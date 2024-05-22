Ulefone добавляет в линейку аппаратов Note ещё одно устройство

Известный производитель мобильных устройств Ulefone расширяет серию аппаратов Note своей моделью Note 18 Ultra, поднимая планку качества за счёт поддержки сетей сотовой связи 5G. Это новшество приносит высочайшую скорость обмена информацией и возможность всегда оставаться на связи. Note 18 Ultra доступен для приобретения в магазине AliExpress по крайне скромной цене в $149,99. Среди аппаратов Ulefone и моделей с поддержкой 5G это наиболее экономически эффективное приобретение.Note 18 Ultra является воплощением простоты и изысканности за счёт продуманного дизайна задней панели с лепестками 3D-стекла. Доступны цветовые варианты «Серый титан» (Titanium Gray), «Блестящий чёрный» (Lustrous Black) и «Белый лунный свет» (Moonlit White). Вам понравятся возможности плоского экрана Note 18 Ultra. Сзади вы получите красивый трёхмерный рисунок в виде лепестков и покрытие AG, в результате чего получается гладкая сияющая поверхность с рябью магнитных частиц. Тщательный процесс производства обеспечивает толщину корпуса всего 8,85 мм, что даёт удобный и эргономичный захват в руке. Размер экрана составляет 6,78 дюйма, разрешение 1080 x 2460 приносит удовольствие от просмотра любого изображения.Note 18 Ultra оснащён набором продвинутых камер с поддержкой записи видео формата 4K, распознавания сцен на основе ИИ с адаптивным изменением настроек для получения лучшего качества изображения, режима ночной съёмки для слабого освещения. Здесь применяется самый современный сенсор Samsung ISOCELL GN1 размером 1/1,31 дюйма с апертурой ƒ/1,95. Он позволяет увековечить ценные для вас моменты с высочайшим уровнем чёткости и чистоты. Широкоугольный объектив с полем обзора 117,3° без проблем справляется со съёмкой пейзажей и портретов. Результаты при использовании любой камеры этого устройства не разочаруют вас. Тесная интеграция аппаратных компонентов и программного обеспечения позволяют раскрыть творческий потенциал, получая фото и видео с высочайшей детализацией и точностью.Note 18 Ultra работает на процессоре MediaTek Dimensity 720. Этот чип производится на техпроцессе 7 нм, что даёт ему скорость и энергоэффективность. 6 ГБ оперативной памяти можно расширить до 12 ГБ. Объём хранилища составляет 256 ГБ, а картой памяти можно добавить ещё до 2 ТБ. Подобные параметры приносят эффективность многозадачной работы. В бенчмарке AnTuTu результаты тестирования составляют 388163 баллов. Это означает, что в каждодневной работе смартфон быстро и плавно реагирует на действия пользователя.При разработке Ulefone Note 18 Ultra большое внимание уделялось безопасности и удобству. Здесь есть поддержка лицевой разблокировки и сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе. В отличие от многих современных смартфонов, не забыт разъём 3,5 мм, чтобы подключать ваши любимые проводные наушники. Наличие разъёма USB Type-C даёт возможность заряжать аккумулятор при поддержке мощности 18 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 5450 мАч и его хватает на 30 часов в режиме телефонных разговоров или 12 часов при просмотре видео. Инфракрасный датчик превращает смартфон в пульт дистанционного управления для совместимых устройств, к числу которых относятся некоторые модели телевизоров и кондиционеров.Наконец, Note 18 Ultra обладает инновационной настраиваемой кнопкой. Она находится на левой стороне корпуса и позволяет запускать фонарик, делать снимки экрана, выполнять экстренные вызовы и т.д. При желании вы можете заставить эту кнопку запускать нужные вам приложения по одиночному, двойному или продолжительному нажатию. Наличие такой физической кнопки повышает удобство работы с аппаратом.Мощный 5G-смартфон Note 18 Ultra сейчас предлагается по крайне выгодной цене в $149,99 в официальном магазине Ulefone на AliExpress. В нём вы получите молниеносную скорость, высококачественную графику и высокий уровень производительности при выполнении любой задачи. Всё это станет вашим по небольшой цене. Вы можете заказать Ulefone Note 18 Ultra прямо сейчас и расширить свои возможности.