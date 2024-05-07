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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
Ноутбук AceBook 8 поступает в продажу на Ozon

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Современные темпы жизни проявляются в первую очередь среди технологических продуктов. В прежние годы невозможно было представить себе существование настолько тонких и лёгких ноутбуков, как в наши дни. При этом они могут обладать большими экранами и иметь высокую вычислительную мощь. Компания Blackview умеет выпускать качественные мобильные компьютеры для офисного применения, которые пользуются спросом среди покупателей по всему миру. Также она известна как производитель защищённых смартфонов, планшетов на Android и портативных компьютеров.



6 мая Blackview представила вниманию покупателей AceBook 8. Это инновационный ультрапортативный ноутбук для офисной работы, обладающий достаточно крупным экраном.

Ноутбук нового поколения AceBook 8 получил экран размером 15,6 дюйма с соотношением площади экрана к размеру корпуса 84%. Если сравнивать с более традиционными ноутбуками с диагональю 13 и 14 дюймов, в данном случае панель с разрешением 2K HD и сертификатом защиты зрения увеличивает эффективность многозадачной работы и комфорт при взаимодействии с ним. AceBook 8 работает на мощном процессоре Intel® N97, у него 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, операционная система Windows 11 Home. Имеются также разъёмы USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и интерфейс WAN 1000 Мбит/с. Наконец, есть система охлаждения площадью 16800 мм², которая способствует плавной и эффективной работе портативного компьютера.



Лёгкий и прочный дизайн

AceBook 8 обладает корпусом из сплава алюминия с защитой от пятен и отпечатков пальцев. Устройство весит 1,6 кг при толщине корпуса лишь 18,2 мм. Можно сказать, что данный ноутбук является одним из наиболее тонких и лёгких среди всех выпущенных к настоящему моменту. Также пользователи получают достаточно крупный тачпад с распознаванием отпечатков пальцев для блокировки устройства.



Внушительный экран IPS FHD+

AceBook 8 получил экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2K с яркими цветами и высоким уровнем чёткости. Занимая 84% поверхности корпуса, этот экран обеспечивает пространство для многозадачной работы с возможностью открывать несколько окон одновременно.



Достаточно быстрый процессор начального уровня Intel N97 и большой объём памяти

Хотя в этом ноутбуке применяется лишь скромный процессор N97, его вычислительных возможностей будет хватать для удовлетворения каждодневных потребностей пользователей. Объём памяти в 16 ГБ, хранилище вместимостью 512 ГБ с возможностью расширения на 1 ТБ позволяют обрабатывать файлы большого размера и хранить множество документов, мультимедийных файлов и приложений.



Последнее поколение системы Windows 11

Являясь современным ноутбуком, AceBook 8 работает на последней версии операционной системы Windows 11 Home. Это означает высокий уровень эффективности, безопасности и многозадачности. Пакет приложений Microsoft Office позволяет заниматься различными видами офисной работы. За защиту данных и безопасность компьютера отвечают Центр безопасности Windows и брандмауэр Защитника Windows. Snap Layouts, Snap Groups, Virtual Desktops и Task View обеспечивают гибкость взаимодействия с окнами и приложениями.



Большой аккумулятор ёмкостью 36 кВт*ч и высокая скорость передачи данных

AceBook 8 способен работать без зарядки на протяжении четырёх дней. Ноутбук оснащён разъёмом HDMI 2.0, который позволяет подключать мониторы с разрешением 4K для получения максимально качественного звука и видео. Наличие двух портов USB 3.0 с максимальной скоростью передачи данных 5 Гбит/с повышает эффективность работы с файлами.



Цена и доступность в продаже

Международная премьера Blackview AceBook 8 запланирована на 6-12 мая в магазине Ozon по цене 23530 руб. Первые 200 покупателей станут обладателями бесплатных наушников AirBuds 6 разных цветовых вариантов.

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