступны со скидками до 80%
Начало лета станет лучшим временем для покупки новых мобильных устройств

Наступает лето и магазин AliExpress готовится к очередному этапу распродаж. Мероприятие стартует 1 июня и продлится до 7 июня. Известный производитель мобильных устройств, компания Blackview, совместно со своим перспективным суббрендом OSCAL собирается принять деятельное участие в летней распродаже на AliExpress.



Сделайте жизнь умнее с Blackview: HERO 10, Tab 18, MEGA 1, MP100 и X20.

Самый бюджетный складной смартфон: HERO 10

Хотя это самый дешёвый складной смартфон, HERO 10 получил обширные возможности. Он способен выдержать 250000 циклов открытия и закрытия, за что отвечает выполненный из аэрокосмической стали шарнир. Основная камера здесь обладает разрешением 108 Мп, выдавая очень чёткие снимки. Умный защитный экран делает возможными более чёткие селфи. Если свернуть HERO 10 пополам, можно снимать селфи без рук и любых других инструментов. Удовольствие от мобильных игр обеспечит процессор MediaTek Helio G99 с поддержкой стандарта связи 5G. Этот чип производится на современном техпроцессе 6 нм. Основной экран AMOLED имеет размер 6,9 дюйма при разрешении 2.5K. Аппарат предлагает режим Dynamic Live View, где дается быстрый доступ к текущим действиям.

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12-дюймовый флагманский планшет Tab 18

Планшет Tab 18 оборудован экраном размером 12 дюймов с разрешением 2.4K и сертификатом TÜV SÜD, что означает пониженное излучение синего света. Вы получите возможность смотреть видео с сервисов вроде Netflix на разрешении 1080p с поддержкой Widevine L1. За звук здесь отвечают четыре динамика Harman Kardon. Многозадачная работа доступна в режимах PC mode 2.0 и Split View 2.0. Это устройство работает на процессоре Helio G99, который производится на техпроцессе 6 нм. Ёмкость аккумулятора у него составляет 8800 мАч, а мощность зарядки равна 33 Вт.

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Высокопроизводительный планшет MEGA 1 с экраном 11,5 дюйма 120 Гц

Планшет MEGA 1 получил экран с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2,4K и частотой 120 Гц. С ним вы также получите возможность наслаждаться сервисами потоковой трансляции видео на разрешении 1080p за счёт сертификации Widevine L1 и четырёх динамиков. MEGA 1 обладает основной камерой с разрешением 50 Мп на сенсоре Samsung® ISOCELL JN1. За быструю работу отвечает процессор Helio G99. Множество действий одновременно даст возможность выполнять режим PC mode 2.0. Поддерживается также стилус. Ёмкость батареи составляет 8800 мАч, мощность зарядки 33 Вт.

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Быстрый, портативный и мощный компьютер MP100

Портативный компьютер объёмом 0,726 литра, MP100 обладает чипом AMD Ryzen™ 7 5700U на техпроцессе 7 нм. Он поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6, графику AMD Radeon™ UHD с возможностью выводить изображение на мониторы UHD 4K 144 Гц. Можно установить до 64 ГБ оперативной памяти и хранилище SSD/HDD вместимостью до 2 ТБ. MP100 предлагает до 12 портов для подключения периферийных устройств, в число которых вошли два USB 3.2 Gen 2. Одновременно изображение выводится на три монитора. MP100 работает под управлением системы Windows 11 Pro. Небольшой размер компьютера позволит вам сэкономить место в помещении для других вещей.

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Первые у Blackview смарт-часы X20 с экраном AMOLED

Переработанные смарт-часы Blackview X20 обладают круглым экраном AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 х 466 пикселей. Здесь есть ряд нацеленных на медицинские показатели функций, включая мониторинг сна и сердечного ритма. Поддерживается обнаружение более чем 100 видов физической активности. Часы способны работать 5-7 дней.

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Защищённый смартфон OSCAL PILOT 2 с двумя экранами и фонариками

Со скидкой предлагается приобрести защищённый смартфон PILOT 2, который отвечает требованиям стандартов MIL-STD 810H, IP68 и IP69. Ещё одной сильной стороной этого устройства является наличие двух очень ярких светодиодных фонариков с режимом работы SOS для вызовов в чрезвычайных ситуациях. Ёмкость аккумулятора здесь составляет 8000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. С играми и любыми другими задачами помогать справляться экран размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Устройство работает на процессоре Helio G99, который производится на техпроцессе 6 нм. Задний экран помогает снимать более чёткие селфи. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп, также имеется камера 50 Мп с оптический стабилизацией изображения для защиты от тряски.

Купить OSCAL PILOT 2 на AliExpress

Флагман по скорости и фотографическим возможностям: OSCAL TIGER 12

Смартфон TIGER 12 предлагает экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K FHD+ и частотой 120 Гц. На этом экране вы получите максимально плавную прокрутку и вывод изображения. В этом устройстве применяется чип MediaTek Helio G99 на техпроцессе 6 нм. Аппарат способен выдавать снимки профессионального уровня благодаря камере с сенсором Samsung с разрешением 64 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч при поддержке зарядки мощностью 33 Вт.

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Цены и доступность в продаже

Не упустите отличный шанс стать обладателем одного из этих современных устройств по чрезвычайно низким ценам. Также вы можете принять участие в розыгрыше и получить шанс стать обладателем модели PILOT 2 бесплатно.
#blackview #oscal
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На AliExpress начинаются глобальные продажи смартфона Blackview HERO 10 с двумя экранами
Blackview готовится представить защищённый смартфон BL9000 Pro с тепловизором FLIR и Android 14
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