Известный производитель защищённых мобильных устройств Ulefone предлагает ряд своих лучших продуктов по уменьшенной цене

Armor 26 Ultra: $359,99 (скидка в 40% от обычной цены в $599,98).

Версия Armor 26 Ultra с рацией: $399,99 (скидка в 40% от обычной цены в $699,98).

Armor Pad 3 Pro: $279,99 (скидка в 50% от обычной цены в $599,99).

Note 18 Ultra: $149,99 (скидка в 50% от обычной цены в $299,99).

Armor Pad Pro: $179,99 (скидка в 40% от обычной цены в $299,99).

Защита уровня IP68/IP69K, сертификат MIL-STD-810H.

Громкость динамика 121 дБ.

Экран 6,78 дюйма FHD+, 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора 15600 мАч.

Мощность зарядки 120 Вт и беспроводная зарядка на док-станции 33 Вт.

Процессор MediaTek Dimensity 8020 5G.

Камеры: основная с разрешением 200 Мп; улучшенная камера ночного видения 64 Мп; передняя камера 50 Мп; телеобъектив с зумом 3,2x для съёмки с расстояния.

Сертификат MIL-STD-810H.

Экран 10,36 дюйма 2K с эффектом погружения.

Двойные универсальные светодиодные фонари для освещения.

Ёмкость аккумулятора 33280 мАч.

Звуковая система в составе подставки.

Разъём HDMI для подключения внешних дисплеев.

Процессор MediaTek MT8788.

Объём оперативной памяти до 16 ГБ и хранилища 256 ГБ.

Экран 6,78 дюйма FHD+.

Камеры: основная камера 50 Мп; сверхширокоугольная 50 Мп.

Процессор MediaTek Dimensity 720 5G.

Настраиваемая на разную функциональность кнопка.

Ёмкость аккумулятора 5450 мАч.

Поддержка NFC для беспроводной оплаты.

Операционная система Android 13.

Защита уровня IP68 и IP69K, сертификат MIL-STD-810H.

Операционная система Android 13.

Ёмкость аккумулятора 7650 мАч.

Экран 8 дюймов HD+ с двумя стереодинамиками.

Процессор MediaTek MT8788.

Объём оперативной памяти до 16 ГБ ОЗУ и хранилища 128 ГБ.

Камеры: основная камера 48 Мп; передняя 32 Мп.

Поддержка стандарта связи 4G LTE.

Наступает время для крайне выгодной покупки смартфонов и планшетов, которые смогут пережить работу в сложных условиях, падения и удары. Известный производитель таких устройств, компания Ulefone, анонсировала распродажу своих флагманских продуктов в магазине AliExpress. Распродажа стартует 13 мая, давая импульс инновациям и надёжности на рынке мобильных устройств. Скидки до 50% сделают покупки этих устройств привлекательными как никогда прежде.В первую очередь внимание на себя обращает Armor 26 Ultra в стандартном варианте и в версии с рацией. Это передовое мобильное устройство флагманского уровня с современными функциональными возможностями и защищённым корпусом. С этим устройством Ultra удалось взять новую высоту прочности и производительности. Другим выгодным предложениям является защищённый планшет Armor Pad 3 Pro, который позволит своему обладателю работать в каких угодно суровых условиях. В этот список входят также Note 18 Ultra и Armor Pad Pro.