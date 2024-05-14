Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд OUKITEL располагается в китайском городе Шэньчжэнь. Компания занимается исследованиями и разработками, производством, продажами и послепродажным обслуживанием предлагаемых продуктов. В состав партнёрской сети входят более 130 дилеров в 60 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.
На этот раз OUKITEL представляет наиболее тонкую к настоящему моменту модель WP35 с внушительным аккумулятором ёмкостью 11000 мАч и поддержкой стандарта связи 5G. Внешний вид устройства выделяется узором и деловым стилем, что делает его привлекательным для людей различных профессий с напряжённым графиком. Поступив в продажу по цене всего 15860 ₽, WP35 представляет собой идеальный выбор для бизнесменов, которые должны непрерывно оставаться на связи и работать с производительным и функциональным устройством.
Для защищённого смартфона OUKITEL WP35 является довольно изящным при толщине корпуса 14,9 мм. Он лишь ненамного толще стандартных потребительских аппаратов, при этом ёмкость аккумулятора у него в 2,5 раза выше. Это даёт деловым людям до 60 суток работы в режиме ожидания, чтобы они не остались без связи в самый неподходящий момент.
WP35 работает на современном чипе 5G MediaTek Dimensity, который выпускается на техпроцессе 6 нм. Процессор поддерживает технологию UltraSave 3.0+ и обладает низким уровнем энергопотребления, что повышает продолжительность работы смартфона.
Объём оперативной памяти WP35 равен 8 ГБ, а максимальное значение достигает 24 ГБ. Подобный объём памяти обеспечивает комфортную многозадачную работу. Объём хранилища у него 256 ГБ, а карты памяти могут дать ещё 2 ТБ для хранения огромного количества крупных файлов.
Камеры WP35 также являются примечательными. Главная камера основана на сенсоре Sony IMX682 с разрешением 64 Мп и размером 1/1,73 дюйма. Она собирает достаточный объём света, чтобы получить качественные снимки для деловых сценариев применения. Ещё есть камера ночного зрения с разрешением 8 Мп, которая выдаёт снимки с высоким уровнем детализации даже в темноте. Передняя камера на сенсоре Sony обладает разрешением 32 Мп и выдаёт селфи высокого уровня.
Аппарат оснащён экраном размером 6,6 дюйма с разрешением 2,4K и защитой стеклом Corning Gorilla Glass 5. Этот дисплей способен выдавать качественные изображения как для работы, так и для развлечений. За счёт своего делового стиля, надёжности и наличия сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H это подходящее устройство для профессионалов в разных сферах деятельности, активного отдыха вроде сёрфинга и катания на лыжах, неспешных занятий вроде игры в гольф и походов по музеям.
OUKITEL WP35 появился в магазине AliExpress 13 мая по привлекательной цене 15860 руб, что означает скидку свыше 50% от обычной стоимости. Желающие смогут стать его обладателем по такой выгодной цене с 13 по 17 мая.
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