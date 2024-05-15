Наиболее современный премиальный аппарат Ulefone с защитой от внешних воздействий доступен по сниженной цене

13 мая в магазине AliExpress начались официальные продажи долгожданного защищённого смартфона Ulefone Armor 26 Ultra. В настоящее время он доступен для заказа в стандартном варианте и в виде версии с рацией. Скидка на них достигает 40% от обычной стоимости. Стандартный вариант смартфона предлагается по цене $359,99, тогда как версия с рацией стоит $399,99. Премьерная распродажа является отличным шансом для энтузиастов мобильных технологий и работников разных сфер деятельности стать обладателем одного из наиболее прочных и многофункциональных смартфонов среди всех существующих.Ulefone Armor 26 Ultra призван удовлетворить требования тех, кому нужны прочность, долговечность, скорость и универсальность. Давайте поближе познакомимся с впечатляющими возможностями этого аппарата:Armor 26 Ultra предназначается для работы в экстремальных условиях, свидетельством чему является наличие сертификатов IP68/IP69K и соответствие требованиям стандартов военного уровня MIL-STD-810H. Это означает защиту от пыли, воды и ударов.Обладая динамиком Thunder громкостью 121 дБ с диаметром 34 мм, аппарат способен выдавать громкий чистый звук, что делает его отлично подходящим для использования на открытом воздухе.Этот защищённый смартфон обладает дисплеем размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Он выдаёт плавное изображение и впечатляющие визуальные эффекты.Крупный аккумулятор ёмкостью 15600 мАч позволяет работать максимально долгое время. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт и зарядка на док-станции мощностью 33 Вт для большего удобства.В основе этого аппарата лежит процессор MediaTek Dimensity 8020 5G, который вместе с объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и хранилищем 512 ГБ обеспечивает высокую скорость работы.Armor 26 Ultra оснащён системой Mega Imaging, в состав которой входят основная камера 200 Мп, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп, передняя камера 50 Мп и телеобъектив с увеличением 3.2x. Это превращает аппарат в профессиональную камеру с возможностью снимать высококачественные снимки в любом окружении.Версия смартфона с поддержкой рации имеет всю вышеописанную функциональность и добавляет к этому инновационную связь. Этот аппарат оснащён двухрежимной, двухслотовой и двухполосной связью DMR/Analog. В результате смартфон является незаменимым помощником на работе для тех, кому нужна стабильная связь в сложном окружении или на дальних расстояниях.Две антенны UHF и VHF обеспечивают универсальность и позволяют переключаться между разными диапазонами частот, в зависимости от потребностей конкретных пользователей. Это особенно важно в тех случаях, когда нужны разные варианты связи, или в регионах, где определённые полосы частот более эффективны или разрешены законодательно.Помимо защищённого смартфона Armor 26 Ultra, Ulefone предлагает внушительные скидки на некоторые другие продукты в рамках своей премьерной распродажи в магазине AliExpress:при обычной цене в $599,99 сейчас этот планшет можно приобрести всего за $279,99, сэкономив 50%.стоит $149,99 вместо обычной суммы в $299,99, скидка 50%.сейчас предлагается за $179,99 вместо обычной суммы в $299,99, скидка 40%.Благодаря подобным предложениям вы сможете стать обладателем высококачественных, надёжных и многофункциональных устройств дешевле обычного. Нужен вам защищенный смартфон, универсальный планшет или передовые камеры, современные устройства Ulefone способны удовлетворить любые потребности и вкусы.Не упустите возможность получить большие скидки. Зайдите в официальный магазин Ulefone на AliExpress для получения дополнительной информации относительно продуктов, предлагаемых в рамках распродажи.