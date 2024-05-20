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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В магазине Ozon продолжается распродажа робота-пылесоса Roidmi Eve Max
Пылесос Roidmi для сухой и влажной уборки может стать вашим по сниженной цене

Бренд Roidmi известен своими устройствами для поддержания в чистоте жилых помещений. Одним из его продуктов является робот-пылесос Roidmi Eve Max, который в настоящее время предлагается в магазине Ozon по сниженной цене со скидкой до 59%. Данная модель обладает высокой мощностью всасывания в 5000 Пa, позволяя быстро избавиться от пыли и прочего мусора у вас дома.



Пылесос оснащён системой распознавания ковров. Если ковёр встречается на его пути во время уборки, робот поднимает влажную швабру на высоту 7 мм, чтобы не намочить его, а также увеличивает мощность всасывания. Поддерживается возвратно-поступательная вибрация с частотой 320 раз/мин.



Объём пылесборника составляет 3 л, в результате чего мусор в нём может накапливаться примерно 75 дней, в зависимости от частоты и площади уборки. Такой объём избавляет от необходимости часто выбрасывать мусор вручную. Лазерная навигация LDS обеспечивает эффективность уборки в помещении.



Управлять пылесосом можно с мобильного устройства через приложение. Среди возможностей Roidmi Eve Max виртуальная стена, запуск по местоположению пользователя, ограничение уборки по времени, создание расписания по дням недели. Есть таймер, регулировка мощности, автоматическое включение и выключение, создание карты помещения. Качество уборки повышают датчик движения вдоль стены, датчик перепадов высоты, препятствий и лазерный дальномер.

Купить Roidmi Eve Max по выгодной цене

#mu chen #roidmi eve max
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