360 Botslab HK30 присмотрит за вами в дороге

Если вы регулярно садитесь за руль, помочь в дороге вам может видеорегистратор 360 Botslab HK30. С его помощью вы сможете зафиксировать каждый момент движения с высокой чёткостью. Расширенные функциональные возможности и самые современные технологии внутри этого видеорегистратора означают, что он не упустит ни одной детали.Разрешение Full HD (1920 х 1080) позволяет получать видеоролики высочайшего уровня чёткости, на которых будут зафиксированы мельчайшие детали вашего пути. Видеорегистратор поддерживает технологию Realcube Image для дальнейшего повышения качества изображения.360 Botslab Dash Cam HK30 может работать с картами памяти microSD вместимостью до 256 ГБ. Это даёт достаточно места для хранения видеозаписей. Простое подключение к сетям Wi-Fi и продуманное приложение позволяют смотреть на маршрут поездок, скорость и прочую необходимую информацию.Видеорегистратор обладает передней камерой с четырьмя сферическими стеклянными линзами Full-HD. Поддерживается поле обзора в 140° и апертура F2.2.8, что позволяет снимать дорогу впереди с высоким уровнем детализации и чёткости.Поддерживается система мониторинга парковки и сенсор вибрации. Это означает, что видеорегистратор умеет самостоятельно обнаруживать и записывать движения и удары во время вождения и парковки. Также видеорегистратор активируется, если автомобиль останавливается и глохнет, фиксируя любые нештатные ситуации, чтобы не пропустить происшествий на дороге.360 Botslab Dash Cam HK30 станет вашим свидетелем на дорогах, благодаря чему вы сможете ездить спокойно. За счёт высокого качества видео, универсальности, устойчивости к перепаду температур и высокой автономности данный видеорегистратор хорошо подойдёт для желающих сделать своё вождение максимально безопасным и записать все интересующие вас моменты в пути.В честь начала продаж Botslab Dash Cam HK30 16 мая стартовала ограниченная по времени акция. В её рамках можно будет приобрести Botslab Dash Cam HK30 по сниженной цене в 3065 руб. Это предложение действует в ряде каналов продаж и на онлайн-платформах.