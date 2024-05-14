Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
OUKITEL WP35 официально представлен на AliExpress: самый тонкий в мире защищённый смартфон с ёмкостью аккумулятора 11000 мАч и поддержкой 5G
Аппарат OUKITEL WP35 со своим ромбовидным узором подойдёт деловым людям

Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд OUKITEL располагается в китайском городе Шэньчжэнь. Компания занимается исследованиями и разработками, производством, продажами и послепродажным обслуживанием предлагаемых продуктов. В состав партнёрской сети входят более 130 дилеров в 60 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.



На этот раз OUKITEL представляет наиболее тонкую к настоящему моменту модель WP35 с внушительным аккумулятором ёмкостью 11000 мАч и поддержкой стандарта связи 5G. Внешний вид устройства выделяется узором и деловым стилем, что делает его привлекательным для людей различных профессий с напряжённым графиком. Поступив в продажу по цене всего 15860 ₽, WP35 представляет собой идеальный выбор для бизнесменов, которые должны непрерывно оставаться на связи и работать с производительным и функциональным устройством.



Для защищённого смартфона OUKITEL WP35 является довольно изящным при толщине корпуса 14,9 мм. Он лишь ненамного толще стандартных потребительских аппаратов, при этом ёмкость аккумулятора у него в 2,5 раза выше. Это даёт деловым людям до 60 суток работы в режиме ожидания, чтобы они не остались без связи в самый неподходящий момент.



WP35 работает на современном чипе 5G MediaTek Dimensity, который выпускается на техпроцессе 6 нм. Процессор поддерживает технологию UltraSave 3.0+ и обладает низким уровнем энергопотребления, что повышает продолжительность работы смартфона.



Объём оперативной памяти WP35 равен 8 ГБ, а максимальное значение достигает 24 ГБ. Подобный объём памяти обеспечивает комфортную многозадачную работу. Объём хранилища у него 256 ГБ, а карты памяти могут дать ещё 2 ТБ для хранения огромного количества крупных файлов.



Камеры WP35 также являются примечательными. Главная камера основана на сенсоре Sony IMX682 с разрешением 64 Мп и размером 1/1,73 дюйма. Она собирает достаточный объём света, чтобы получить качественные снимки для деловых сценариев применения. Ещё есть камера ночного зрения с разрешением 8 Мп, которая выдаёт снимки с высоким уровнем детализации даже в темноте. Передняя камера на сенсоре Sony обладает разрешением 32 Мп и выдаёт селфи высокого уровня.



Аппарат оснащён экраном размером 6,6 дюйма с разрешением 2,4K и защитой стеклом Corning Gorilla Glass 5. Этот дисплей способен выдавать качественные изображения как для работы, так и для развлечений. За счёт своего делового стиля, надёжности и наличия сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H это подходящее устройство для профессионалов в разных сферах деятельности, активного отдыха вроде сёрфинга и катания на лыжах, неспешных занятий вроде игры в гольф и походов по музеям.



OUKITEL WP35 появился в магазине AliExpress 13 мая по привлекательной цене 15860 руб, что означает скидку свыше 50% от обычной стоимости. Желающие смогут стать его обладателем по такой выгодной цене с 13 по 17 мая.



Получать дополнительные сведения о продуктах OUKITEL вы можете на страницах компании в Facebook, YouTube и Twitter.

Купить OUKITEL WP35 на AliExpress

#oukitel
+
Написать комментарий (0)
Станьте обладателем лёгкого защищённого смартфона Oukitel WP27 в камуфляжной расцветке
Oukitel представляет защищённые флагманский смартфон WP30 Pro и планшет OT5
Oukitel начинает международные продажи защищённых смартфона WP30 Pro и планшета OT5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
85
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
9
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
137
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
57
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
29
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
56
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

beltar
14:03
> шахматного количества тактических вариантов. 1) Я перворазрядник по шахматам, и могу сказать, что шахматы - это не всегда про варианты, а еще и про общий паттерн. Т. е. например, слон на g7 в драк...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Dimkovski
14:00
А какую радость можно ждать в играх от M.2 накопителей по сравнению со старыми SSD? Куча тестов в инете, где время загрузки игр на обычном SATA SSD и даже новых дорогих М.2 отличается от 0.5 до 1 секу...
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Легенда
13:57
ахахха чел как в воду глядел ахахах
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
beltar
13:51
>Цивилизация - это вообще игра другого жанра. В ней нет сражений на тактической карте, и в целом, она маленько не про войну, но вообще это такое же псевдоисторическое фэнтези. >о 'мусорных механиках...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Руслан Знамов
13:50
тут история про обогащённый уран, а это мало кто может на планете делать ...
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
Станислав Кожевников
13:48
Подождём Windows 12 !!!
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
Легенда
13:47
я за норм сдаю. только в другом месте. тут бичей овер много, прайс роняют ...
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Шава на Коммунистической
13:46
Шишкин за мелкий прайс и гузно своё в аренду врагам сдаст.
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Легенда
13:43
регистрируйся и сдавай в аренду свои мощностья. https://clore.ai/
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
beltar
13:39
в киберспортивную дисциплину, с выверенным балансом и глубокой тактикой. 1) Я русским языком написал, что игра на про-уровне задротская на запоминание, как брать улик или консерваторию. 2) За расы и ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем