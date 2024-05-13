Приобретите мощный и одновременно небольшой компьютер GEEKOM A5 на 4000 руб дешевле обычного

Популярность портативных компьютеров в последние годы возросла многократно. Далеко не все хотят играть в современные требовательные игры, для которых нужны мощные видеокарта и процессор. Многим хватает компьютера для офисной работы, чтения сайтов в браузере, просмотра видео и тому подобных нетребовательных задач. Современные быстрые и энергоэффективные компоненты позволяют получить приличный уровень производительности даже в небольших корпусах. Этого уровня хватит в том числе для многочисленных интересных видеоигр, включая игры прошлых лет.Заметив спрос со стороны потребителей, многие производители начали выпускать мини-ПК. Одним из таких производителей является компания GEEKOM, а одним из её предложений является модель A5. В настоящее время этот компьютер доступен для приобретения по сниженной цене.С ним вы станете обладателем процессора AMD Ryzen 7 5800H на архитектуре Zen 3 с 8 вычислительными ядрами и 16 потоками команд. Объём кэша составляет 16 МБ, частота 3,2-4,4 ГГц. TDP этого чипа равен 35 Вт. Это обеспечивает приличный уровень одноядерной и многоядерной производительности. Вы не испытаете проблем при работе в офисных приложениях, с мультимедийными файлами и в не самых сложных играх.В состав процессора входит графика AMD Radeon Vega 8. Она обеспечивает высокий уровень производительности и чёткое изображение в играх, при потоковых трансляциях видео, локальном воспроизведении видео и т.д.Поддерживается двухканальная память DDR4-3200 SODIMM объёмом до 64 ГБ. Она отвечает за высокую скорость обработки данных, многозадачную работу, эффективность компьютерных вычислений.Ёмкость хранилища достигает 4 ТБ благодаря двум накопителям. Одним из них является твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe/SATA, другим 2,5-дюймовый жёсткий диск SATA размером 7 мм. Они позволяют хранить установленные приложения, файлы и документы, получая доступ к ним на высокой скорости за счёт высокопроизводительного SSD M.2.Наличие двух портов USB 3.2 Gen 2 Type-C (8K) и двух HDMI 2.0 (4K) даёт возможность одновременно подключать к компьютеру четыре монитора. Это может быть востребовано в офисной работе, среди любителей видеоигр, при редактировании видео или если вы графический дизайнер.Среди других вариантов подключения есть три USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 2.0 Type-A и два HDMI 2.0b, а также 2,5G RJ45. Наличие порта LAN означает высокоскоростное подключение к интернету.GEEKOM A5 Mini получил встроенный вентилятор, который отвечает за эффективное и тихое охлаждение для сохранения производительности даже при высоких нагрузках. Система охлаждения снижает нагрев и работает максимально тихо, в результате чего компьютер является привлекательным для любителей видеоигр и корпоративных пользователей.Среди беспроводных вариантов подключения доступны Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Это делает возможной высокую скорость потоковых трансляций видео и скачивания файлов.Тонкий и изящный портативный компьютер хорошо смотрится на рабочем столе любого размера. Размер корпуса составляет 117 x 112 х 49,2 мм, в комплект поставки входит крепление VESA. Оно позволяет закрепить компьютер на обратной стороне монитора или телевизора, чтобы не занимать рабочий стол. Предустановлена операционная система Windows 11 Pro, позволяя начать работу сразу после первого включения устройства.Мини-ПК GEEKOM A5 выделяется на фоне конкурентов своим элегантным и стильным дизайном розового цвета. Он будет смотреться уместно как в классическом, так и в современном интерьере, добавляя технологичную нотку дома или в офисе.В настоящее время GEEKOM A5 доступен для приобретения по сниженной стоимости. Вместо обычной цены в 36500 руб его стоимость сейчас составляет 32500 руб. Не упустите шанс стать обладателем современного, быстрого и не занимающего много места компьютера по умеренной цене.