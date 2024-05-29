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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представляет доступный по цене флагманский смартфон Armor 25T Pro с тепловизором и ночным видением
Ulefone Armor 25T Pro пополняет коллекцию защищённых смартфонов известного производителя



Занимающаяся выпуском защищённых мобильных устройств компания Ulefone представила очередную модель флагманского уровня с поддержкой стандарта связи 5G. Armor 25T Pro должен стать самым доступным по цене защищённым аппаратом с этим современным стандартом, а также с тепловизором. Работая совместно с ThermoVue™, Ulefone создала продвинутый тепловизионный датчик с производительностью втрое выше по сравнению с предшественниками. Armor 25T Pro отличается объединением тепловизора с инфракрасной камерой ночного видения, что даёт возможность вести съёмку во всех сценариях применения в режиме Turbo.



Знакомство с Armor 25T Pro

Тепловизор от ThermoVue™

Смартфон Armor 25T Pro обладает последним поколением тепловизора ThermoVue™, поднимая на новую высоту способность мобильных устройств в плане инфракрасного тепловизионного обнаружения. Усовершенствованный сенсор обладает разрешением 160 x 120, что расширяет возможности аппарата в плане визуализации протечек и прочих проблем. Мощность этого сенсора позволяет легко обнаруживать источники тепла и изменений в температуре. Частота обновления достигает 25 Гц, что обеспечивает ведение плавной видеосъёмки.



Ключевые характеристики ThermoVue™:
  • Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.
  • Возможность тепловизионной съёмки на базе графического процессора.
  • Выросшая за счёт четырёхъядерного алгоритма производительность.
  • Персонализированная тепловизионная съёмка в приложении ThermoVue.




Приложение ThermoVue предлагает пользователям понятный интерфейс, давая возможность снимать тепловизионные изображения и видео. Они могут быть востребованы в разных сферах деятельности, от диагностики утечек и механических проблем до выживания в дикой природе и обеспечения безопасности при активном отдыхе на открытом воздухе.

Инфракрасное ночное видение

Armor 25T Pro обладает камерой ночного видения OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и двумя светодиодами на обратной стороне корпуса. Это повышает качество съёмки фотографий при слабом освещении. Усовершенствованный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи в работе этой камеры и выдаёт чёткие изображения с высоким уровнем детализации даже в полной темноте.



Варианты применения
  • Ночная безопасность. Усильте меры безопасности за счёт чёткого видеонаблюдения в полностью тёмном окружении.
  • Обнаружение камер наблюдения. Вы сможете находить скрытые камеры и устройства наблюдения при слабом освещении.
  • Полевые спасательные работы. Спасательные операции в тёмное время суток с улучшенным видением.
  • Наблюдение за дикой природой. Вы сможете подробно изучать повадки диких животных.
  • Ночная съёмка. Сохраните ценные для вас моменты при слабом освещении с высоким уровнем чистоты и детализации.
За счёт продвинутых возможностей ночного видения Armor 25T Pro расширяет способности мобильной фотографии и повышает безопасность в разных сценариях применения.

Изящный и тонкий дизайн



Взяв за основу классические элементы дизайна флагманских смартфонов прошлых поколений, Armor 25T Pro обладает задней поверхностью с кевларовой текстурой. Несмотря на высокий уровень прочности, устройство гладкое и лёгкое за счёт защитной структуры Ulefone.

Ключевые характеристики Armor 25T Pro
  • Экран: 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.
  • Процессор: MediaTek Dimensity 6300 5G.
  • Память: оперативная до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.
  • Автономность: ёмкость аккумулятора 6500 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 30 Вт.
  • Основная камера 50 Мп с размером сенсора 1/1,31 дюйма.
  • Камера ночного видения 64 Мп.
  • Передняя камера 32 Мп.
  • Операционная система: Android 14.


Цена и доступность в продаже



Ulefone Armor 25T Pro впервые поступит в продажу в магазине AliExpress по всему миру 1 июня. Первые покупатели смогут приобрести устройство по специальной сниженной цене в $289,99. Если вас заинтересовал этот защищённый смартфон с передовыми характеристиками, поддержкой сетей 5G и невысокой ценой, вы можете добавить его в свою корзину прямо сейчас, чтобы не пропустить предложение.



Также в честь начала продаж Ulefone проводит розыгрыш своих смартфонов на странице в социальной сети Facebook. Примите в нём участие, чтобы получить шанс стать обладателем нового устройства бесплатно.

Купить Armor 25T Pro на AliExpress


Страница описания Armor 25T Pro на сайте производителя
Розыгрыш на странице Ulefone в Facebook
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