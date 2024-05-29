Занимающаяся выпуском защищённых мобильных устройств компания Ulefone представила очередную модель флагманского уровня с поддержкой стандарта связи 5G. Armor 25T Pro должен стать самым доступным по цене защищённым аппаратом с этим современным стандартом, а также с тепловизором. Работая совместно с ThermoVue™, Ulefone создала продвинутый тепловизионный датчик с производительностью втрое выше по сравнению с предшественниками. Armor 25T Pro отличается объединением тепловизора с инфракрасной камерой ночного видения, что даёт возможность вести съёмку во всех сценариях применения в режиме Turbo.
Знакомство с Armor 25T Pro
Тепловизор от ThermoVue™
Смартфон Armor 25T Pro обладает последним поколением тепловизора ThermoVue™, поднимая на новую высоту способность мобильных устройств в плане инфракрасного тепловизионного обнаружения. Усовершенствованный сенсор обладает разрешением 160 x 120, что расширяет возможности аппарата в плане визуализации протечек и прочих проблем. Мощность этого сенсора позволяет легко обнаруживать источники тепла и изменений в температуре. Частота обновления достигает 25 Гц, что обеспечивает ведение плавной видеосъёмки.
Ключевые характеристики ThermoVue™:
- Наиболее продвинутый тепловизионный сенсор.
- Возможность тепловизионной съёмки на базе графического процессора.
- Выросшая за счёт четырёхъядерного алгоритма производительность.
- Персонализированная тепловизионная съёмка в приложении ThermoVue.
Приложение ThermoVue предлагает пользователям понятный интерфейс, давая возможность снимать тепловизионные изображения и видео. Они могут быть востребованы в разных сферах деятельности, от диагностики утечек и механических проблем до выживания в дикой природе и обеспечения безопасности при активном отдыхе на открытом воздухе.
Инфракрасное ночное видение
Armor 25T Pro обладает камерой ночного видения OMNIVISION OV64B с разрешением 64 Мп и двумя светодиодами на обратной стороне корпуса. Это повышает качество съёмки фотографий при слабом освещении. Усовершенствованный алгоритм Ulefone NightElf Ultra 3.0 сводит к минимуму помехи в работе этой камеры и выдаёт чёткие изображения с высоким уровнем детализации даже в полной темноте.
Варианты применения
- Ночная безопасность. Усильте меры безопасности за счёт чёткого видеонаблюдения в полностью тёмном окружении.
- Обнаружение камер наблюдения. Вы сможете находить скрытые камеры и устройства наблюдения при слабом освещении.
- Полевые спасательные работы. Спасательные операции в тёмное время суток с улучшенным видением.
- Наблюдение за дикой природой. Вы сможете подробно изучать повадки диких животных.
- Ночная съёмка. Сохраните ценные для вас моменты при слабом освещении с высоким уровнем чистоты и детализации.
Изящный и тонкий дизайн
Взяв за основу классические элементы дизайна флагманских смартфонов прошлых поколений, Armor 25T Pro обладает задней поверхностью с кевларовой текстурой. Несмотря на высокий уровень прочности, устройство гладкое и лёгкое за счёт защитной структуры Ulefone.
Ключевые характеристики Armor 25T Pro
- Экран: 6,78 дюйма FHD+ 120 Гц.
- Процессор: MediaTek Dimensity 6300 5G.
- Память: оперативная до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.
- Автономность: ёмкость аккумулятора 6500 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 30 Вт.
- Основная камера 50 Мп с размером сенсора 1/1,31 дюйма.
- Камера ночного видения 64 Мп.
- Передняя камера 32 Мп.
- Операционная система: Android 14.
Цена и доступность в продаже
Ulefone Armor 25T Pro впервые поступит в продажу в магазине AliExpress по всему миру 1 июня. Первые покупатели смогут приобрести устройство по специальной сниженной цене в $289,99. Если вас заинтересовал этот защищённый смартфон с передовыми характеристиками, поддержкой сетей 5G и невысокой ценой, вы можете добавить его в свою корзину прямо сейчас, чтобы не пропустить предложение.
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Страница описания Armor 25T Pro на сайте производителя
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