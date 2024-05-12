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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone готовит первую распродажу флагманских защищённых устройств Armor 26 Ultra и Armor Pad 3 Pro со скидками до 50%
Известный производитель защищённых мобильных устройств Ulefone предлагает ряд своих лучших продуктов по уменьшенной цене

Наступает время для крайне выгодной покупки смартфонов и планшетов, которые смогут пережить работу в сложных условиях, падения и удары. Известный производитель таких устройств, компания Ulefone, анонсировала распродажу своих флагманских продуктов в магазине AliExpress. Распродажа стартует 13 мая, давая импульс инновациям и надёжности на рынке мобильных устройств. Скидки до 50% сделают покупки этих устройств привлекательными как никогда прежде.



Знакомимся с участниками распродажи

В первую очередь внимание на себя обращает Armor 26 Ultra в стандартном варианте и в версии с рацией. Это передовое мобильное устройство флагманского уровня с современными функциональными возможностями и защищённым корпусом. С этим устройством Ultra удалось взять новую высоту прочности и производительности. Другим выгодным предложениям является защищённый планшет Armor Pad 3 Pro, который позволит своему обладателю работать в каких угодно суровых условиях. В этот список входят также Note 18 Ultra и Armor Pad Pro.



Насколько подешевели предлагаемые продукты
  • Armor 26 Ultra: $359,99 (скидка в 40% от обычной цены в $599,98).
  • Версия Armor 26 Ultra с рацией: $399,99 (скидка в 40% от обычной цены в $699,98).
  • Armor Pad 3 Pro: $279,99 (скидка в 50% от обычной цены в $599,99).
  • Note 18 Ultra: $149,99 (скидка в 50% от обычной цены в $299,99).
  • Armor Pad Pro: $179,99 (скидка в 40% от обычной цены в $299,99).


Ключевые характеристики предлагаемых продуктов

Armor 26 Ultra

  • Защита уровня IP68/IP69K, сертификат MIL-STD-810H.
  • Громкость динамика 121 дБ.
  • Экран 6,78 дюйма FHD+, 120 Гц.
  • Ёмкость аккумулятора 15600 мАч.
  • Мощность зарядки 120 Вт и беспроводная зарядка на док-станции 33 Вт.
  • Процессор MediaTek Dimensity 8020 5G.
  • Камеры: основная с разрешением 200 Мп; улучшенная камера ночного видения 64 Мп; передняя камера 50 Мп; телеобъектив с зумом 3,2x для съёмки с расстояния.

Купить Armor 26 Ultra на AliExpress

Купить версию Armor 26 Ultra с рацией на AliExpress

Armor Pad 3 Pro

  • Сертификат MIL-STD-810H.
  • Экран 10,36 дюйма 2K с эффектом погружения.
  • Двойные универсальные светодиодные фонари для освещения.
  • Ёмкость аккумулятора 33280 мАч.
  • Звуковая система в составе подставки.
  • Разъём HDMI для подключения внешних дисплеев.
  • Процессор MediaTek MT8788.
  • Объём оперативной памяти до 16 ГБ и хранилища 256 ГБ.

Купить Armor Pad 3 Pro на AliExpress

Note 18 Ultra

  • Экран 6,78 дюйма FHD+.
  • Камеры: основная камера 50 Мп; сверхширокоугольная 50 Мп.
  • Процессор MediaTek Dimensity 720 5G.
  • Настраиваемая на разную функциональность кнопка.
  • Ёмкость аккумулятора 5450 мАч.
  • Поддержка NFC для беспроводной оплаты.
  • Операционная система Android 13.

Купить Note 18 Ultra на AliExpress

Armor Pad Pro

  • Защита уровня IP68 и IP69K, сертификат MIL-STD-810H.
  • Операционная система Android 13.
  • Ёмкость аккумулятора 7650 мАч.
  • Экран 8 дюймов HD+ с двумя стереодинамиками.
  • Процессор MediaTek MT8788.
  • Объём оперативной памяти до 16 ГБ ОЗУ и хранилища 128 ГБ.
  • Камеры: основная камера 48 Мп; передняя 32 Мп.
  • Поддержка стандарта связи 4G LTE.

Купить Armor Pad Pro на AliExpress

#ulefone
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Готовится к поступлению в продажу флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra с камерой 200 Мп
Ulefone представляет защищённые планшеты с внушительным аккумулятором ёмкостью 33280 мАч
Состоялся официальный анонс защищённого смартфона Ulefone Armor 26 5G
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