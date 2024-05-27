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Новости Hardware Роман Семёнов
17 июня состоится презентация технологически продвинутого смартфона Cubot X90
Cubot X90 будет одновременно элегантным и функциональным

Любители самых современных мобильных устройств с расширенными возможностями скоро получат ещё один вариант для приобретения. Бренд Cubot с гордостью представляет смартфон Cubot X90, анонс которого запланирован на 17 июня. Здесь предлагается сбалансированное сочетание передовых функциональных возможностей и привлекательного дизайна. Разработчики постарались заново переписать определение совершенного смартфона.



Есть вероятность того, что вы окажетесь загипнотизированы изогнутым дисплеем AMOLED размером 6,67 дюйма. Каждый пиксель на нём выглядит словно живой, выдавая насыщенные оттенки и высочайший уровень чистоты. Вместе с частотой обновления 120 Гц вы получите настоящее пиршество для глаз, наслаждаясь каждым жестом и действием на экране.



Работая на процессоре MediaTek Helio G99, Cubot X90 обладает высоким уровнем производительности. Он способен без проблем справиться с любыми каждодневными задачами, от рабочих до игровых. Этому способствуют также 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ, к которому можно добавить карты памяти вместимостью до 1 ТБ. Это расширяет возможности устройства ещё больше.

Став обладателем этого смартфона, вы сможете навсегда забыть о посредственных фотографиях. Среди усовершенствованных камер здесь основная с разрешением 100 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп и камера макро 5 Мп. Хотите ли вы получить ошеломляющие пейзажные снимки или подробные крупные планы, эти камеры справятся с любым сценарием применения.



Cubot X90 представляет собой не только производительное технологичное устройство, но и выражение вашего стиля. Он предлагается в двух изысканных цветах: чёрном Yadan и зелёном Yachuan, придавая своему владельцу элегантности. Этому же способствует и задняя крышка с мраморным узором. С этим устройством приятно работать и на него приятно смотреть.

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