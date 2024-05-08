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Новости Hardware Роман Семёнов
Тонкости выбора робота-пылесоса для небольших квартир
Выбираем правильную модель робота-пылесоса с учётом своих потребностей

Множество людей живут в небольших квартирах, где проще обеспечить уют и комфорт, получив тепло и ощущение домашнего очага. При этом ограниченное пространство не позволяет хранить множество вещей и крупную бытовую технику. Относится это среди прочего и к многофункциональным роботам-пылесосам. Подобные устройства занимают в квартире немало места, при этом не получая простора, чтобы раскрыть свои функциональные возможности в полной мере. При этом вопрос уборки в небольших квартирах стоит наиболее остро, поскольку из-за большого количества вещей в ограниченном пространстве может скапливаться много пыли и грязи. Уборку здесь желательно проводить ежедневно, и для этого нужно отдавать предпочтение небольшим моделям пылесосов с высокой мощностью всасывания, возможностью собирать пыль, и при этом недорогим.



1. Размер пылесоса и дизайн корпуса

Когда вы выбираете робот-пылесос, смотрите на его размер. Отдавать предпочтение следует небольшим устройствам. Они способны проникнуть в тесное пространство и занимают мало места при хранении.



2. Мощность всасывания

Небольшой размер робота-пылесоса не означает, что у него не может быть высокой мощности всасывания. Значения в 3000-4000 Па обычно хватает для удовлетворения потребностей большинства пользователей в уборке квартиры. При такой мощности можно эффективно устранять пыль, шерсть домашних животных, волосы и прочий мусор с полов и ковров, поддерживая их частоту.



3. Функциональность сбора пыли

Возможность сбора пыли позволяет избежать необходимости вручную чистить пылесборник, по крайней мере часто. К тому же пылесборник не придётся часто менять, позволяя сэкономить и избежать лишних хлопот.



4. Стоимость

Как и в случае с любым другим товаром, важную роль при выборе пылесоса играет стоимость. Полнофункциональные роботы-пылесосы могут быть дорогими, но далеко не всем нужны предлагаемые ими возможности. Выбирайте пылесос, который умеет делать то, что вам нужно, по доступной вам цене.



5. Локализация продукта

Рекомендуется выбирать производителя с локализованным российским сервисом. Благодаря этому вы сможете получать консультации при наличии проблем, послепродажную гарантию и возможность менять запасные части.



Всем этим требованиям соответствует робот-пылесос ROIDMI EVE CC. Это компактное устройство с высокой мощностью всасывания, богатой функциональностью, умеренной стоимостью и локализованным обслуживанием.

Если сравнивать с другими доступными в продаже роботами-пылесосами, сам пылесос и базовая станция ROIDMI EVE CC имеют небольшие размеры. Пылесос вполовину меньше предложений конкурентов, а базовая станция занимает всего треть места по сравнению с базовыми станциями других роботов-пылесосов. Подобная модель способна проникать в самые труднодоступные закоулки, узкие и низкие места под мебель вроде диванов и кроватей. Компактная базовая станция может располагаться в любом месте квартиры, занимая минимум места. Мощность всасывания достигает 4000 Па, что наряду с резиновой роликовой щёткой даёт возможность полностью устранять пыль и грязь с полов и ковров, а также избавиться от проблемы спутанных волос. Завершив уборку, пылесос автоматически отправляется на базовую станцию и выбрасывает собранный мусор. Вам не придётся делать это вручную, достаточно лишь менять пылесборник на базовой станции примерно раз в два месяца.

ROIDMI EVE CC обладает руководством на русском языке и вместе с ним предлагаются услуги логистики, послепродажное обслуживание и замена запасных частей в рамках гарантии на территории России.

ROIDMI EVE CC сейчас доступен для приобретения по сниженной цене в магазине Ozon. Если обычно он стоит 44990 руб, то в настоящее время его обладателем можно стать за 19038 руб и сэкономить на этом 25952 руб.

Купить ROIDMI EVE CC на Ozon

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Обновлённый робот-пылесос ROIDMI EVA 2023 приносит улучшенную производительность, качество и сервисное обслуживание
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