Blackview HERO 10 с камерой 108 Мп станет самым дешёвым смартфоном-раскладушкой

Известная своими инновационными и интеллектуальными устройствами компания Blackview готовится к началу продаж своего первого складного смартфона Blackview HERO 10. Он позиционируется как самый дешёвый в мире аппарат подобной категории, признанный сделать смартфоны-раскладушки доступными более широкому кругу пользователей. Камера с разрешением 108 Мп, Android Dynamic Island и динамический режим Live View превосходят предложения других аппаратов этой ценовой категории и расширяют возможности пользователей благодаря наличию двух экранов.Blackview HERO 10 обладает основным экраном с диагональю 6,9 дюйма. Это панель типа AMOLED с разрешением 2560 x 1080. Наличие сертификата TÜV SÜD Low Blue Light и ШИМ-регулирование яркости 1920 Гц обеспечивают максимально комфортный просмотр изображения, в первую очередь при слабом окружающем освещении. Поскольку это аппарат в виде раскладушки, у него есть опции раздельного просмотра для совмещения нескольких задач одновременно.Используя сверхтонкое стекло и высококачественный шарнир в форме капли для упрощения раскрытия устройства и обеспечения его долговечности, Blackview HERO 10 обладает глубиной сгиба менее 0,17 мм. В результате складок у него почти нет. Основной экран должен пережить 250000 циклов открытия и закрытия, чего должно хватить примерно на 15 лет.Smart Cover Screen работает как быстрый доступ к основной функциональности, от уведомлений до повторного набора телефонного номера и много чего ещё. Также экран применяется как видоискатель для съёмки селфи на камеру 108 Мп.Имея возможность поворачиваться в диапазоне 30-150°, Blackview HERO 10 даёт возможность проявить свои творческие задумки при съёмке. Специальный режим камеры FlexForm позволяет удобно запечатлеть интересные вам моменты и продемонстрировать свою индивидуальность под разными углами без использования штатива или даже рук. Вы получите возможность снимать в стиле ретро, что отлично подходит для ведения видеоблогов.Blackview HERO 10 обладает основной камерой Samsung с разрешением 108 Мп и сверхширокоугольной камерой 8 Мп на обратной стороне. Спереди у него находится камера 32 Мп и все они поддерживают последние программные алгоритмы ArcSoft 9.0.Аппарат был разработан с тщательным вниманием к мелочам, что показывает задняя поверхность из натуральной кожи и рамка из сплава алюминия аэрокосмического класса. Подобные высококачественные материалы позволяют получать удовольствие от взаимодействия с устройством. Компактный корпус идеально лежит в ладони, кармане или небольшой сумочке.Разработчики программного обеспечения компании Blackview представили функциональность Dynamic Island в Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0. На аппарате HERO 10 она называется Live View. Здесь в реальном времени можно выполнять разные действия, получать доступ и вести управление. Blackview обещает обновлять версии Android на протяжении трёх лет.С учётом высоких затрат ресурсов на использование сетей 5G для обеспечения бесперебойной работы, аппарат обладает достаточно мощным чипом MediaTek Helio G99 4G на техпроцессе 6 нм с производительностью уровня 5G. 12 ГБ физической и 24 ГБ виртуальной оперативной памяти плюс 256 ГБ хранилища позволяют набирать в бенчмарке AnTuTu 442746 баллов.Blackview HERO 10 скоро поступит в магазин AliExpress со скидкой в 50% для первых покупателей по цене $429. Первые 100 покупателей получат в подарок модель Blackview W50. Предложение действует с 20 мая по 7 июня.