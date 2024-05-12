Наступает время для крайне выгодной покупки смартфонов и планшетов, которые смогут пережить работу в сложных условиях, падения и удары. Известный производитель таких устройств, компания Ulefone, анонсировала распродажу своих флагманских продуктов в магазине AliExpress. Распродажа стартует 13 мая, давая импульс инновациям и надёжности на рынке мобильных устройств. Скидки до 50% сделают покупки этих устройств привлекательными как никогда прежде.
Знакомимся с участниками распродажи
В первую очередь внимание на себя обращает Armor 26 Ultra в стандартном варианте и в версии с рацией. Это передовое мобильное устройство флагманского уровня с современными функциональными возможностями и защищённым корпусом. С этим устройством Ultra удалось взять новую высоту прочности и производительности. Другим выгодным предложениям является защищённый планшет Armor Pad 3 Pro, который позволит своему обладателю работать в каких угодно суровых условиях. В этот список входят также Note 18 Ultra и Armor Pad Pro.
Насколько подешевели предлагаемые продукты
- Armor 26 Ultra: $359,99 (скидка в 40% от обычной цены в $599,98).
- Версия Armor 26 Ultra с рацией: $399,99 (скидка в 40% от обычной цены в $699,98).
- Armor Pad 3 Pro: $279,99 (скидка в 50% от обычной цены в $599,99).
- Note 18 Ultra: $149,99 (скидка в 50% от обычной цены в $299,99).
- Armor Pad Pro: $179,99 (скидка в 40% от обычной цены в $299,99).
Ключевые характеристики предлагаемых продуктов
Armor 26 Ultra
- Защита уровня IP68/IP69K, сертификат MIL-STD-810H.
- Громкость динамика 121 дБ.
- Экран 6,78 дюйма FHD+, 120 Гц.
- Ёмкость аккумулятора 15600 мАч.
- Мощность зарядки 120 Вт и беспроводная зарядка на док-станции 33 Вт.
- Процессор MediaTek Dimensity 8020 5G.
- Камеры: основная с разрешением 200 Мп; улучшенная камера ночного видения 64 Мп; передняя камера 50 Мп; телеобъектив с зумом 3,2x для съёмки с расстояния.
Купить Armor 26 Ultra на AliExpress
Купить версию Armor 26 Ultra с рацией на AliExpressArmor Pad 3 Pro
- Сертификат MIL-STD-810H.
- Экран 10,36 дюйма 2K с эффектом погружения.
- Двойные универсальные светодиодные фонари для освещения.
- Ёмкость аккумулятора 33280 мАч.
- Звуковая система в составе подставки.
- Разъём HDMI для подключения внешних дисплеев.
- Процессор MediaTek MT8788.
- Объём оперативной памяти до 16 ГБ и хранилища 256 ГБ.
Купить Armor Pad 3 Pro на AliExpressNote 18 Ultra
- Экран 6,78 дюйма FHD+.
- Камеры: основная камера 50 Мп; сверхширокоугольная 50 Мп.
- Процессор MediaTek Dimensity 720 5G.
- Настраиваемая на разную функциональность кнопка.
- Ёмкость аккумулятора 5450 мАч.
- Поддержка NFC для беспроводной оплаты.
- Операционная система Android 13.
Купить Note 18 Ultra на AliExpressArmor Pad Pro
- Защита уровня IP68 и IP69K, сертификат MIL-STD-810H.
- Операционная система Android 13.
- Ёмкость аккумулятора 7650 мАч.
- Экран 8 дюймов HD+ с двумя стереодинамиками.
- Процессор MediaTek MT8788.
- Объём оперативной памяти до 16 ГБ ОЗУ и хранилища 128 ГБ.
- Камеры: основная камера 48 Мп; передняя 32 Мп.
- Поддержка стандарта связи 4G LTE.