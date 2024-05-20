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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
На AliExpress начинаются глобальные продажи смартфона Blackview HERO 10 с двумя экранами
Blackview HERO 10 с камерой 108 Мп станет самым дешёвым смартфоном-раскладушкой

Известная своими инновационными и интеллектуальными устройствами компания Blackview готовится к началу продаж своего первого складного смартфона Blackview HERO 10. Он позиционируется как самый дешёвый в мире аппарат подобной категории, признанный сделать смартфоны-раскладушки доступными более широкому кругу пользователей. Камера с разрешением 108 Мп, Android Dynamic Island и динамический режим Live View превосходят предложения других аппаратов этой ценовой категории и расширяют возможности пользователей благодаря наличию двух экранов.



Отличительные черты Blackview HERO 10



Прочность и складной экран с удобством просмотра

Blackview HERO 10 обладает основным экраном с диагональю 6,9 дюйма. Это панель типа AMOLED с разрешением 2560 x 1080. Наличие сертификата TÜV SÜD Low Blue Light и ШИМ-регулирование яркости 1920 Гц обеспечивают максимально комфортный просмотр изображения, в первую очередь при слабом окружающем освещении. Поскольку это аппарат в виде раскладушки, у него есть опции раздельного просмотра для совмещения нескольких задач одновременно.



Используя сверхтонкое стекло и высококачественный шарнир в форме капли для упрощения раскрытия устройства и обеспечения его долговечности, Blackview HERO 10 обладает глубиной сгиба менее 0,17 мм. В результате складок у него почти нет. Основной экран должен пережить 250000 циклов открытия и закрытия, чего должно хватить примерно на 15 лет.

Smart Cover Screen работает как быстрый доступ к основной функциональности, от уведомлений до повторного набора телефонного номера и много чего ещё. Также экран применяется как видоискатель для съёмки селфи на камеру 108 Мп.

Первая камера-раскладушка 108 Мп

Имея возможность поворачиваться в диапазоне 30-150°, Blackview HERO 10 даёт возможность проявить свои творческие задумки при съёмке. Специальный режим камеры FlexForm позволяет удобно запечатлеть интересные вам моменты и продемонстрировать свою индивидуальность под разными углами без использования штатива или даже рук. Вы получите возможность снимать в стиле ретро, что отлично подходит для ведения видеоблогов.



Blackview HERO 10 обладает основной камерой Samsung с разрешением 108 Мп и сверхширокоугольной камерой 8 Мп на обратной стороне. Спереди у него находится камера 32 Мп и все они поддерживают последние программные алгоритмы ArcSoft 9.0.



Элегантный дизайн

Аппарат был разработан с тщательным вниманием к мелочам, что показывает задняя поверхность из натуральной кожи и рамка из сплава алюминия аэрокосмического класса. Подобные высококачественные материалы позволяют получать удовольствие от взаимодействия с устройством. Компактный корпус идеально лежит в ладони, кармане или небольшой сумочке.

Первый смартфон с режимом Dynamic Live View и тремя годами обновлений Android

Разработчики программного обеспечения компании Blackview представили функциональность Dynamic Island в Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0. На аппарате HERO 10 она называется Live View. Здесь в реальном времени можно выполнять разные действия, получать доступ и вести управление. Blackview обещает обновлять версии Android на протяжении трёх лет.



Производительность уровня 5G

С учётом высоких затрат ресурсов на использование сетей 5G для обеспечения бесперебойной работы, аппарат обладает достаточно мощным чипом MediaTek Helio G99 4G на техпроцессе 6 нм с производительностью уровня 5G. 12 ГБ физической и 24 ГБ виртуальной оперативной памяти плюс 256 ГБ хранилища позволяют набирать в бенчмарке AnTuTu 442746 баллов.



Доступность в продаже и стоимость

Blackview HERO 10 скоро поступит в магазин AliExpress со скидкой в 50% для первых покупателей по цене $429. Первые 100 покупателей получат в подарок модель Blackview W50. Предложение действует с 20 мая по 7 июня.

Купить Blackview HERO 10 на AliExpress

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