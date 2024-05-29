Ulefone Armor 25T Pro пополняет коллекцию защищённых смартфонов известного производителя

Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.

Возможность тепловизионной съёмки на базе графического процессора.

Выросшая за счёт четырёхъядерного алгоритма производительность.

Персонализированная тепловизионная съёмка в приложении ThermoVue.

Ночная безопасность. Усильте меры безопасности за счёт чёткого видеонаблюдения в полностью тёмном окружении.

Обнаружение камер наблюдения. Вы сможете находить скрытые камеры и устройства наблюдения при слабом освещении.

Полевые спасательные работы. Спасательные операции в тёмное время суток с улучшенным видением.

Наблюдение за дикой природой. Вы сможете подробно изучать повадки диких животных.

Ночная съёмка. Сохраните ценные для вас моменты при слабом освещении с высоким уровнем чистоты и детализации.

Экран: 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.

Процессор: MediaTek Dimensity 6300 5G.

Память: оперативная до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.

Автономность: ёмкость аккумулятора 6500 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 30 Вт.

Основная камера 50 Мп с размером сенсора 1/1,31 дюйма.

Камера ночного видения 64 Мп.

Передняя камера 32 Мп.

Операционная система: Android 14.

Занимающаяся выпуском защищённых мобильных устройств компания Ulefone представила очередную модель флагманского уровня с поддержкой стандарта связи 5G. Armor 25T Pro должен стать самым доступным по цене защищённым аппаратом с этим современным стандартом, а также с тепловизором. Работая совместно с ThermoVue™, Ulefone создала продвинутый тепловизионный датчик с производительностью втрое выше по сравнению с предшественниками. Armor 25T Pro отличается объединением тепловизора с инфракрасной камерой ночного видения, что даёт возможность вести съёмку во всех сценариях применения в режиме Turbo.Смартфон Armor 25T Pro обладает последним поколением тепловизора ThermoVue™, поднимая на новую высоту способность мобильных устройств в плане инфракрасного тепловизионного обнаружения. Усовершенствованный сенсор обладает разрешением 160 x 120, что расширяет возможности аппарата в плане визуализации протечек и прочих проблем. Мощность этого сенсора позволяет легко обнаруживать источники тепла и изменений в температуре. Частота обновления достигает 25 Гц, что обеспечивает ведение плавной видеосъёмки.Приложение ThermoVue предлагает пользователям понятный интерфейс, давая возможность снимать тепловизионные изображения и видео. Они могут быть востребованы в разных сферах деятельности, от диагностики утечек и механических проблем до выживания в дикой природе и обеспечения безопасности при активном отдыхе на открытом воздухе.Armor 25T Pro обладает камерой ночного видения OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и двумя светодиодами на обратной стороне корпуса. Это повышает качество съёмки фотографий при слабом освещении. Усовершенствованный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи в работе этой камеры и выдаёт чёткие изображения с высоким уровнем детализации даже в полной темноте.За счёт продвинутых возможностей ночного видения Armor 25T Pro расширяет способности мобильной фотографии и повышает безопасность в разных сценариях применения.Взяв за основу классические элементы дизайна флагманских смартфонов прошлых поколений, Armor 25T Pro обладает задней поверхностью с кевларовой текстурой. Несмотря на высокий уровень прочности, устройство гладкое и лёгкое за счёт защитной структуры Ulefone.Ulefone Armor 25T Pro впервые поступит в продажу в магазине AliExpress по всему миру 1 июня. Первые покупатели смогут приобрести устройство по специальной сниженной цене в $289,99. Если вас заинтересовал этот защищённый смартфон с передовыми характеристиками, поддержкой сетей 5G и невысокой ценой, вы можете добавить его в свою корзину прямо сейчас, чтобы не пропустить предложение.Также в честь начала продаж Ulefone проводит розыгрыш своих смартфонов на странице в социальной сети Facebook. Примите в нём участие, чтобы получить шанс стать обладателем нового устройства бесплатно.