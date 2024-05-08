Выбираем правильную модель робота-пылесоса с учётом своих потребностей

Множество людей живут в небольших квартирах, где проще обеспечить уют и комфорт, получив тепло и ощущение домашнего очага. При этом ограниченное пространство не позволяет хранить множество вещей и крупную бытовую технику. Относится это среди прочего и к многофункциональным роботам-пылесосам. Подобные устройства занимают в квартире немало места, при этом не получая простора, чтобы раскрыть свои функциональные возможности в полной мере. При этом вопрос уборки в небольших квартирах стоит наиболее остро, поскольку из-за большого количества вещей в ограниченном пространстве может скапливаться много пыли и грязи. Уборку здесь желательно проводить ежедневно, и для этого нужно отдавать предпочтение небольшим моделям пылесосов с высокой мощностью всасывания, возможностью собирать пыль, и при этом недорогим.Когда вы выбираете робот-пылесос, смотрите на его размер. Отдавать предпочтение следует небольшим устройствам. Они способны проникнуть в тесное пространство и занимают мало места при хранении.Небольшой размер робота-пылесоса не означает, что у него не может быть высокой мощности всасывания. Значения в 3000-4000 Па обычно хватает для удовлетворения потребностей большинства пользователей в уборке квартиры. При такой мощности можно эффективно устранять пыль, шерсть домашних животных, волосы и прочий мусор с полов и ковров, поддерживая их частоту.Возможность сбора пыли позволяет избежать необходимости вручную чистить пылесборник, по крайней мере часто. К тому же пылесборник не придётся часто менять, позволяя сэкономить и избежать лишних хлопот.Как и в случае с любым другим товаром, важную роль при выборе пылесоса играет стоимость. Полнофункциональные роботы-пылесосы могут быть дорогими, но далеко не всем нужны предлагаемые ими возможности. Выбирайте пылесос, который умеет делать то, что вам нужно, по доступной вам цене.Рекомендуется выбирать производителя с локализованным российским сервисом. Благодаря этому вы сможете получать консультации при наличии проблем, послепродажную гарантию и возможность менять запасные части.Всем этим требованиям соответствует робот-пылесос ROIDMI EVE CC. Это компактное устройство с высокой мощностью всасывания, богатой функциональностью, умеренной стоимостью и локализованным обслуживанием.Если сравнивать с другими доступными в продаже роботами-пылесосами, сам пылесос и базовая станция ROIDMI EVE CC имеют небольшие размеры. Пылесос вполовину меньше предложений конкурентов, а базовая станция занимает всего треть места по сравнению с базовыми станциями других роботов-пылесосов. Подобная модель способна проникать в самые труднодоступные закоулки, узкие и низкие места под мебель вроде диванов и кроватей. Компактная базовая станция может располагаться в любом месте квартиры, занимая минимум места. Мощность всасывания достигает 4000 Па, что наряду с резиновой роликовой щёткой даёт возможность полностью устранять пыль и грязь с полов и ковров, а также избавиться от проблемы спутанных волос. Завершив уборку, пылесос автоматически отправляется на базовую станцию и выбрасывает собранный мусор. Вам не придётся делать это вручную, достаточно лишь менять пылесборник на базовой станции примерно раз в два месяца.ROIDMI EVE CC обладает руководством на русском языке и вместе с ним предлагаются услуги логистики, послепродажное обслуживание и замена запасных частей в рамках гарантии на территории России.ROIDMI EVE CC сейчас доступен для приобретения по сниженной цене в магазине Ozon. Если обычно он стоит 44990 руб, то в настоящее время его обладателем можно стать за 19038 руб и сэкономить на этом 25952 руб.